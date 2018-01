DACA Và Dân Hoa Kỳ Ưu Tiên Thuộc Về Ai?

Nói Chuyện Với Bình Dân (Kỳ 4)



Vĩnh Tường



. . . cái gì cũng chống, cái gì cũng ngăn! Ai mà không thấy DC chỉ lo đào hố và đắp bờ, chống luôn điều lợi cho toàn dân đến mức quá đà, hụt chân rơi xuống sân khấu. Vừa qua là luật cải cách thuế, và bây giờ đến cải cách Di Dân mà DACA được xem như con đội. Hãy nói đến kinh nghiệm đóng vai thua của DC trước khi đến đề tài chính hôm nay là DACA. Gần đây nhất là luật cải tố thuế.





Về luật cải tổ thuế, DC quyết bám luận cứ sau đây, và đã đại bại như thế nào:

Thứ nhất, họ kêu gào rằng con cháu người Mỹ sẽ phải gánh nợ 1.487 ngàn tỷ dollars trong vòng 10 năm tới. Luận cứ này dĩ nhiên là kiểu nói ngược với lẽ thường giống như bảo rằng hôm nay mặt trời mọc ở phía đông thì nhất định hôm sau nó sẽ mọc ở hướng tây cho mà coi. Để đấu đá giành phiếu, họ phải có một lý do để tuyên truyền. Những lý do ngụy tạo sai sự thật, sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày. Và dĩ nhiên là bình dân không cần làm bài toán số học lớp ba cũng thấy đáp số trước mắt hiện nay dân đang được hưởng lợi lộc như thế nào. Nói đến nợ, trong 8 năm qua, mỗi năm chính quyền Obama làm ra nợ hơn một ngàn tỷ - hơn một ngàn tỷ mỗi năm và không có chương trình nào nhằm kiếm lại cho ra bề thế, dù chỉ là hy vọng. Sao không nghe thấy TTDC tả khuynh và mấy ông nhà báo tỵ nạn cấp tiến kiểu “ba chỉ”, hay radio, TV tả khuynh ta thán nửa lời!

Luật cắt giảm và cải cách thuế, đâu phải là cơ hội san bằng giai cấp mà các ông cấp tiến gọi là 1% và 99 %, để đè cổ móc túi mấy thằng dân giàu có, mấy công ty lớn giàu nhờ bóc lột để chia cho dân nghèo theo kiểu “chủ nghĩa khoa học - đỉnh cao của trí tuệ của nhân loại”. Cắt giảm thuế một cách hợp lý cho mọi người dân khi mức thuế đã quá cao so với giá trị đồng bạc, và giá sinh hoạt của cả xã hội trong thời kỳ nhất định nào đó là một nhu cầu an sinh, đó là chưa kể đến việc vực dậy niềm tin trong dân chúng đối với quốc gia, xã hội; góp phần giảm bớt tệ nạn xã hội ở mức độ có thể. Nhưng đó chỉ mới là một trong những yếu tố khác mà trực tiếp là mở ngõ cho kinh tế phát triển bỡi một nguyên lý đơn giản là có dễ giải khuyến khích, tạo điều kiện cho người giỏi giang làm ra tiền bạc thì mới có lại quả - tức là mới có tiền để thu thuế. Cây cao bị đốn thì loại cây cần bóng mát sống làm sao? Như vậy đã rõ, cắt giảm thuế còn chủ yếu là gấp rút cải cách kinh tế sao cho phù hợp sát sao với tình hình kinh tế hiện tại chẳng những trong nước mà còn đối phó một cách hữu hiệu với kinh tế toàn cầu. Qúi ngài tỵ nạn cứ ra rả mấy chữ “toàn cầu hoá” đã lượm được trong mấy năm qua nhưng lại không thấy đây là một phần trong guồng máy kinh tế tư bản. Nghĩa là cắt giảm thuế còn có mục tiêu để thu tiền về nhiều hơn, yếu tố này kẻ tuyên truyền đã cố tình không nói đến mà chỉ nói tiền chi 14 -15 ngàn tỷ nợ trong 10 năm. Luận cứ về nợ đã được các loa tuyên truyền ngắt bớt dữ kiện số tiền sẽ thu vào. Chi ra nhiều nhưng thu vào nhiều hơn, có ai làm kinh doanh mà không biết nguyên tắc này? Mới chỉ nhờ niềm tin ở nhà kinh doanh Trump sẽ cắt giảm thuế thì tiền đầu tư đã đổ vào ào ạt. Chỉ những ai bị đảng che màn mới không thấy mọi người dân có bữa ăn sung túc hơn. Chắc chắn họ không bao giờ cảm ơn Dân Chủ đã không một ai cho họ cơ hội dù chỉ là lá phiếu bầu thuận theo điều nên làm.

