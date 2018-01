Gia Đình Suy Ngẫm: Trước Thềm Năm Mới...

Thành Lacey--“New Year, New Resolution.”Một năm nữa lại vừa quaTa có ý tưởng nào mới đến với mình không?Năm rồi ta có thực hiện được điều gì hay tốt, mới lạ không?Mười hai tháng mới đang chờ đợi, ta có dùng chúng để làm điều mình hằng mong ước không?Ta có mạnh dạn thực hiện chúng hay cũng đã để lỡ dịp như năm rồi?Nếu ta không thấy có tên mình trong danh sách những người đã thành đạt.Hãy tự kiểm mình xem vl lý do gì.Thật ra ta không thiếu dịp may đâu mà… thường là do ta không mạnh dạn bắt tay vào việc thực hiện những dự tính của mình mà thôi!Muốn thành công, phải cần có TÍNH XÁC QUYẾT.Tính xác quyếtTính xác quyết có mang ý nghĩa là chắc, vững, biến thành sự thật. Ý tưởng , tự nó không chắc vững, khi được lặp đi lặp lại hoài càng ngày càng trở thành vững chắc hơn. Chúng trở thành cảm nghỉ, thói quen, kinh nghiệm và càng thêm vững chắc. Những gì ta suy nghỉ có thể trở thành sự thật.Chúng ta luôn làm việc xác quyết. Đôi lúc ta xác quyết điều tiêu cực, cũng có khi ta xác quyết về điều tích cực. Ta nên biết là đa số chúng ta thường có khuynh hướng nhấn mạnh sự suy nghỉ của mình vào điều tiêu cực. Henry Ford, người chế tạo ra xe hơi Ford, nói: “Nếy bạn nghỉ là mình làm được hay không làm được một điều gì việc sẽ xãy ra cho bạn đúng như vậy.”Ta nên luôn nhăc nhở mình về việc xác quyết điều tích cực vì khuynh hứơng nghỉ về tiêu cực rất mạnh trong ta. Mỗi khi như vậy, ta nên nhớ đến đến lời của Johnny Mercer: “Bạn phải nhấn mạnh vào điều tích cực, lọai bỏ tiêu cực, gài cho chặt và tính xác quyết.”Lời xác quyết thường được bắt đầu với: “ Tôi là...” “Tôi là một người sung sướng, khỏe mạnh, có tiền của.” “Tôi luôn vui vẻ lạc quan đối với mọi việc gì xãy ra quanh tôi.” “Tôi có đầy yêu thương và lòng tử tế.” Nếu bạn xác quyết về mặt vật chất thì bạn có thể bắt đầu bằng: “Tôi thích căn nhà mới của tôi.” “Tôi ưa thích và mãn nguyện với công việc mới của tôi.”Lời nói bắt đầu bằng “Tôi thì...” có mảnh lực lớn.Hãy cẩn thận khi bạn xác quyết một điều gì.Những gì bạn xác quyết sẽ quay ngược lại và làm chủ bạn đó.Xin nhắc là: Hãy xác quyết như là bạn đã có những gì mình muốn rồi cho dù bạn đang chưa có nó. Dù cho sự việc đó coi như là “không thể nào được” bạn cứ xác quyết và thử làm xem sao. Haỹ xác quyết lớn với chính mình ít nhứt là 100 lần trước khi việc đó là “không thể được.” Sau khi lặp lại 100 như vậy bạn sẽ thấy việc đó là “có thể làm được.”Bạn có thể viết lời mình xác quyết ra giấy dán nó vào nới dễ thấy như kiếng nhà tắm, cửa tủ lạnh, bên bàn phòng ngủ, trên phần miếng nhựa trứơc tay lái xe. Bạn cũng có thể tự thu lời xác quyết và băng từ để nghe thường xuyên và nghe bất cứ lúc nào.Có một cách cực kỳ hữu hiệu là đứng trước tấm gương, nhìn thẳng vào mắt mình, và nói lời xác quyết đó cho chính mình nghe. Làm như vậy, bạn đánh bại được ý tưởng tiêu cực và gieo sâu hạt giống tích cực vào tiềm thức. Khi lời xác quyết đó do chính bạn viết ra cho mình và đem ra thực hiện thì ích lợi sẽ vô cùng to lớn cho bạn và cho người khác nữa.Học cách chuyển đổi một cách tự động ý tưởng tiêu cực như “Tôi không thể..” ngay thành ra: “Tôi làm được...” , “Chuyện này không tới đâu..” thành: “ Cứ thử coi ra sao...” “Ghét” thành: “ưa,” v.v. ...Xin ghi ra đây vài mẫu xác quyết hữu dụng cho từng ngày:-- Tôi cảm thấy nồng ấm và đầy yêu thương đối với chính mình.-- Tôi xứng đáng với mọi tốt đẹp trong đời minh.-- Tôi là một với Vũ trụ và tôi có được nhiều thứ hơn tôi cần.-- Tôi vui sướng vì biết rằng mình luôn tận dụng những gì mình có với tối đa hiểu biết của minh và luôn dùng mọi thứ cho sự tiến bộ của mình.-- Tôi tha thứ chính mình một cách vô điều kiện.-- Tôi cảm tạ cuộc đời mà tôi có.-- Tôi tự động và vui thích tập chú vào điều tích cực.-- Tôi cho phép mình sống, yêu thương và cười vui....Chúc bạn thành công và hạnh phúc trong năm mới!Thành Lacey