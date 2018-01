Colorado: Cựu Binh Là Cảm Tình Viên ISIS Bị Án Chung Thân

DENVER - Nghi can Joshua Cummings 38 tuổi, cựu binh tự xưng là cảm tình viên của ISIS, đã bị quy tội giết người, lãnh án tù chung thân sau 3 ngày xét xử về cái chết của 1 nhân viên an ninh vận tải.Phán quyết của toà Denver có hiệu lực ngay, không xét đến yêu cầu tại ngoại hầu tra để chống án.Biên bản cảnh sát ghi: Cummings tiến đến phiá sau ông Scott Von Lanken, kê súng vào cổ ông này và bóp cò hồi tối 31-1-2017 khi ông Lanken đang nói chuyện với 2 phụ nữ.Theo báo Denver Post, ông Lanken là cựu cảnh sát và là mục sư tại Valley Assembly of God ở Loveland (Colorado) sau 2 năm làm mục sư tại Ohio.Cummings nhập ngũ năm 1996 nhưng chưa từng ra trận, nhận là cảm tình viên của ISIS ngay sau khi bị bắt – nhưng, cảnh sát điều tra không thấy ISIS có liên quan với vụ giết người như hành quyết của Cummings.Các viên chức tin rằng Cummings đã cải đạo theo Hồi Giáo tại Pampa (Texas) năm 2016 trước khi dời cư sang Colorado.