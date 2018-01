Anh, Mỹ: Lên Kế Hoạch Chi Tiết Chuyến Thăm Anh Của Trump

LONDON - Văn phòng Thủ Tướng Anh trên đường Downing (London) cho biết: kế hoạch công du vương quốc UK của TT Trump bắt đầu đuợc tính toán sau cuộc hội đàm giữa ông và Thủ Tướng Theresa May tại Davos.Thông cáo báo chí về buổi hội kiến Trump-May xác nhận: 2 nhà lãnh đạo yêu cầu các viên chức cùng làm việc để hoạch định chi tiết chuyến đi vương quốc của nguyên thủ Hoa Kỳ trong năm nay. Thông tin này không ghi rõ: đây là 1 chuyến đi bình thường hay công du của quốc trưởng.Thủ Tướng May là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên gặp chủ nhân Bạch Ốc là tỉ phú New York thắng cử - dự định công du của TT Trump đã bị dời lại vì quan ngại về biểu tình quy mô tại London. Đầu tháng này,TT Trump cũng đã bãi bỏ ý định đi London khánh thành sứ quán mới.