Thứ hai, về luận cứ ‘đây là luật thuế tồi tệ nhất, lấy tiền của dân nghèo 99% giúp cho giới giàu có 1% gồm người giàu, hay công ty lớn’. Điều kích động chia rẻ giai cấp này càng phi lý hơn mà mấy ông tỵ nạn cũng mau quên. Dân nghèo làm gì có dư tiền để chính phủ móc túi mà giúp cho dân giàu? Dân nghèo đông thì cần phải khuyến khích làm sao cho dân giàu càng đông hơn để dân nghèo sớm được chia sẻ, không phải sao? Có ai muốn làm ăn hay thậm chí, bị rơi vào cảnh ăn mày mà đi đến nơi nghèo khó để lượm tiền lẻ không? Tục ngữ Việt nam có câu “Thóc đến đâu, bồ câu đến đó” có ai mà không biết. Có người ngổi trên đài nói rằng hãy bầu cho người nghèo như ông Obama vì họ thông cảm, họ yêu thương người nghèo như mình nhiều hơn! Bình dân tự hỏi có cái ngây ngô nào hơn tư tưởng như thế trong thế giới ngày này, nhất là trong xứ cường quốc tư bản như ở xứ Cờ Hoa này không?

Thứ ba, Có một số nghị sĩ CH mà truyền thông thường gọi là RINO (chữ viết tắt của Republican In Name Only tức là chỉ mang danh CH mà thôi). DC hy vọng một số nghị sĩ này sẽ vì chống Trump mà cùng DC bỏ phiếu chống luật cắt giảm thuế như chính họ đã đưa ra lời phản đối – ngay cả trước khi thấy nội dung bộ luật như thế nào. Và họ đã thua canh bạc vì tư tưởng chống Trump mạnh hơn là muốn thắng ván bài poker như thế nào.

Trong số đó gồm có Jeff Flake (AZ) John McCain (AZ), Susan Colins (ME), Lisa Murkowski (Alaska), Bob Coker (TN):

Trước hế là Jeff Flake, người có uy tín rớt như sung, chỉ còn 15% -18%, không còn hy vọng ra ứng cử, nhưng vì ghét Trump nên chơi luôn. Anh này đánh tiếng sẽ không ra ứng cử vào năm tới để thong thả đánh Trump.

John McCain (AZ) không ưa gì TT Trump, là người đang gặp rắc rối với vụ chuyển giao hồ sơ không căn cứ rõ ràng cáo buộc ôngTrump dính líu tới Nga gọi là Russia dossier. Hồ sơ này là gốc gác chụp mũ TT Trump mà đến nay Quốc Hội và cơ quan an ninh mới tìm thấy là do ban vận động của bà Clinton đã chi tiền ra chơi ông Trump. Có thể nào McCain đã bị người ta mượn uy tín hay không thì chưa rõ. Ông đang gặp rắc rối có thể phải ra điều trần. McCain cũng tỏ ra lúng túng, không nhất quyết trong việc bầu gỡ bỏ Obamacare và cải cách thuế. Nhân đây ta hãy ghé mắt vào cửa sổ Rách - sà một chút xem có gì mà cả năm nay nghe Rách - sà đến điếc óc, và cũng để biết thêm về ông TT này.

Phe DC quyết đấu tố “đào tận gốc trốc tận rễ” ông địa chủ Trump cho đến gốc rễ trồi lên và chẳng may lại lòi ra cái kho chứa của kín âm mưu chống Trump của phía bà Clinton và DC; nội vụ trở nên rất nghiêm trọng và đang bị điều tra quay sang hướng có liên quan đến các ông bà trong FBI như Peter Strozt, và Lisa Page vân vân, DC thời Obama và bà Clinton trong âm mưu rất có thể đã tạo chứng cứ giả (dossier) để lấy lệnh toà (FISA) nhằm theo dõi, triệt hạ đám ông Trump, kết quả chung cuộc sẽ sớm đến. Ông Trump đã kêu ca rằng chính quyền Obama theo dõi ông, khiến cả TTDC theo DC và mấy anh hùng rơm tỵ nạn thi đua đòi ông Trump xin lỗi. Hoá ra bây giờ ai sẽ phải xin lỗi ai đây? Sự điều tra không dừng ở đây, vụ bán 20% uranium cho Nga, vụ đọc diễn văn hay xuất chúng được Nga trả rất hậu hỉ đến nửa triệu dollars và cả foundation của Clinton cũng đang trong vòng lẩn quẩn này ... Thế mới chết chứ! Cái này có phải là “trời bất dung gian” không? Hay “nước rặt thì mới thấy cỏ thối”, cũng như “cháy nhà thì lòi mặt chuột” theo lời dân gian.

