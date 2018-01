Đón Tết Nguyên Đán Với Những Sản Phẩm Hồng Sâm CheongKwanJang Mới Mẻ, Trẻ Trung

Hồng sâm giúp khỏe hơn, trẻ hơn, đẹp hơn.Đoàn HưngVào tối ngày 25/1/2018, tại cửa hàng CheongKwanJang thành phố Irvine, Nam Cali, công ty Korea Ginseng Corp đã tổ chức một buổi gặp gỡ với giới truyền thông, để giới thiệu hàng loạt sản phẩm hồng sâm mang thương hiệu CheongKwanJang của mình.Đối với cộng đồng gốc Việt, đây là một thời điểm thích hợp. Bởi vì Tết Nguyên Đán đã đến gần, là dịp người Việt vẫn có phong tục tìm những món ngon vật lạ để đi biếu người thân. Sâm Cao Ly là một trong những mặt hàng quen thuộc, mà người Việt hay chọn để làm quà Tết cho ông bà, cha mẹ.Tuy nhiên, cũ mà mới. Đến với CheongKwanJan, sản phẩm hồng sâm Cao Ly tưởng như đã quá quen lại có thêm những điểm mới lạ, thú vị dành cho dân Việt mình.Một khái niệm quen thuộc với người Việt về hồng sâm: đó là một sản phẩm đặc trưng của xứ Đại Hàn, rất tốt cho sức khỏe và vô cùng bổ dưỡng. Điều này vẫn luôn đúng. Nhưng với CheongKwanJan, chất lượng của hồng sâm lại được nâng lên ở mức cao hơn hẳn, so với nhiều thương hiệu đang có mặt trên thị trường. CheongKwanJang có 118 năm lịch sử. Tên CheongKwanJang còn có nghĩa là “sản phẩm được chính quyền chấp nhận và sản xuất đúng theo phương pháp trong các nhà máy do chính họ quản lý”. Nhãn hiệu này bảo đảm các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cao nhất. Hồng sâm của CheongKwanJang chỉ trồng ở Đại Hàn, nơi có cả hơn một nghìn năm lịch sử trong việc canh tác và chế biến nhân sâm. Nơi mà thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường thích hợp để trồng nhân sâm. Các trang trại của CheongKwanJang hoạt động theo hợp đồng sau khi đã được kiểm tra kỹ lưỡng về phẩm chất đất đai. Hồng sâm của CheongKwanJang phải trồng sau 6 năm mới được thu hoạch. Tất cả những điều kiện này để bảo đảm rằng hồng sâm CheongKwanJang đạt chất lượng tuyệt hảo.Slogan của CheongKwanJang là “ Bitter is better”- “đắng hơn thì tốt hơn”- như là một lời nhắc nhở khách hàng về một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng thực sự của nhân sâm.Có một chi tiết mà nhiều người Việt tới nay vẫn hiểu lầm: hồng sâm chỉ dành cho người lớn tuổi. Đến với CheongKwanJang, khách hàng sẽ nhận ra rằng hồng sâm là sản phẩm dành cho mọi lứa tuổi. Trẻ em học sinh uống hồng sâm để tăng cường trí nhớ, khả năng suy luận, hỗ trợ cho việc học hành. Phụ nữ uống hồng sâm để có làn da đẹp, giữ gìn nét thanh xuân. Những người làm việc nặng nhọc, căng thẳng uống hồng sâm để tăng độ bền bỉ của trí não, cơ thể. Người già uống nhân sâm để tăng tuổi thọ, duy trì sức khỏe.Hiểu rõ được điều này, CheongKwanJang tạo ra hàng loạt các sản phẩm hồng sâm khác nhau. Từ sản phẩm hồng sâm cô đặc truyền thống Pure Extract, dành cho người cao niên. Cho đến những sản phẩm đa dạng dành cho mọi người. Women’s Balance thích hợp cho phụ nữ. Sản phẩm GoodBase với hương vị nước trái cây, kết hợp hồng sâm với Aronia (“vua” của các loại berry) giúp cơ thể chống lão hóa, làm đẹp da. Sản phẩm Everytime là tinh hồng sâm ở dạng tube giấy nhỏ gọn, tiện dụng, có thể uống ở mọi lúc, mọi nơi.Cách trình bày các sản phẩm CheongKwanJang cũng vô cùng phong phú, tạo nên hình ảnh một hồng sâm trẻ trung, tươi mát, chứ không quá trang trọng, cổ kính như truyền thống nữa. Khách hàng thấy qua CheongKwanJang những cô gái Đại Hàn tươi trẻ, những vận động viên năng động, những nhà kinh doanh thành công làm việc không mệt mỏi. Các sản phẩm CheongKwanJang hấp dẫn từ nội dung đến hình thức, và thu hút mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội.Nhân dịp Tết Mậu Tuất sắp đến, CheongKwangJang sẽ giảm giá trên các sản phẩm chính bao gồm Everytime, Women’s Balance, GoodBase và Pure Extract. Ngoài ra, còn có một chương trình bốc thăm trúng thưởng, để khách hàng ghi danh tham dự và có cơ hội thắng 1 thỏi vàng 1 oz!CheongKwangJang quả thực là một món quà Tết ý nghĩa, thiết thực, trang nhã dành cho gia đình, bè bạn.Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:Phoonie Ngo pngo@tenadv.com (213) 629-1010 (ext 121)Hoặc vào trang web: www.KGCUS.COM/promotionĐoàn Hưng