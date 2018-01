Bí Mật, Cưỡng Chế, Giấy Mời, Virus, Gạo Campuchia

Xuân NiệmLộ đề thi hình như là chuyện thường gặp... Mấy hôm trước, lộ đề thi ở Nha Trang, bây giờ ở Đắk Lắk... Hôm trước nghe nói Vũ Nhôm lộ bí mật, không rõ là bí mật gì. Nhưng chuyện ông thầy dạy tiếng Anh đụng chạm tướng Võ Nguyên Giáp, thì đây lại là cấm kỵ khác. Trên mức cấm kỵ, như hồ sơ tình ái của ông Hồ, hiển nhiên là bí mật quốc gia rồi... Có ai mang họ Hồ nối dõi cụ Hồ Sĩ Tạo đâu, chưa thấy minh danh, nhưng hẳn có nhiều.Báo Tuổi Trẻ kể: Khởi tố một phó phòng ở Đắk Lắk làm lộ bí mật nhà nước.Người bị khởi tố là ông Lê Ngọc Sáu - phó phòng Tài nguyên môi trường huyện Krông Năng (Đắk Lắk) - vì liên quan vụ lộ đề thi công chức cấp xã của huyện này năm 2016.Bản tin RFA kể: Công An thành phố Vinh, tỉnh Nghệ an vào sáng ngày 26 tháng giêng đưa lực lượng đến để cưỡng chế đất đối với 54 hộ gia đình người dân xóm 3 xã Nghi Kim, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Phía người dân phản đối biện pháp cưỡng chế với lý do bồi thường không thỏa đáng so với một số dự án khác cũng trên cùng địa bàn; cụ thể mức được đưa ra là 170 triệu cho 500m2 đất thuộc dự án phòng cháy chữa cháy của Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Bản tin VOA kể: Một thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ vừa bị Bộ Thông tin và Truyền Thông gửi giấy mời làm việc vì xúc phạm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng Facebook....Báo Người Lao động hôm 26/1 cho biết ông Daniel Hauer từng cộng tác với Trung tâm Ngoại ngữ Language Link Việt Nam từ tháng 7/2013 đến 10/2016, sau đó ông hợp tác với Trung tâm tiếng Anh Elsa Speak ở Hà nội để thực hiện một chương trình khuyến mại, tuy nhiên Elsa Speak đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Daniel Hauer kể từ ngày 26/1.Trong khi đó, BBC kể: Trung Quốc sẽ hợp tác với Nga và các nước quanh Bắc Cực để phát triển tuyến đường này. Đây được xem như là một phần trong kế hoạch tham vọng của Trung Quốc nhằm kết nối các tuyến đường biển, đất liền sang Châu Âu và xa hơn nữa.Dự án "Vành đai, Con đường" trị giá một tỷ đô la của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm xây dựng và tái thiết cơ sở hạ tầng, cảng biển, đường xá và đường ray xe lửa để kết nối hai lục địa Á-Âu và đặt Trung Quốc vào vị thế trung tâm.Báo Hà Nội Mới kể: Chiều 25-1, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hiệp hội Taxi Đà Nẵng yêu cầu Hãng taxi Hải Vân cho nghỉ việc một lái xe đã thu cước taxi cao hơn 7 lần so với qui định đối với một khách du lịch; yêu cầu trả lại tiền và xin lỗi hành khách đi chuyến taxi này.Báo Thanh Niên kể: Vừa qua, Liên đoàn gạo Campuchia, Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp nước này phối hợp cùng ra mắt thương hiệu gạo thơm mới “Malys Angkor”. Campuchia là nước xuất khẩu gạo mới nổi trong khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh trực tiếp với gạo thơm của Thái Lan và Việt Nam.Chủ tịch Liên đoàn gạo Campuchia, ông Sok Puthyvuth cho biết Malys Angkor là thương hiệu quan trọng cũng là thương hiệu tiêu chuẩn đặc trưng cho sản phẩm gạo của nước này.Báo SGGP kể: Hơn 35.000 Smartphone tại Việt Nam nhiễm virus GhostTeam đánh cắp mật khẩu Facebook.Theo thống kê từ hệ thống giám sát virus của Bkav, đã có hơn 35.000 thiết bị smartphone tại Việt Nam nhiễm virus GhostTeam đánh cắp mật khẩu Facebook. Mã độc này lợi dụng hàng loạt ứng dụng Việt phổ biến trên Google Play để phát tán.Đà Lạt thơ mộng lại có chuyện kinh khủng, theo VOV: Nữ bác sĩ bị nhóm côn đồ đánh thủng màng nhĩ ngay tại phòng cấp cứu.Nhóm côn đồ xông tới hành hung bác sĩ nữ ngay trong lúc chị đang chăm sóc cấp cứu cho bệnh nhân.Được biết, vị bác sĩ nữ bị hành hung tên là Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi), công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.... công an xác định người đánh bác sĩ là Võ Văn Tùng (34 tuổi, trú đường Nguyễn An Ninh, phường 6, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Tùng đã có tiền án về tội giết người. Sau khi được gia đình thuyết phục, Tùng đến Công an phường 6 khai nhận vụ việc.Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Nguy cơ cò đất trục lợi từ quyết định tách thửa mớiTheo ghi nhận thực tế của phóng viên, trước khi Quyết định 60 có hiệu lực, nhiều chủ đầu tư đã nhanh tay gom đất để tách thửa theo quy định mới, phổ biến tại các quận vùng ven như Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 9. Anh Bình - một nhà đầu tư - cho biết, đã có hơn 5.000m2 tại đường Nguyễn Xiển (quận 9) đang nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, sau đó xin tách thửa. Tại một số khu vực ngoại thành như Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè, một số nhà đầu tư có đất rộng đang cho bán rộng rãi những căn nhà có diện tích từ 20 - 50m2/căn, với giá 300 - 500 triệu đồng/căn.Báo Người Lao Động kể chuyện bóc lột công nhân ở Quy Nhơn: Sau khi thoái hết phần vốn nhà nước, doanh thu tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn liên tục tăng trong khi thu nhập của cán bộ, nhân viên giảm nhiều so với trước khi cổ phần hóa....Khi được hỏi về thu nhập, anh L., CN đội xếp dỡ QNP, cho biết sau cổ phần hóa (CPH), nhất là khi Công ty CP Đầu tư khoáng sản Hợp Thành (Công ty Hợp Thành, trụ sở TP Hà Nội) nắm giữ 86,23% vốn điều lệ, thu nhập của công nhân viên giảm hẳn so với trước. "Khi QNP còn thuộc nhà nước, thu nhập của chúng tôi từ 12-15 triệu đồng/tháng, tùy tăng ca nhiều hay ít. Thế nhưng, từ khi cảng thuộc về tư nhân, thu nhập anh em giảm khoảng 30%, chỉ còn 8-10 triệu đồng/tháng. Vừa rồi, đọc báo thấy Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề xuất với Thủ tướng Chính phủ mua lại cảng Quy Nhơn để nhà nước quản lý, chúng tôi ai cũng hy vọng. Nếu được như thế thì sẽ mổ heo ăn mừng ngay" - anh L. chia sẻ.Theo nhiều CN của QNP, từ cuối năm 2015, khi Công ty Hợp Thành tiếp quản QNP, lương cũng như thu nhập của họ bị cắt giảm.