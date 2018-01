Cố Vấn Kushner Không Cho Phỏng Vấn Về Hồ Sơ Nga

WASHINGTON - Con rể TT, cũng là cố vấn Jared Kushner làm việc tại Bạch Ốc, không chấp nhận phỏng vấn về các liên lạc giữa ông Trump và người Nga, theo xác nhận của nghị sĩ CH Chuck Grassley, chủ tịch ủy ban pháp chế Thượng Viện - 3 ủy ban Thượng Viện đang điều tra “hồ sơ Nga”.Ông Grassley tuyên bố hôm Thứ Năm: sẽ công bố nội dung điều trần của các nhân vật thân cận TT Trump - lý do: đã hoàn tất chương trình chất vấn những người có mặt tại buổi gặp gỡ tại Trump Tower 1 luật sư Nga hưá cung cấp thông tin bất lợi với ứng viên Hillary Clinton. Điều này có nghĩa là công tố viên Mueller và các ủy ban QH đặc biệt lưu ý về khả năng toa rập của cộng sự viên của ông Trump trong thời gian tranh cử.Trump Junior nói có dự buổi họp với luật sư Veselnitskay và không nhận đuợc tài liệu gây thiệt hại bà Clinton.Ông Grassley nói “Tôi muốn có thể hỏi chuyện mọi nhân chứng trong vụ gặp gỡ tại Trump Tower, nhưng sự công bố bản chép điều trần của nhà sáng lập Fusion GPS là Glenn Simpson gây hoảng sợ các nhân chứng tiềm năng” – vẫn theo lời ông, cơ hội chất vấn Kushner coi như bị mất.Tổ pháp lý của ông Kushner không chính thức xuất hiện tại ủy ban pháp lý Thượng Viện, theo 1 nguồn thông thạo – nhưng họ yêu cầu đuợc biết bảng hướng dẫn về tình huống viên chức lập pháp đuợc phép tiết lộ thông tin và ủy ban pháp chế có đuợc ủy ban tình báo chia sẻ các nội dung điều trần.Nghị sĩ DC Dianne Feinstein là thành viên ủy ban pháp chế đã phổ biến bản chép điều trần của ông Simpson – bà Feinstein cũng tiếp cận bản chép phỏng vấn ông Kushner tại ủy ban tình báo. Hôm Thứ Năm, bà Feinstein gợi ý: nên tổ chức điều trần công khai với Kushner và Trump Junior như đã thỏa thuận trong năm qua. E-mail của nghị sĩ Feinstein ghi rõ: cần chia sẻ với công tố viên Mueller và công chúng khi việc này không can thiệp vào cuộc điều tra.Nghị sĩ Grassley định công bố nội dung điều trần của các nhân vật khác trong vụ Trump Tower, gồm luật sư Nga và nhà quảng cáo là người dàn xếp cuộc gặp gỡ tại Trump Tower.Liên quan đến cuộc điều tra hồ sơ Nga, Ông Don McGahn, luật sư của Bạch Ốc, muốn thôi việc hơn là thừa hành lệnh của TT Trump để sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, theo tin trên báo New York Times, dẫn 4 nguồn thông thạo.Ông Trump định cách chức ông Mueller hồi Tháng 6, nhưng lại thôi khi luật sư McGahn dọa nghỉ việc.Yêu cầu bình luận với các luật sư và tùy viên báo chí Bạch Ốc không đuợc hồi đáp.NYT đua tin: ông Mueller hay biết ý định của TT Trump trong mấy tháng gần đây khi phỏng vấn cộng sự viên và cựu cộng sự viên của TT về hành động cản trở công lý, đặc biệt là quyết định cách chức giám đốc FBI James Comey hồi Tháng 5.Hai nguồn cho hay: lý lẽ của ông Trump là ông Comey có 3 điểm xung đột quyền lợi, là không thích hợp để điều tra về tố cáo toa rập với Nga. 1 trong các lập luận của ông Trump là giám đốc Comey không thể làm việc vô tư vì mới đây có giúp việc 1 công ty pháp lý đại diện Jared Kushner, là con rể TT. Ngoài ra, ông Trump nhắc lại rằng ông Mueller đã đuợc phỏng vấn để nhận việc giám đốc FBI 1 ngày trước khi đuợc cử vào chức vụ công tố viên đặc biệt, trong Tháng 5.