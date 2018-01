Đại Sứ Haley Bác Tin Đồn Có Tư Tình Với TT Trump

WASHINGTON - Khi nhà báo Michsael Wolff, tác giả của tập sách “Fire and Fury” viết về nội tình Bạch Ốc thời Trump, xác nhận với ông Bill Maher là biết chắc TT Trump ngoại tình.Các tin đồn chỉ ra bà Nikki Haley, là ĐS Hoa Kỳ tại LHQ.Bà Haley đã nói chuyện với phóng viên của Politico, gọi là đồn đoán ấy là “cực kỳ xúc phạm” và “đáng trách”.Nhiều người chỉ ra bằng chứng là trích đoạn trong sách của ông Wolff, ghi rõ “TT Trump có thời gian riêng tư đáng kể với bà Haley trên phản lực cơ Air Force One, và đang giúp bà trở thành 1 chính khách tuơng lai”.Bà Haley xác quyết với Politico: có mặt trên Air Force One 1 lần khi trong phòng đã có 5, 6 người khác.Tác giả Wolff chưa trả lời điện thoại dò hỏi.