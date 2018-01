Toàn Bài Diễn Văn Của TT Trump Tại Davos









Vĩnh Tường dịch 1/27/2018

Dưới đây là bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ vào ngày 26 tháng 1 năm 2018.

Thật là một đặc ân được có mặt trong diễn đàn ngoại giao kinh doanh và khoa học và những người vì các vấn đề thế giới đã tập trung khá nhiều năm để thảo luận làm thế nào chúng ta có thể tiến tới sự thịnh vượng và hòa bình. Tôi đến đây để đại diện cho lợi ích của dân chúng Mỹ và khẳng định tình hữu nghị và hợp tác của Hoa Kỳ trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Giống như tất cả các quốc gia đại diện trong diễn đàn lớn này, Mỹ hy vọng một tương lai mà mọi người đều có thể thành công và mọi đứa trẻ có thể lớn lên khỏi bạo lực, nghèo đói và sợ hãi. Trong năm qua, chúng tôi đã có những bước tiến vượt bậc tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đang nâng cộng đồng bị lãng quên, tạo ra các cơ hội mới thú vị, và giúp mọi người Mỹ tìm thấy con đường đến giấc mơ Mỹ. Giấc mơ có một công việc tuyệt vời, một ngôi nhà an toàn và một cuộc sống tốt hơn cho con cái của họ.

Sau nhiều năm trì trệ tối tăm lại một lần nữa trải qua sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán tiếp tục đang phá vỡ kỷ lục, và đã thêm hơn 7 nghìn tỷ USD vào sự thịnh vượng mới kể từ cuộc bầu cử của tôi. Sự tự tin của người tiêu dùng, sự tự tin trong kinh doanh, và sự tự tin trong sản xuất là cao nhất mà họ có được trong nhiều thập kỷ.

Kể từ cuộc bầu cử của tôi, chúng tôi đã tạo ra 2,4 triệu việc làm và con số đó đang tăng lên, rất đáng kể. Sự lạc quan về doanh nghiệp nhỏ ở mức cao nhất mọi thời đại. Các tuyên bố thất nghiệp mới gần mức thấp nhất mà chúng tôi đã chứng kiến trong gần nửa thế kỷ. Thất nghiệp người Mỹ gốc Phi đã đạt được tỷ lệ thấp nhất từng được ghi nhận ở Hoa Kỳ và tỷ lệ thất nghiệp trong số người Mỹ gốc Tây Ban Nha cũng vậy.

Thế giới đang chứng kiến sự hồi sinh của một nước Mỹ mạnh và thịnh vượng. Tôi xin để gửi một thông điệp đơn giản. Chưa bao giờ có thời gian tốt hơn để thuê, xây dựng, đầu tư và phát triển ở Hoa Kỳ. Mỹ mở cửa kinh doanh và một lần nữa chúng tôi đang cạnh tranh. Nền kinh tế Mỹ lớn nhất trên thế giới và chúng tôi vừa ban hành những cắt giảm và cải cách thuế quan lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi đã cắt giảm thuế rất lớn cho tầng lớp trung lưu và các doanh nghiệp nhỏ để cho các gia đình làm việc giữ được nhiều tiền kiếm được.

Chúng tôi đã giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Kết quả là, hàng triệu công nhân đã nhận được khoản tiền cắt giảm thuế từ người sử dụng lao động với số tiền lên đến 3.000 đô la. Dự luật cắt giảm thuế dự kiến sẽ làm tăng thu nhập hộ gia đình Mỹ bình quân hơn $4.000. Công ty lớn nhất thế giới, Apple, thông báo kế hoạch mang lại $245 tỷ lợi nhuận ở nước ngoài trở về Mỹ. Tổng mức đầu tư của họ vào nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ đạt hơn $350 tỷ trong năm năm tới. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mang lại cho doanh nghiệp của bạn, công việc của bạn, và đầu tư của bạn đến Hoa Kỳ.