Văn hoá ngàn năm của người Việt đã rõ, người bình dân chân đất thấy là biết bên trong ắt có vấn đề không đơn giản, và chỉ im lặng mà xem kịch. Nhưng chuyện ngược đời, nhiều kẻ có ăn học ngày nay cũng vì cái màn đảng phái dày quá, nó che mất óc phán đoán mới trở nên ngày càng kém hiểu biết đến lạ lùng; không cần biết chuyện hư thực ra sao, cứ nhao nhao chỉ chỏ mạ lị. Biết ăn nói làm sao khi Trump thông đồng với Rách – sa, Rách – sa và Rách – sà không thấy mà hoá ra là mình tự đào ra cái s**hthole của mấy ông bà lớn thuộc phe ta! Sự thực được phơi bày không được như ý, họ lại kể như chưa cò gì xảy ra! Chỉ tội cho đọc giả, khán thính giả, bên trong hạt trái đắng đã nẩy mầm! Những cái loa đang bắt đầu móp méo, nhưng người thì cứ tự do nhắm mắt a dua, chửi cho khoái khẩu! Màn kịch càng ngày càng thấy hấp dẫn hơn phim Đại Hàn. Và mảng màu tương phản sáng tối càng rõ ràng trên bức tranh giữa người có lòng nhân và kẻ bất nhân. Ông Trump đã từng trả lời một phóng viên sau ngày thắng cử hôm 22/11/2016 rằng ông sẽ không truy tố bà Clinton. Ông nói: “Tôi không muốn làm gia đình Clinton đau khổ. Thật tình, tôi không muốn chút nào, Bà ta đã trải qua nhiều khổ cực và tôi không muốn làm họ đau khổ chút nào”. Cuộc vận động thật là tệ” Đây là lần đầu tiên ông đã thất hứa với cử tri khi vận động tranh cử. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Bây giờ ngay gian đã rõ? Mấy nhà báo tỵ nạn, ai đã lỡ nông nổi buông lời độc địa, chửi càn, nhục mạ và ghép tội ông Trump, có cần tự trọng đăng lời xin lỗi cộng đồng một tiếng rằng mình đã lỡ lầm, xả rác bừa bãi không? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tuy không mạ lị ông Trump nhưng ông đã thú nhận rằng ông đã từng đoán sai về ông Trump. Nguyễn Xuân Nghĩa là người tự trọng, và rất đáng kính về mặt này.

Còn anh Bob Coker (TN), người bị loại khỏi vé Phó TT, đã lai vãng chờ xem có vai vế nào trong chính phủ, nhưng không được như mong đợi, nay chống Trump và cũng tỏ ý chống lại luật thuế.

Bà Susan Colins (ME), Lisa Murkowski (Alaska) đã chống xoá bỏ Obamacare, DC hy vọng họ sẽ chống luôn luật thuế bỡi luật thuế kèm điều khoản miễn phạt những người tự chọn không mua bảo hiểm.

DC đã bỏ hết trứng vào chung một giỏ. Chơi xả láng “all in”. Họ đã dùng chữ NẾU thật to, mà không có phương án thứ hai. Giờ chót, bộ luật đã sử đổi đưa qua, đá lại lưỡng viện cho tròn trịa. Toàn bộ DC bỏ phiếu chống và ngồi chờ. Toàn bộ CH bỏ phiếu thuận. Thế là đã quá trễ, DC không thể quay lại để bỏ theo ít phiếu để chứng tỏ ít nhiều ta cũng có phần. Quả nhiên DC đã bước quá đà về phía trái và rơi xuống sân khấu, thua trắng một canh bạc, một nước cờ! Phải chi họ cho thêm năm ba nghị sĩ DC cùng thêm phiếu vào luật thuế vĩ đại này, làm cho cái bóp của người dân dầy hơn một chút thì chỉ có được chứ đâu có mất mát gì; chẳng những thế DC còn tỏ ra lịch sự, còn phẩm chất tốt rằng mình tuy thiểu số nhưng đã hết lòng vì dân, làm điều phải; dân chẳng những không trách mà còn quí mến cái tinh thần trách nhiệm. Tại sao không lấy cơ hội hiếm có này để làm nền và từ từ phục hồi uy tín? Nhưng không, họ đã chọn mì ăn liền, lật đổ ngay. Họ đã quên tính đến cái thế ắt có rằng xô ông Trump không ngã thì ắt ta phải ngã.

