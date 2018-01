Nam Hàn: Cháy Bệnh Viện, 39 Người Chết

(Xem: 52)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản trong năm 2017 tăng, lần đầu tiên trong 2 năm qua, theo tin của NHK. Như thế, CPI năm 2017 là 100,2 điểm so với mức cơ sở 100 điểm của năm 2015 và tăng 0,5% so với năm 2016. CPI có bao gồm giá các mặt hàng năng lượng nhưng không bao gồm giá thực phẩm tươi sống. Bộ Tổng vụ cho biết giá năng lượng tăng đã đẩy chỉ số chung tăng. Chi phí cho xăng dầu và điện tăng do giá dầu thô tăng. Giá gạo cũng tăng. CPI năm 2017 cũng ở mức cao nhất trong gần 20 năm qua. Từ năm 2000, gần như năm nào CPI hàng năm cũng ở dưới ngưỡng 100 điểm.