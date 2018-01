Stockton Tặng 500 MK Cho Gia đình Nghèo

STOCKTON, Calif.-- Lương cứ mãi trì trệ... Giá nhà cứ mãi tăng... Việc làm của giới trung lưu mất đều đặn vì công nghiệp hóa... Đó là một số trong các nan đề đè nặng trên đời sống cư dân thị trấn Stockton, Bắc California.Nhưng Thị Trưởng thành phố Michael Tubbs nói rằng Stockton độc đáo tuyệt vời, bất kể trong nhiều thập niên tìm cách đa dạng hóa nên kinh tế dựa vào nông nghiệp và bất kể đã từng khai phá sản năm 2012.Thị trưởng Tubbs đang điều hợp một chiến lược mới: lương căn bản phố quá, viết tắt là UBI.Trong vòng một năm, nhiều gia đình Stockton sẽ nhận lãnh 500 USD/tháng, không cần điều kiện gì.Dorian Warren, Đồng chủ tịch của tổ chức Economic Security Project, nơi sẽ đóng góp 1 triệu đôla cho chương trình này. Ông nói mục tiêu là thu thập số liệu về ảnh hưởng kinh tế và xã hội khi tặng người dân khoản tiền căn bản.Bên cạnh việc theo dõi cư dân làm gì với tiền bao cấp này, Warren nói họ sẽ quan sát xem khoảng lương căn bản đó ảnh hưởng tới chuyện như tự trọng và căn cước.Chiến lược UBI này mới đây được một số nhà tư bản Thung Lũng Điện Tử quan tâm giúp, nhưng khai1í niệm này không mới lạ gì, theo lời Michelle Anderson, môt giáo sư luật ở Đại học Stanford.Một lý do, theo Giáo sư này, trao tặng tiên cho dân sẽ giúp tăng tiêu xài hàng thường dụng, và sẽ dây chuyền gây ảnh hưởng kích thích sản xuất.Thị trưởng Tubbs giải thích về một lý do làm Stockton phá sản nhiều năm trước: thành phố xây dựng nhiều, nên mang nợ, và lý do phaả xây dựng nhiều hội trường và nhiều bến tàu là để thu hút du lịch, cũng là thu hút tiền.Tubbs nghĩ rằng chiến lược thử nghiệm UBI sẽ cho thấy Stockton đi đúng hướng: đầu tư xây dựng tôt nhất cũng là trênc hính con người.