Đây là một đòn chí tử mà DC tự đánh mình. Ván bài liều đã thua thì chỉ mất tiền. Nhưng đây không phải là ván bài mà là cuộc chơi cờ người. Luật thuế vừa qua là tấm bia bằng bê tông cốt sắt tệ hại nhất xưa nay khắc tên Dân Chủ không dễ gì chôn dấu; ít nhất mấy phải chục năm nữa bia này chưa chắc đã mòn.

Bây giờ đến lượt DACA có sức mạnh kinh khiếp, chẳng những ngồi xổm lên cổ dân Mỹ mà còn đóng luôn cửa chính phủ Hoa Kỳ. Thời đại của tổng thống Trump, nước Mỹ có nhiều màn kịch hấp dẫn chưa từng thấy!

Bình dân muốn hỏi DACA là cái gì mà Dân Chủ với truyền thông tả khuynh Mỹ và tỵ nạn kẻ xướng, người họa cùng tỏ ra hy sinh hết mình bảo vệ? DC thông minh, có tinh thần trách nhiệm với quốc gia đến mức nào khi dùng nó làm cánh tay đòn bẫy, bứng luôn lợi ích và nhu cầu thiết thực của quân, dân, cán, chính Hoa Kỳ? Chắc chắn bình dân HK sẽ ngẫm nghĩ về câu hỏi này.

DACA là chữ viết tắt của Deferred Action for Childhood Arrivals. Đây là chương trình do tổng thống Obama ký sắc lệnh tạm thời Đình hoãn Trục xuất Di dân Trẻ Bất hợp pháp vào tháng Sáu năm 2012. Thay vì ký sắc lệnh tiếp tục gia hạn tạm thời vượt quyền hạn cho phép của Hiến pháp như Obama, tổng thống Donald Trump đã giải kết sắc lệnh này bằng cách hủy bỏ vào ngày 5 tháng 9 năm 2017, nhưng cho phép lưỡng viện Quốc Hội nghiên cứu trong vòng 6 tháng để đưa ra một giải pháp thích đáng cho vấn đề, viết thành một luật hợp hiến, có hiệu quả vĩnh viễn theo đúng Hiến pháp qui định. Xét về quyết định này ông Trump đúng - sai, tốt - xấu, bình dân công minh, thông suốt hãy tự quyết. TTDC, ai cũng biết họ quen nhảy dựng lên, kèn trống rùm beng chỉ trích ông Trump kỳ thị và ác độc. Sáu tháng trì hoãn là 6 tháng để họ chửi bới. Các anh nhà báo tỵ nạn cũng ăn có liên tục, các anh bình loạn cũng lên TV chỉ chỏ lung tung, nào là Trump vi hiến, phi pháp vân vân mà không biết chỗ nào là Hiến hay pháp!

Tháng 11/2014 ông Obama đã tuyên bố mở rộng chương trình này để thu nạp nhiều di dân bất hợp pháp. Các tiểu bang thuộc thống đốc CH đã phản kháng kịch liệt. Vào 16/6/2017 Bộ Nội an mới đã chấm dứt lệnh mở rộng nói trên. Chương trình đã thành lập theo giác thư của Bộ nội an thời Obama “Thực hiện theo quyết định của Công tố viên đối với những ai đến HK khi còn là trẻ em” Chính sách này đã cho phép một số di dân bất hợp pháp tránh né trục xuất và được cấp giấy phép cho làm việc trong vòng 2 năm, và sẽ gia hạn với điều kiện có hạnh kiểm tốt. Điều kiện để được vào chương trình là:

· Đến HK trước tròn 16 tuổi

· Sống ở HK liên tục ở HK từ 15 tháng 6 năm 2007. Đây là dịp các cơ sở làm giấy tờ làm từ thiện, không cần Trời Phật chứng.

· Phải nhỏ hơn 31 tuổi kể đến ngày 5/6/2012 (sinh 16/6/1981 hoặc sau đó). Lại một kẻ hở nữa. Sang Mỹ không mang theo một mảnh giấy lộn tức là undoccument theo như lời của qúi ngài DC thì lấy gì để chứng minh? Ở những nước như Haiti, El Salvador, Guatemala, Yemen vân vân . . . nhiều người làm giấy tờ ở các nước có thể tha hồ đóng dấu mà làm từ thiện, không cần thần thánh chứng minh.

