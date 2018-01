Công An: Chỉ Đưa Chân Cao, Dân Té Dập Mặt Vô Chân Công An

SAIGON -- Chuyện rất điển hình được báo Một Thế Giới kể: không phải cảnh sát đá người dân, mà chính người dân nhào tới đưa mặt vào chân cảnh sát.Baó MTG có bản tin nhan đê “Vụ người dân tố bị CSGT đánh nhập viện: 'CSGT giơ chân thì… nạn nhân nhào tới trúng mũi giày' nên nhập viện”...Như Một Thế Giới đã thông tin, 1 người dân ở H.Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã làm đơn tố cáo gửi nhiều cơ quan chức năng về việc bị 1 cảnh sát giao thông (CSGT) đánh nhập viện và giữ xe trái phép khi anh này không điều khiển.Sau khi Một Thế Giới đăng tải về vụ việc, đại tá Trương Ngọc Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã thành lập tổ xác minh nhưng chưa có kết quả xử lý cuối cùng. Quan điểm của công an tỉnh là không bao che dung túng.Tuy nhiên, ông Danh cũng cho biết, qua thông tin ban đầu thì lúc lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản thì người dân này có ý chống cự, xô ngã 1 CSGT. Theo đại tá Danh, khi cảnh sát giao thông này ngã ngửa ra sau thì 2 chân giơ lên. Đúng lúc đó nạn nhân nhào người tới thì trúng… mũi giày của cảnh sát giao thông.Nạn nhân chính là anh Bùi Văn Giang (SN 1979, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau) - người đứng đơn tố cáo 1 CSGT H.Thới Bình đánh anh nhập viện. Sau 1 tuần điều trị tại trung tâm Y tế H.Thới Bình, anh Giang đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà, trong tình trạng sức khỏe tốt.Anh Giang trình bày, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 15.1, anh điều khiển xe máy hiệu Sirius mang BKS 69D1-288.50, chở vợ phía sau, lưu thông trên đường Xuyên Á, hướng từ xã Biển Bạch Đông về xã Tân Bằng (H.Thới Bình) thì gặp chốt gác gồm nhiều người mặc đồ CSGT, công an xã, dân quân tự vệ… phía trước mặt (cách khoảng 200m).Do vừa có tí men sau khi đi nhậu cùng bàn bè, nên anh dừng xe lại đi bộ đến đó để xin qua. “Tôi nghĩ là nếu không điều khiển phương tiện thì sẽ không bị xử lý vi phạm. Khi tôi hỏi dắt xe qua thì các anh công an không nói gì, chỉ hỏi xe tôi đậu ở đâu, rồi 1 anh CSGT liền kêu 1 anh mặc đồ dân quân tự vệ dẫn xe tôi lại chốt các anh đóng, rồi kiểm tra giấy tờ. Tôi trình ra đủ hết các giấy tờ, không thiếu gì hết”, anh Giang kể lại.Theo anh Giang, sau đó 1 người tên Huy mặc đồ CSGT yêu cầu anh ngậm ống đo nồng độ cồn thì anh phản ứng lại và nói: “Tôi đi bộ và xin các anh cho phép tôi được dẫn xe qua chốt, chứ có chạy đâu mà các anh bắt tôi thổi nồng độ cồn?”. Khi anh Giang nói xong, người tên Huy liên tục cầm máy quay phim kề sát mặt để quay anh.“Lúc đó, tôi liền lấy tay gạt cái máy quay ra khỏi mặt, thì anh CSGT này ngã xuống đất. Sau đó, anh CSGT đứng dậy dùng gót giày đạp vào lồng ngực tôi, làm tôi ngã lăn ra đường, ngất xỉu”, anh Giang kể. Và anh khẳng định, khi mình bị hành hung có nhiều người dân chứng kiến. Sau khi anh bị hành hung, những người còn lại tại chốt giao thông chuyển xe của anh Giang lên xe tải, và chở đi…Báo Một Thế Giới cũng viết:“Theo anh Giang, chiếc xe honda là tài sản quý giá nhất của vợ chồng anh, được anh mua bằng hình thức trả góp. Tiền mua xe vừa mới trả xong, nhưng chưa kịp làm thủ tục lấy cà vẹt thì bị CSGT huyện giữ xe khiến việc đi lại của gia đình gặp nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, anh làm “cò”, chuyên dắt các thương lái đến ruộng mua lúa của nông dân để hưởng “tiền cà phê”. Giờ xe bị giam, anh cũng thất nghiệp. Thương lái réo tìm chỗ mua lúa, anh đành ngậm ngùi từ chối…Theo anh Giang: “Tôi yêu cầu làm rõ việc anh CSGT tên Huy đã đánh tôi, xử lý thích đáng về hành động cán bộ đánh dân. Và phải làm rõ việc giữ xe, trong khi tôi có đủ các giấy tờ theo quy định, bởi khi đó tôi không điều khiển xe chạy ngang qua chốt. Yêu cầu làm rõ hành vi giữ xe trái pháp luật của tổ tuần tra giao thông này!”...”