Hành Hương Tích Lan: Thủ đô Colombo Sri Lanka

Hình ảnh Colombo, Sri Lanka (Tích Lan). (Photo Đường Bình)Đường BìnhSri Lanka (Tích Lan) là một đảo quốc nhỏ. Dân số khoảng 21 triệu. Thủ Đô của Sri Lanka là thành phố Colombo. Phật giáo được truyền đến Sri Lanka từ thế kỷ thứ III trước Tây Lịch, Trong suốt 2,000 năm Phật giáo được xem là Quốc Giáo.Phật Giáo Sri Lanka ngày nay là Phật Giáo Theravada. Bất hạnh thay đến năm 1983 thì sanh ra nội chiến, kéo dài cho đến năm 2009 mới chấm dứt. Suốt 25 năm nội chiến người ta ước đoán có hơn 100,000 người đã chết. Hòa bình vãn hồi, nhờ Trung Quốc viện trợ mạnh mẽ, họ xây dựng hạ từng cơ sở, phát triển đường xá, khách du lịch ồ ạt đến Sri Lanka.Hành trình đến Sri Lanka vất vả, tôi khởi hành từ Seattle Washington State bay qua Incheong Hàn Quốc, từ Hàn Quốc bay qua Bangkok Thailan, rồi từ Bangkok bay qua Colombo Sri Lanka, hơn hai ngày bay trên không trung. Sri Lanka có nhiều ngôi chùa xưa ngàn năm, là nơi tôi hằng mong ước đến.Chiếc Sri Lankan Airlines đáp xuống phi trường Bandaranaike International Airport rất sớm, phi trường vắng vẻ, tôi bước vào phi cảng để trình Passport, bất ngờ chạm phải một tấm hình Phật Thích Ca to lớn đèn chiếu sáng rực giửa lối đi, môt cô gái trẻ đẹp vận lể phục địa phuong màu xanh nước biển chấp tay tươi cười chào mừng mọi người.Chúng tôi lên xe buýt rời phi trường, xe chạy quanh co vòng ngoài thanh phố Colombo không thấy nhà cao tầng như những thủ đô các nước khác, hàng nhà thấp xen lẫn những cây xanh, mấy cây dừa vươn cao và nhiều hoa màu vàng chen lấn làm sáng rực công viên. Thành phố buổi sáng lưa thưa vài chiếc xe bốn bánh chạy chầm chậm bên trái con đường theo kiểu Anh Quốc. Nhiều xe mini con cóc ba bánh đậu đầu đường, mấy ông tài xế giơ tay gọi khách. Đường thành phố hai lane nhỏ hẹp tráng nhựa sạch sẽ, nhiều nhà phố bên đường chưa mở cửa, trẻ em trong đồng phục áo trắng vui tươi hớn hở đi học, một ông lính già giữ an ninh đầu đường hướng dẩn các em nhỏ qua đường. Ông tài xế nói: Ở Sri Lanka trẻ em đi học từ lớp mẩu giáo đến lớp mười được miển phí tiền học. Đồng phục cho học sinh nam và nữ được ngân sách chánh phủ tài trợ.Một vài ngã tư đường người ta xây một cái am giữa hoa viên nhỏ, an vị một tượng Phật để thờ phượng và nhắc nhở mọi người chạy xe cẩn thận. Cuối cùng xe đưa chúng tôi đến khách sạn Olenka Sunside Beach Hotel của Marawila cách Thủ Đô Colombo khoảng 20 dậm.Khách sạn Olenka nằm sát biển, gió lồng lộng trên bãi cát trắng thấy một ông ngư phủ ngồi vá mảnh lưới rách, một chiếc xuồng đánh cá lật úp phơi mình trong nắng 45 độ C. Tôi ngồi tựa lưng gốc cây dừa so sánh với khí hậu bên nhà tôi ở Olympia Washington State giờ này nhiệt độ bên tôi chỉ có 20C khác biệt với ở đây rất xa. Và rồi chương trình hành hương Tích Lan của chúng tôi bắt đầu từ đây.Đường Bình