Xuất Ngoại Vì Việc Làm

SAIGON -- Việc làm là một yếu tố dẫn tới làn sóng người di chuyển đêu đặn ở Đông Nam Á.Bản tin RTI từ Đài Loan kê rằng một bản điều tra thăm dò cho biết: Nhóm người đi làm muốn tìm việc ở nước ngoài, Đông Nam Á xếp hạng 3.Ngày 22/1, ngân hàng nhân lực Đài Loan công bố “Cuộc điều tra thăm dò về phong trào làm việc ở nước ngoài và đổi việc làm sau Tết”, cuộc thăm dò cho thấy, có 90%? người đi làm tiết lộ, muốn đổi việc sau Tết âm lịch, đạt con số cao nhất trong 9 năm qua, và có 35%? người được thăm dò cho biết, sau khi chính phủ sửa luật lao động, càng muốn đổi việc.Điều đáng chú ý là, có 82%? người được thăm dò cho biết, họ muốn đi làm việc ở nước ngoài, khu vực được lựa chọn nhiều nhất theo thứ tự là Nhật, Mỹ, Đông Nam Á, Hồng Kông, Macao, Úc, New Zealand, Canada, Úc, Trung Quốc, Nam Hàn và Ấn Độ. Đông Nam Á lần đầu tiên vượt Hồng Kông, Macao, xếp hạng 3, chỉ đứng sau Nhật Bản và Mỹ.RTI ghi lời người phát ngôn của trang kiếm việc làm Yes 123 Dương Tôn Bân cho biết : Năm nay, Mỹ và Hiệp hội các nước ĐNA xếp ở các hạng đầu là do chính sách hướng nam mới của chính phủ, thêm vào đó, doanh nhân Đài Loan tại Trung Quốc có áp lực về việc tăng lương cho lao động và cải cách thuế, cho nên đều lần lượt chuyển sang Đông Nam Á, ngoài ra Mỹ cũng là nơi mà các doanh nhân đang suy nghĩ để thành lập nhà máy, cho nên những nước này rất cần nhân lực, ý muốn đến các nước đó làm việc cũng tăng cao.Về phần doanh nghiệp, có 93%? doanh nghiệp cho biết, sau tết sẽ có kế hoạch tuyển dụng, không những cao hơn tỉ lệ tuyển dụng năm ngoái là 90,2%?, mà còn lập con số cao nhất trong 4 năm qua. Trong đó có 61%? doanh nghiệp cho biết, sau khi sửa luật lao động, ý muốn tuyển dụng cũng cao hơn. Bình quân lương tháng được đưa ra là 31.873 Đài tệ, tăng 1,8%? so với năm ngoái, lập con số cao nhất kể từ năm 2009.Cuộc điều tra thăm dò này là nhằm vào các hội viên trên mạng đang có việc làm, thời gian tiến hành thăm dò từ ngày 4-15/1, phương thức thăm dò là điền phiếu thăm dò trên mạng, tổng cộng có 1.356 bảng thăm dò có hiệu quả. Còn doanh nghiệp thì có 860 phiếu thăm dò có hiệu quả.