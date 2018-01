Biển Đông: Nga Nhảy Vô Tiếp TC

Vi AnhKhông còn nghi ngờ gì nữa, TT Trump và Bộ Trưởng quốc Phòng Mỹ Mattis đều công khai tuyên bố tại Thủ đô Washington của Mỹ, rằng Nga và Trung quốc là hai “đối thủ” Mỹ phải tập trung đối phó. TT Trump chỉ mặt đặt tên «Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ» trong bài diễn văn về “Chiến lược an ninh quốc gia” ngày18/12/2017.Và ngày 19/1/2018, Bộ Trưởng QP Mattis tuyên bố "Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố như đang làm ngày hôm nay, nhưng sự cạnh tranh của các cường quốc khác như Trung Quốc và Nga, giờ sẽ là trọng tâm của an ninh quốc gia, chứ không phải chủ nghĩa khủng bố."Mới đây Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu công du và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Cựu Tướng 4 sao Thuỷ quân Lục Chiến Mattis cũng công du Đông Nam Á mà Biển Đông là điểm nóng nhứt có thể thành chiến trường một cuộc chiến tranh vùng của thế giới. Hai ông tướng Nga và Mỹ đều ghé VNCS là chế độ cộng sản như TC, nhưng bị TC xâm lấn, xâm chiếm biển đảo nhiều nhứt. Nhiều dấu chỉ gần đây cũng cho thấy rõ ràng Nga hậu CS và Tàu hiện CS đang cấu kết và phối hợp nhau trong việc chống Mỹ, ở Á châu Thái bình dương là diện và Biển Đông là điểm.Một, Nga hậu CS và TC hiện CS từ lâu đã liên minh với nhau và cam kết với nhau là không cho thế lực bên ngoài [ám chỉ Mỹ] can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông. Tin AP, trong chuyến công du Bắc Kinh, ngày 29/04/2016, trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng TC Vương Nghị đã đồng loạt lên tiếng tố cáo chống Mỹ về "sự can thiệp" từ bên ngoài vào Biển Đông và bán đảo Triều Tiên. Chủ trương các tranh chấp biển đảo phải giải quyết song phương giữa hai nước trong vùng, là chủ trương của TC, lợi cho TC vì TC có thể ỷ mạnh hiếp yếu.Thêm vào đó, cả Nga và TC đều phản đối và yêu cầu Mỹ từ bỏ việc bố trí hệ thống phòng chống hoả tiễn THAAD tại Hàn Quốc, nhằm đối phó với những manh động ngày càng hung hăng của CS Bắc Triều Tiên, xuyên qua những vụ thử hoả tiễn và nguyên tử trong thời gian gần đây.TT Putin của Nga và Chủ Tịch Bình của TC đã phối hợp vận động được Thủ Tướng Ấn độ cùng kêu gọi giải quyết những tranh chấp biển đảo ở Biển Đông trên nguyên tắc song phương. Một ngạc nhiên rất lớn vì lâu nay Ấn độ “hướng đông”, cùng lập trường với Mỹ, chống đà bành trướng của TC ở Đông Nam Á, cho vay lãi suất ưu đãi cho VN mua vũ khí bảo vệ biển đảo. Nhưng sau đó vào cuối năm 2017, Mỹ bắt tay sát với Ấn, liên kết nhau trong Chiến lược “Ấn độ-Thái bình dương tự do, mở rộng” do Mỹ chủ trương nay đang thành hình.Hai, TT Putin đòi hỏi Nhựt trả lại quần đảo Kuril cho Nga để Nhựt phải rút thế lực ở Biển Đông về miền Bắc để bảo vệ vùng biển và đảo Kuril của Nhựt do Nga đang khuấy rối, tranh chấp. Thâm ý của Nga là tạo tranh chấp đảo Kuril cộng với việc TC đã và đang tranh chấp đảo Senkaku, để Nhựt rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch; Nhựt khó có thể làm đầu tàu kéo các nước Á Châu Thái bình dương trong liên minh chống TC, tiếp với Mỹ.Bộ Quốc Phòng Nga ngày 25/03/2016 cũng đã tiết lộ kế hoạch bố trí hoả tiễn hiện đại và xây dựng căn cứ Hải Quân tại vùng