Thật chính xác như vậy bởi vì chúng tôi đã thực hiện việc cắt giảm quy định rộng rãi nhất chưa từng nghĩ đến. Quy luật là đánh thuế gian lận. Hoa Kỳ Giống như nhiều nước khác, các quan chức không được bầu chọn, hãy tin tôi, chúng ta gặp ở khắp nơi, và họ đã áp đặt những quy luật đè bẹp, chống kinh doanh và chống người lao động lên công dân của chúng tôi mà không có phiếu bầu, không tranh luận lập pháp và không có trách nhiệm thực sự. Ở Mỹ những ngày đó đã qua rồi. Tôi đã cam kết loại bỏ hai quy định không cần thiết cho một quy định mới. Chúng tôi đã thành công vượt xa những kỳ vọng cao nhất của chúng tôi. Thay vì hai cho một, chúng tôi đã cắt giảm 22 quy định nặng nề cho mỗi quy định mới ra đời. Chúng tôi giải phóng doanh nghiệp và công nhân để họ có thể phát triển và thịnh vượng như chưa từng có trước đây. Chúng tôi đang tạo ra một môi trường thu hút vốn, mời gọi đầu tư, và cho tái sản xuất. Mỹ là nơi để kinh doanh, vì vậy hãy đến Mỹ, nơi bạn có thể đổi mới, sáng tạo và xây dựng.

Tôi tin ở Mỹ. Với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ ưu tiên giống như các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác cũng nên đặt đất nước của họ lên hang ưu tiên. Nhưng nước Mỹ ưu tiên không có nghĩa là Mỹ đơn độc. Khi Hoa Kỳ phát triển, thì thế giới cũng vậy. Sự thịnh vượng của Hoa Kỳ đã tạo ra vô số công ăn việc làm trên toàn cầu và động lực thúc đẩy xuất sắc sự sáng tạo, sáng tạo và đổi mới ở Hoa Kỳ đã dẫn tới những khám phá quan trọng giúp mọi người ở khắp nơi sống cuộc đời sung túc và khỏe mạnh hơn.

Khi Hoa Kỳ theo đuổi các cải cách trong nước để giải phóng việc làm và tăng trưởng, chúng tôi cũng đang nỗ lực để cải cách hệ thống thương mại quốc tế nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng rộng rãi và phần thưởng cho những ai cầu mong - chơi đúng luật . Chúng ta không thể có thương mại tự do và cởi mở nếu một số quốc gia khai thác hệ thống với chi phí của người khác. Chúng tôi hỗ trợ thương mại tự do nhưng cần phải công bằng và cần phải có sự đối ứng bởi vì cuối cùng thương mại không lành mạnh làm suy yếu tất cả chúng ta. Hoa Kỳ sẽ không còn làm ngơ trước những hành vi kinh tế bất công bao gồm cả hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, trợ cấp công nghiệp, và kế hoạch kinh tế toàn cầu do nhà nước lãnh đạo.

Những hành vi này và các hành vi ăn cắp khác làm méo mó thị trường toàn cầu và gây tổn hại cho doanh nghiệp và người lao động không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu. Cũng như chúng tôi mong muốn các nhà lãnh đạo của các nước khác bảo vệ lợi ích của họ, với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ lợi ích của đất nước, công ty và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực thi luật thương mại của chúng tôi và khôi phục lại toàn vẹn hệ thống thương mại của chúng tôi. Chỉ bằng cách nhấn mạnh vào thương mại công bằng và đối ứng chúng ta có thể tạo ra một hệ thống hoạt động không chỉ cho Hoa Kỳ, mà còn cho tất cả các quốc gia.

Như tôi đã nói, Hoa Kỳ đang chuẩn bị đàm phán các hiệp định thương mại đôi bên cùng có lợi, song phương với tất cả các nước. Điều này sẽ bao gồm các nước trong TPP, vốn rất quan trọng. Chúng tôi đã thỏa thuận với một vài nước trong số đó rồi. Chúng ta sẽ cân nhắc việc đàm phán với phần còn lại riêng lẻ hoặc có thể là một nhóm nếu nó nằm trong lợi ích của tất cả mọi bên. Chính quyền của tôi cũng hành động nhanh chóng theo những cách khác để khôi phục lại sự tự tin và độc lập của Mỹ. Chúng tôi đang dỡ bỏ những hạn chế về sản xuất năng lượng để cung cấp sức mạnh hợp lý cho công dân và doanh nghiệp của chúng tôi và thúc đẩy bảo đảm năng lượng cho bạn bè trên toàn thế giới. Không một quốc gia nào phải bị giữ làm con tin cho một nước cung cấp năng lượng duy nhất. Mỹ đang gầm lên và bây giờ là thời điểm để đầu tư vào tương lai của Mỹ.

