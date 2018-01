Xây Cất Sẽ Thê Thảm Vì Dựa Vào Di Dân; 34% Công Nhân Xây Dựng Tại California Là Di Dân

Từ lệnh cấm du hành tới trục xuất, chính phủ Trump đã đặt vấn đề di trú lên thành ưu tiên cao trong năm đầu và có vẻ có ảnh hưởng lớn lên kỹ nghệ xây dựng và nhà cửa tại Hoa Kỳ.Ảnh hưởng sẽ rõ ràng hơn trong một số thị trường lớn và nóng nhất nơi mà các di dân chiếm số phần trăm đáng kể của lực lượng lao động xây dựng và sự thiếu hụt người có năng khiếu đã là một thách thức, theo một phúc trình mới được công bố hôm Thứ Tư bởi Hội Những Nhà Xây Dựng Nhà Cửa Quốc Gia (NAHB) cho biết.Nói chung, lao động di da6an hiện chiếm gần ¼ công nhân, là tỉ lệ cao nhất kể từ khi American Community Survey (ACS) lập hồ sơ. Di dân theo truyền thống di cư tới những tiểu bang đông dân hơn với trên 54% công nhân di dân sống tại California, New York, Texas, và Florida – những tiểu bang này chiếm gần 1/3 tổng dân số trên toàn quốc.Di dân chiếm 28% toàn bộ lực lượng lao động tại New York và 34% tại California. Các tiểu bang này được xem như là “những tiểu bang bảo vệ di dân” mà chính sách của họ có thể thường trái ngược với chính quyền hiện nay tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.Khoảng 42% lực lượng lao động xây dựng tại California và Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn là di dân, là tỉ lệ cao nhất trong tất cả 50 tiểu bang. Phần trăm di dân trong lực lượng lao động xây dựng là cao tại Texas (41%) và New York (37%).Trong khi hậu hết di dân đều bắt nguồn từ các nước Mỹ Châu La Tinh, tiểu bang Hawaii lại dựa vào di dân từ Châu Á nhiều nhất và Illinois là lãnh địa của di dân gốc Châu Âu.