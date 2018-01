Hội Chợ Xanh 2018: 100 Gian Hàng Thực Phẩm An Toàn Phục Vụ Tết

Rau củ quả sạch, sản phẩm hữu cơ bày bán tại Green Expo 2018.Nhiều loại thực phẩm sạch, an toàn đã có mặt trong "Hội chợ Xanh 2018" từ ngày 25/1 đến 28/1 tại Nhà thi đấu quân khu 7 (quận Phú Nhuận, Sài Gòn), vào cửa tự do, VnExpress.net đưa tin.Hội chợ Xanh 2018 (Green Expo 2018) do Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. Sài Gòn phối hợp Công ty Fire Phoenix thực hiện, cùng sự đồng hành của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. (Saigon Co.op). Thương hiệu VinEco thuộc Tập đoàn Vingroup là tài trợ chính cho sự kiện.VnExpress cho biết Hội chợ Xanh 2018 có gần 100 gian hàng của 53 đơn vị sản xuất trong nước và một số thương hiệu quốc tế, bày bán đủ loại thực phẩm tươi sống, đông lạnh, chế biến sẵn hay đóng gói, như: rau củ quả, bánh kẹo, đồ uống, gia vị.v.v.., đi đôi với dịch vụ ăn uống, giới thiệu sản phẩm tại chỗ.Về số sản phẩm bày bán tại Hội chợ được sản xuất bởi các hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp tại thành phố và các tỉnh thì đều đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và đạt chứng nhận "Chuỗi thực phẩm an toàn".Trong buổi khai mạc, khách hàng có thể tham gia các buổi hội thảo về chuyên đề an toàn thực phẩm, sản phẩm organic…, và nhận nhiều ưu đãi riêng khi tham quan và mua sắm sản phẩm hữu cơ tại gian hàng Co.op Organic. Còn tại gian hàng của VinEco, mọi người có thể tìm hiểu quy trình sản xuất thực phẩm an toàn, quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ...Cũng tại Green Expo 2018, Saigon Co.op lần đầu tiên giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm hữu cơ vừa đạt chứng nhận USDA của Mỹ và EU của châu Âu mang thương hiệu Co.op Organic. Sản phẩm organic đợt này gồm các loại rau quả, gạo, cá basa và tôm sinh thái.Các sản phẩm vừa nêu được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ khép kín, không dùng các loại hormone tăng trưởng, chất phụ gia, phân hóa học, sản phẩm biến đổi gen hay chất bảo quản, cũng như không dùng thuốc trừ sâu khi trồng, ghi nhận của VnExpress.Ngoài các gian hàng thực phẩm, người dân có thể tham gia nhiều hoạt động khác, như: Xin chữ ông đồ, Vòng quay may mắn trúng thưởng hay Bé tập làm nông trại, Triển lãm về thực phẩm, sức khỏe gồm những chủ đề gắn liền với thiên nhiên, ngày Tết cổ truyền…Nhìn chung, Green Expo 2018 là cơ hội thích đáng để các doanh nghiệp hợp tác, kết nối sản xuất, kinh doanh thực phẩm xanh, sạch, an toàn tại thị trường thành phố và cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhận định của VnExpress.