Chúng tôi đã cắt giảm đáng kể thuế để giúp cho Mỹ cạnh tranh. Chúng tôi đang loại bỏ các quy định nặng nề với tốc độ kỷ lục. Chúng tôi đang cải cách bộ máy hành chính để làm cho gọn nhẹ, hiệu ứng, có trách nhiệm và chúng tôi đang bảo đảm pháp luật của chúng tôi được thực thi một cách công bằng. Chúng tôi có các trường cao đẳng và đại học tốt nhất trên thế giới và chúng tôi có những công nhân tốt nhất trên thế giới. Năng lượng thì phong phú và giá cả phải chăng. Chưa bao giờ có thời gian tốt hơn để làm ăn ở Mỹ. Chúng tôi cũng đang đầu tư vào quân đội Mỹ vì chúng ta không thể có sự thịnh vượng mà không có an ninh. Để làm cho thế giới an toàn hơn từ các chế độ lừa đảo, khủng bố và quyền lực xét lại, chúng tôi yêu cầu bạn bè và đồng minh của chúng tôi đầu tư vào biện pháp phòng vệ riêng và đáp ứng đủ các nghĩa vụ tài chính của họ. An ninh chung của chúng ta đòi hỏi mọi quốc gia phải đóng góp phần công bằng.

Chính quyền của tôi tự hào đã dẫn dắt các nỗ lực lịch sử tại Hội đồng An ninh Quốc gia LHQ và trên toàn thế giới để thống nhất tất cả các quốc gia văn minh trong chiến dịch gây áp lực tối đa để hủy bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các đối tác phải đối mặt với sự hỗ trợ của Iran đối với những kẻ khủng bố và chặn đường dẫn tới vũ khí hạt nhân của Iran. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đồng minh và các đối tác để tiêu diệt các tổ chức khủng bố jihad như ISIS và đã rất thành công như thế. Sự tối tăm đang dẫn đến một liên minh rất rộng rãi cự tuyệt những kẻ khủng bố kiểm soát lãnh thổ và dân chúng của họ, cắt đứt nguồn tài trợ của họ và để làm mất tính nhiệm hệ tư tưởng độc ác của họ. Tôi vui mừng cho sự ủng hộ liên minh đánh bại Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã tái chiếm gần 100% lãnh thổ mà những kẻ giết người này ở Iraq và Syria đã từng chiếm đóng. Vẫn còn nhiều chiến đấu và việc phải làm. Và để củng cố thành quả của chúng ta. Chúng tôi cam kết bảo đảm rằng Afghanistan không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố muốn giết hại hàng loạt dân chúng của chúng ta.

Tôi muốn cảm ơn những quốc gia hiện diện hôm nay tại đây đã tham gia vào những nỗ lực rất quan trọng này. Bạn không chỉ bảo vệ công dân của bạn mà còn cứu sống và khôi phục lại hy vọng cho hàng triệu và hàng triệu người. Khi nói đến chủ nghĩa khủng bố, chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ đất nước chúng ta. Chúng tôi sẽ bảo vệ công dân và biên giới của chúng tôi. Chúng tôi cũng bảo vệ hệ thống nhập cư của chúng tôi như là một vấn đề an ninh quốc gia và kinh tế. Mỹ là một nền kinh tế tiên tiến nhưng hệ thống nhập cư của chúng tôi bị mắc kẹt trong quá khứ.

Chúng tôi phải thay thế hệ thống di cư mở rộng theo chuỗi gia đình hiện tại bằng hệ thống nhập cư dựa trên cơ sở - giá trị thành tích, chọn lựa người mới căn cứ vàokhả năng đóng góp vào nền kinh tế của chúng tôi, tự hỗ trợ tài chính và củng cố đất nước của chúng tôi.

Trong quá trình xây dựng lại nước Mỹ, chúng tôi cũng cam kết phát triển lực lượng lao động của mình. Chúng tôi đang nâng người từ sự phụ thuộc vào độc lập vì chúng tôi biết chương trình chống đói nghèo tốt nhất là một khoản tiền lương rất đơn giản và rất đẹp. Để thành công, đầu tư vào nền kinh tế của chúng ta chưa đủ.

