Nghị Viên HĐ/TP Westminster Sergio Contreras Thông Báo Dịch Vụ Khai Thuế Miễn Phí Cho Cư Dân Có Thu Nhập Thấp

NGHỊ VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER

SERGIO CONTRERAS THÔNG BÁO

DỊCH VỤ KHAI THUẾ MIỄN PHÍ CHO

CƯ DÂN CÓ THU NHẬP THẤP

SỰ KIỆN: Các dịch vụ khai thuế miễn phí được cung cấp bởi chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Miễn Phí của Quận Cam - OC Free Tax Prep, thành phố Westminster, United Way thuộc Orange County, Citi Community Development, Abrazar Inc, Bahai Village và Coastline Community College – Garden Grove Campus.

THỜI GIAN: Nhiều thời điểm khác nhau. Xin gọi tới địa điểm để lấy hẹn.

ĐỊA ĐIỂM: Abrazar, Inc., 7101 Wyoming St., Westminster, CA 92683, (714) 278-4679

Bahai Village, 13096 Blackbird St. Garden Grove, CA 92843, (888) 826-9070

Coastline Community College, 12901 Euclid St., Garden Grove, CA 92840 – Không cần hẹn trước

Templo Calvario Church, 2501 W. 5th St, Santa Ana, CA, (888) 434-8248

NGUYÊN DO: “Hàng năm cư dân Orange County bỏ lỡ tổng cộng hàng triệu đồng tiền bồi hoàn thuế liên bang mà không ai biết để yêu cầu,” Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Sergio Contreras giải thích. “Bạn thử tính xem cứ một trong năm gia đình đúng ra được hưởng Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động (Earned Income Tax Credit) mà không biết để đòi, thì chương trình miễn phí này tạo được ảnh hưởng trực tiếp trên ngân quỹ gia đình của một tỷ lệ dân số rất cao những người dễ bị thiệt thòi nhất trong cộng đồng.”

Những gia đình có thu nhập dưới $60,000 trong năm 2017 có thể được hưởng dịch vụ khai thuế miễn phí năm nay. Những cư dân thu nhập thấp hơn $54,000 cũng có thể được hưởng Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Động và có thể nhận được tới $6,000 tiền bồi hoàn thuế liên bang – nhưng quý vị chỉ có được số tiền này nếu yêu cầu. Nhiều gia đình khác hiện giờ cũng có thể hưởng chương trình Tín Dụng Thuế Tiểu Bang gọi là California EITC. Bắt đầu từ năm thuế 2017, gia đình có thu nhập dưới $33,300 có thể được hưởng số tiền này, mức ranh giới thu nhập này cũng là một gia tăng đáng kể so với các năm trước. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên những người với thu nhập do làm chủ trong năm 2017 sẽ có thể được hưởng tính dụng này. Những khoản tiền phụ cấp này giúp các gia đình trang trải những chi phí cần thiết như thực phẩm, nhà ở, áo quần và ngay cả giáo dục, giúp ổn định những gia đình có thu nhập trung bình hoặc thấp, đồng thời kích thích nền kinh tế địa phương.

“Chúng tôi rất vui khi được cộng tác với OC Free Tax Prep và United Way trong việc giúp các cư dân trong mùa khai thuế năm nay,” Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, ông Sergio Contreras nói. “Người đóng thuế xứng đáng được biết rõ quyền lợi cũng như những lựa chọn của họ, và tôi khuyến khích mọi người nên tận dụng lợi thế này, cũng như những dịch vụ miễn phí khác để tiết kiệm tiền bạc và thời gian.”

Các dịch vụ khai thuế miễn phí được cung cấp qua chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Miễn Phí của Quận Cam (OC Free Tax Prep), United Way của Orange County, Citi Community Development, và ở hơn 20 địa điểm trên toàn quận hạt, tại các trung tâm phi lợi nhuận, các trung tâm sinh hoạt cao niên và các trường học.

Để lấy hẹn hoặc tìm địa điểm khai thuế miễn phí, xin gọi (888) 434-8248. Cá nhân cũng có thể được trợ giúp khai thuế tại nhà qua trang www.OCFreeTaxPrep.com.

# # #