Bẫy Nợ, Đánh Du Khách, Đói, Anh Đào, Nứt Nhà...

Xuân NiệmViệt Nam có thể rơi vào bẫy nợ của chính phủ Trung Quốc? Nghĩa là, sẽ có cơ nguy các thế hệ tương lai sẽ è cổ ra trả nợ do các lãnh đạo hiện nay vô tư vay? Đó là viễn aảh đáng sợ, nếu nhìn thấy gương trước mắt ở một sô quôc gia...Bản tin Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi rằng gần đây ngày càng có nhiều quốc gia ở Đông Nam Á và Nam Á rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc: vì không trả được nợ mà phải nhượng đất nhượng biển, hoặc làm theo những yêu cầu chính trị và ngoại giao của Bắc Kinh. Với đại dự án “Một vành đai, một con đường” (BRI - Bell and Road Initiative) đi qua nhiều nước mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ra sức quảng bá, dự đoán sẽ có thêm nhiều nước mắc vào chiếc bẫy này.Báo Tuôi Trẻ kê chuyện: vào lúc 24h đêm 25-1-2018, trong lúc đang đi dạo ven sông Hoài (phố cổ Hội An), một nhóm khách Tây đã va chạm và bị một người đàn ông hành nghề xe ôm đánh khiến một vị khách nhập viện với 11 vết khâu ở vùng đầu......Cùng thời điểm này, những thanh niên này còn cướp tiền của một nhóm khách người Pháp khác nhưng nhóm người này đông nên đã lấy lại được.Báo Hà Nội Mới kể: Đại diện chính quyền thành phố Hội An đã đến xin lỗi vị khách du lịch nước ngoài bị nhóm xe ôm đánh thương tích.Chiều 28-1, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đại diện chính quyền đã đến xin lỗi vị khách du lịch nước ngoài bị nhóm xe ôm đánh thương tích; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ vụ việc.Bản tin InfoNet kể: Ngày 28/1, trên chuyên cơ đón các cầu thủ U23 Việt Nam từ Trung Quốc về nước của Hãng hàng không VietJet, xuất hiện các cô gái với trang phục hở hang, phản cảm khiến cư dân mạng, người hâm mộ vô cùng bức xúc.Theo hình ảnh được chụp trên máy bay, cô gái ăn mặc khêu gợi chụp ảnh cùng các cầu thủ U23 Việt Nam. Nhiều cầu thủ U23 cười ngần ngại, quay đi chỗ khác.Những hình ảnh, video này đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều ý kiến thể hiện sự bức xúc.Bản tin RFA kể: Trong công bố mới nhất do Tổng cục thống kê vừa ban hành ngày 29/1, cả nước hiện có 19.700 người dân thiếu đói trong tháng Một. Đăk Lăk là địa phương có nhiều hộ thiếu đói nhất với 2100 hộ, tương ứng với 5300 nhân khẩu, tiếp theo là Lạng Sơn 1400 hộ tương ứng 5000 nhân khẩu, Gia Lai 966 hộ tương ứng với 4300 nhân khẩu thiếu đói.Bản tin RFI ghi nhận rằng Công ty thẩm định tài chánh Moody’s vừa cảnh báo Việt Nam là không nên nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ.Theo Moody’s, một chính sách dễ dãi hơn có nguy cơ tác hại đến ổn định kinh tế vĩ mô, trong lúc tăng trưởng tín dụng nhanh có thể đe dọa các ngân hàng.Báo SGGP kể: Ngày 27-1, tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt), đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội hoa anh đào (người dân Đà Lạt thường gọi là mai anh đào) lần thứ nhất....Tuy nhiên, trước thời điểm khai mạc khoảng một tháng, nhiều không gian mai anh đào tại Đà Lạt đã nở rộ....trong khi đó, có hơn 100 cây mai anh đào lâu năm dự kiến sẽ nở đúng ngày khai mạc... nhưng lại khônmng nở... ban tổ chức và chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng SAM Tuyền Lâm đã tác động bằng cách đốt lửa gần gốc cây và đổ nước nóng vào gốc mai anh đào, nhưng đến nay hoa vẫn không nở.Báo Thanh Niên kê: Hơn 200 hộ dân ở H.Hoài Nhơn (Bình Định) bức xúc cho rằng quá trình thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1 vào năm 2015 làm nứt nhà nhưng chủ đầu tư dự án lại từ chối trách nhiệm bồi thường.Giải phẫu thẩm mỹ gặp họa... Bản tin TTXVN kể: gần đây, Bệnh viện Trưng Vương Thành phố HCM liên tục tiếp nhận, cấp cứu nhiều trường hợp bị biến dạng mắt, mũi, mặt vì nhấn mí, tạo má lúm đồng tiền, nâng mũi....Điển hình là ngày 25/1, chị T.T.M.H (25 tuổi) tìm đến Bệnh viện Trưng Vương trong tình trạng mũi bị biến dạng, sưng tấy, chảy dịch màu xanh. Chị H. cho biết đã nâng mũi bằng silicon ở một spa với giá vài triệu đồng.Báo Lao Động kể về: “Ma trận” sách “nhảm” đầu độc trẻ thơ......một phụ huynh đã chia sẻ những bức ảnh chụp lại từ cuốn truyện tranh “Anh hùng Héc-quyn” chị vô tình thấy con mình đang đọc. Điều khiến chị sốc nhất là trong cuốn truyện có những hình ảnh, chi tiết phản cảm, đến người lớn còn “ngượng chín mặt” và hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi học sinh.Ngoài ra, tập truyện còn có những lời thoại gợi dục nói về chuyện ân ái, tình một đêm... giữa các nhân vật. Phụ huynh chia sẻ tâm trạng lo lắng, bất an, vì không ngờ những cuốn truyện tranh, bìa thì ghi dành cho thiếu nhi, nhưng bên trong lại chứa nội dung “người lớn”.VnExpress kể: Hàng chục doanh nghiệp Bình Dương mất tích, nợ thuế tiền tỷ... Số doanh nghiệp nợ và "mất tích" không có khả năng thu hồi rơi vào các lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc.VTC News kể: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn cho biết, do hệ thống kiểm toán bị nhễm virus WannaCry nên đơn vị không thể công bố thông tin tài chính theo đúng kế hoạch.... Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán ghi nhận bị virus tấn công dẫn đến không thể công bố báo cáo tài chính đúng hạn.Bản tin Nhật Bản NHK kể: Số tiền ảo trị giá khoảng 530 triệu đôla Mỹ đã biến mất khỏi một sàn giao dịch tiền ảo tại Nhật Bản do bị tin tặc tấn công.Công ty quản lý sàn giao dịch, Coincheck, thông báo tiền ảo NEM đã biến mất vào lúc khoảng 3 giờ sáng thứ Sáu. Công ty đã báo cáo với Cục Dịch vụ Tài chính và cảnh sát.VOV kể: Người trồng đào lo thất thu vì hoa bung nở sớm...Còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng do thời tiết không thuận lợi, cùng với tháng nhuận nên nhiều vườn đào ở huyện Như Thanh (Thanh Hóa) bung nở.