quần đảo Kuril đang có tranh chấp với Nhật Bản. Tàu của Hạm Đội Nga vào tháng Tư sẽ đến khu vực này để nghiên cứu khả thi trong vòng ba tháng.Làm thế là Nga buộc Tokyo phải quan tâm trở lại với mặt trận phía Bắc, qua đó giảm bớt nguồn lực dành cho phía Nam, nhất là khu vực Biển Đông, nơi mà Nhật Bản không có lợi ích trực tiếp. Trung Quốc sẽ hưởng lợi nhờ chiến thuật đông tiến ra Thái bình dương của Nga. Làm thế là Nga giải toả bớt áp lực, giải vây cho TC đang bị nhiều nước Đông Nam Á Phi, Việt, Mã, Nam dương, Brunei chống TC.Ba, TT Nga Putin không ngừng chiến thuật giải vây cho TC ở Đông Bắc Thái bình dương, mà Nga còn đi xa hơn xuống Đông Nam Á. Nga còn giúp TC bằng cách trực tiếp can thiệp vào các nước ASEAN bị TC xâm lấn, chiếm cứ và quân sự hoá biển đảo ở Biển Đông nữa. Tin Reuters, ngày 20/05/2016, tại cuộc họp thượng đỉnh ở Sochi, Nga sẽ ký với ASEAN một hiệp ước, trong đó cho thấy Moscow đang thông qua ASEAN can thiệp vào các tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời mở rộng ảnh hưởng Nga ở châu Á. Theo dự thảo hiệp ước Nga-ASEAN, các bên phải «tự kềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình theo đúng các nguyên tắc được cả thế giới thừa nhận của luật pháp quốc tế».Và hiện thời Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga công du Đông Nam Á, viếng thăm Miến Điện, Lào và Việt Nam. Thông tấn xã nhà nước Nga cho biết mục đích của chuyến đi là để thảo luận sự hợp tác quân sự của nước Nga với các nước trong khu vực. Nga hiện nay là quốc gia bán vũ khí lớn nhất cho CSVN, từ máy bay chiến đấu, hoả tiễn phòng thủ bờ biển, cho đến chiến hạm và tàu ngầm.Chiến dịch nam tiến của Nga, xâm nhập vào ASEAN ở Đông Nam Á là một công hai việc. Một là giúp cho TC củng cố cuộc xâm lấn. Hai là giúp cho Nga hậu CS khôi phục sự hiện diện và vị thế vang bóng một thời của Liên xô mà Nga là “chủ đạo”.Bốn, TT Putin của Ngavà Chủ tịch Tập Cận Bình của TC, từ mấy năm nay đã bày tỏ tình hữu nghị thắm thiết giữa hai chế độ mà hai ông cầm đầu. Hai bên đã ký kết khoảng 40 văn bản hợp tác trong nhiều lãnh vực, năng lượng, hàng không, tài chính và không gian.Giao thương đã tăng gần 10 lần. TC đã cứu bồ Nga khi bị Mỹ và Liên Âu trừng phạt vì vụ Nga thôn tính Crimea. Năm ngoái, TC mua của Nga 400 tỉ đô la dầu khí. TC bỏ nhiều vốn giúp cho Nga xây dựng đường ống dẫn khí «Sức mạnh Xibêri», với giá thành khoảng 27 tỉ euro. Việc giao khí đốt sẽ bắt đầu từ năm 2018».TC cũng ký một thỏa thuận khung về việc lập một công ty liên doanh, TC có thể đứng ra mua 100 phi cơ Sukhoi Superjet 100 của Nga trong ba năm tới. Ông Putin còn cho biết Bắc Kinh chấp nhận chi ra 300 tỉ rúp (5,2 tỉ euro) để xây đường cao tốc nối liền hai nước.Năm và sau cùng, TT Putin của Nga vốn là cựu trung tá mật vụ KGB của CS Liên xô có một giấc mộng lớn muốn phục hồi Nga thành Liên xô bá chủ Đế Quốc CS.Chủ Tịch Tập cận Bình vốn là hoàng tử đỏ của TC cũng có giấc mộng lớn muốn TC trở thành Trung Hoa bá chủ các chư hầu Á châu.Nga hậu CS và TQ hiện CS càng ngày càng xích lại gần nhau trong chiến lược chống Mỹ chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình dương để ngăn chận TC thống trị Á châu Thái bình dương, khống chế tự do hàng hải là quyền tự do theo luật quốc tế và cũng là quyền lợi cốt lõi của Mỹ./.(VA)