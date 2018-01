Ấn, ASEAN: Liên Kết Ấn Độ-Thái Bình Dương, Qua Hợp Tác Hàng Hải, An Ninh, Chia Sẻ Kỹ Thuật

NEW DEHLI - Các viên chức lãnh đạo 10 thành viên ASEAN và Ấn Độ họp 1 hội nghị dấu ấn hôm Thứ Năm về khả năng mở rộng hợp tác hàng hải, an ninh, chia sẻ kỹ thuật để cùng phát triển, cùng thịnh vượng.Nhân dịp hội nghị New Dehli này, Thủ Tướng Narendra Modi đã lắng nghe chuyện kể về nhiều thế kỷ chứng kiến thương nhân và di dân qua lại giữa Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ, tạo ra cảnh phồn vinh tại 2 khu vực.Tại trời Tây, Hoa Kỳ cũng đã nhận thấy nhu cầu liên kết Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong chiến luợc kinh tế và quốc phòng.Thủ Tướng Ấn Độ góp ý “Tiếp xúc văn hoá đã vun bồi tình hữu nghị giữa các dân tộc – chúng ta chia sẻ hành trình này từ hàng chục thế kỷ. Nền văn hoá cổ Ramayana là di sản quý giá tại khu vực ASEAN và tiểu lục địa Nam Á”.Ông Modi nhắc đến việc thực hành công ước LHQ về luật biển như là nguyên tắc pháp trị để các nước cùng tiến tới hoà bình và thịnh vượng. Hợp tác tìm cứu và cứu trợ sau thiên tai cũng là những vấn đề lớn trong hợp tác hàng hải.Thủ Tướng Modi là lãnh đạo nước chủ nhà mời đại diện tất cả 10 nước ASEAN làm thượng khách của cuộc duyệt binh Ngày Cộng Hoà trúng ngày Thứ Sáu 26-1.Trong 2 ngày trước, Thủ Tuớng Modi tiếp từng viên chức lãnh đạo ASEAN.Ngoài ra, Thủ Tướng Modi công bố chương trình tiếp nhận 1000 nghiên cứu sinh của Institute of Technology tại New Dehli và đề nghị năm 2019 là “Năm du lịch ASEAN-Ấn Độ”.