Chúng ta phải đầu tư vào con người. Khi mọi người bị lãng quên thì thế giới trở nên rạn nứt. Chỉ bằng cách lắng nghe và trả lời những tiếng nói của người bị lãng quên, chúng ta mới có thể tạo ra một tương lai tươi sáng thực sự chia sẻ bởi tất cả mọi người. Sự vĩ đại của quốc gia không chỉ là tổng sản lượng và sự vĩ đại của quốc gia là bao gồm công dân, giá trị, niềm tự hào, tình yêu, lòng tận tụy và nhân cách của dân chúng gọi quốc gia đó là quê hương.

Từ hội nghị thượng đỉnh G7 quốc tế lần đầu tiên tới G20, tới Đại hội đồng LHQ, tới APEC, tới tổ chức thương mại thế giới và hôm nay tại diễn đàn kinh tế thế giới, chính quyền của tôi không chỉ có mặt mà còn truyền đạt thông điệp của chúng tôi rằng chúng ta mạnh hơn khi được tự do, các quốc gia có chủ quyền hợp tác hướng tới các mục những tiêu chung và họ hợp tác để hướng tới những ước mơ chung. Được đại diện trong phòng này là chia sẻ ước mơ chung.

Đại diện trong phòng này là một số công dân nổi bật từ khắp nơi trên thế giới. Bạn là những nhà lãnh đạo quốc gia, những nhà kinh doanh phi thường, những nhà công nghiệp phi thường và những đầu óc sáng suốt nhất trong nhiều lĩnh vực. Mỗi bạn có sức mạnh để thay đổi trọng tâm chuyển đổi cuộc sống và định hình số phận của đất nước mình. Với quyền lực này đến một nghĩa vụ, tuy nhiên nhiệm vụ trung thành với người dân, công nhân, khách hàng, những người đã tạo nên địa vị của bạn.

Chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng sức mạnh, nguồn lực và tiếng nói của chúng ta, không chỉ cho chính chúng ta mà cho người dân của chúng ta, gỡ bỏ gánh nặng cho họ, nâng cao hy vọng và trợ sức cho những giấc mơ của họ; để bảo vệ gia đình, cộng đồng, lịch sử và tương lai của họ. Đó là những gì chúng tôi đang làm ở Mỹ và kết quả là hoàn toàn không thể nhầm lẫn. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp mới và đầu tư đang tấp nập đổ vào. Đó là lý do tỷ lệ thất nghiệp của chúng tôi thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Đó là lý do tại sao tương lai của Hoa Kỳ tiêu cực đã sáng sủa hơn.

Hôm nay, tôi mời tất cả các bạn tham gia vào tương lai đáng kinh ngạc chúng ta đang cùng nhau xây dựng. Cảm ơn nước chủ nhà, cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhà đổi mới trong khán giả nhưng quan trọng nhất, cảm ơn bạn, tất cả những người đàn ông và phụ nữ chăm chỉ làm nhiệm vụ mỗi ngày, làm cho thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Cùng nhau hãy để chúng tôi gửi tình yêu và lòng biết ơn của chúng tôi đến với họ bỡi vì họ thực sự làm cho các quốc gia của chúng ta sinh động. Họ làm cho đất nước chúng ta trở nên tuyệt vời. Cảm ơn bạn và Chúa ban phước cho tất cả các bạn.

Cảm ơn rất nhiều.

Nguồn: POLITICO STAFF

01/26/2018 07:55 AM EST

https://www.politico.com/story/2018/01/26/full-text-trump-davos-speech-transcript-370861

Người dân Việt ở khắp nơi, dù vì lý do gì mà ghét ông Tổng thống Trump, hy vọng hơn 2 năm đủ để nhìn thấy một nghị trình cải cách to lớn mà ông đang thực hiện. Thành quả dĩ nhiên tất cả đều có phần, không ngoài mục đích đem lại trât tự, an bình, thịnh vượng, bảo vệ giá trị tinh thần, văn hoá và nền tự do tư bản - chính vì nó mà người trên thế giới, kể cả mỗi người Việt đành bỏ quê hương, bỏ ông bà tổ tiên, bỏ bà con thân thuộc để đi tìm. Cái gì cũ, lung lay, trục trặc, hư hỏng cũng cần phải tu sửa. Thế thì tại sao một quốc gia, một hế thống hành chánh 241 năm đã chồng chất những băng hoại, mục ruỗng lại không thể tái thiết? Có cuộc cách mạng nào mà không rắc rối, khó khăn, không va chạm đặc quyền, đặt lợi thối nát?

Trước khi tương lai khá hơn đến, chỉ có tôn trọng sự thật và chờ đợi mà cũng chẳng được sao?