· Có mặt ở HK ngày 15/6/2012, lúc nộp đơn cứu xét vào chương trình với cơ quan phục vụ Quốc tịch và Di trú HK

· Không dính líu đến luật pháp vào ngày 15/6/2012

· Học hết Trung học hoặc Giáo Dục Tổng quát (GED), được giải ngũ từ quân đội, hoặc đang là sinh viên.

· Chưa bị phán án tội phạm hình sự, hoặc các tội nghiêm trọng khác hoặc từ ba lần phạm tội trở lên, hoặc không phải là thành phần nguy hiểm cho an ninh và an toàn công cộng.

Cho đến nay, ước tính có đến khoảng 800 ngàn người vào chương trình có giấy trì hoãn đã hết hạn và đang chờ một luật mà Lưỡng viện QH được tổng thống Trump đã mở đường và đang nỗ lực thúc đẩy họ làm việc. Một lời khuyên cho những ai ở trong trường hợp này là hãy bình tĩnh suy xét, cẩn thận, không nên để truyền thông tả khuynh giật dây, nôn nóng xuống đường làm hỏng việc. Mọi việc sẽ được tổng thống giải quyết tốt đẹp, hợp pháp, hợp lẽ đạo thông thường như ông đã sắp đặt “luật của yêu thương” (The bill of love). Các anh chị đang là miếng mồi ngon cho đám chính trị xôi thịt giành công, kiếm phiếu mà thôi.

Người thực sự quyết tâm giải quyết nan đề do sự tắc trách của những người tiền nhiệm, một cách hợp lý, dứt khoát nhằm sắp xếp cho số người thuộc DACA, mà không làm phương hại cho quốc gia lâu dài hiện nay, xin không ngại nói thẳng, nói thật chỉ có tống thống Trump và đảng CH mà thôi. Ông Trump không đem ai ra pháp trường đâu mà lo. Bỡi một điều duy nhất DACA là một phần trong bản vẽ mà ông đã phát thảo và tuyên bố trong khi vận động tranh cử. Đối phương của ông sợ rằng ông Trump giành hết công cho nên, múa may lung tung như vụ đóng cửa chính phủ vừa qua.

Cách giải quyết các vấn đề quan trọng của tổng thống Trump hoàn toàn khác biệt với cách của Obama, đó là không xìu ễnh kiểu phải đạo chính trị, mà dứt khoát căn cứ từ cốt lõi của vấn đề. Vấn đề di ân ở HK đã lèm nhèm đến mức không cải tổ không được. DACA cũng vậy, ông quyết tâm chỉnh đốn một lần cho xong, đâu ra đó và dứt trừ hậu hoạn - tức là phải có bức tường để sau này không còn DACA lần hai. Bỡi khi hợp pháp hoá cho người bất hợp pháp đến trước tức là sẽ khuyến khích người mới đạp rào sang HK. Đi thêm một bước nữa cho chắc, tổng thống đặt thêm điều kiện trao đổi là cắt bớt hậu quả kéo dài, tức là han chế di dân dây chuyền (chain immigration). Cái lẽ thông thường này (commonsense) chỉ có TTDC và mấy anh nhà báo tỵ nạn kém hiểu biết hay vì đảng, vì cấp tiến kiểu thịt “ba chỉ” mới không cần biết và còn khuyến khích người ta hãy cứ ngu đi mà thôi.

Vấn đề DACA đã gây chia rẽ khá sâu sắc trong chính quyền các tiểu bang.

Người ủng hộ, đặc biệt là DC và một số DC Việt tỵ nạn có thái độ a dua, nhắm mắt thổi kèn gõ trống tiếp tục chửi tổng thống Trump thành thói quen đến mức quên mất nghĩa của những từ như là máu lạnh, da trắng kỳ thị, tàn nhẫn . . ., Kinh nhật tụng của DC và truyền thông tả khuynh kêu la đây là đám trẻ em, nhưng đồng thời họ lại tự mâu thuẫn khi tụng đi tụng lại rằng những người này đang là nguồn lợi về kinh tế, đang có việc làm, đang đóng thuế vân vân. Thực tế trên giấy tờ họ đóng thuế bao nhiêu, hoặc số tiền mà họ làm ra và chắt mót còn được bao nhiêu. Những đồng bạc rớt lại ở HK bù lại được bao nhiêu so với số tiền thuế khổng lồ mà bao nhiêu năm nay dân HK đã bỏ ra nuôi họ từ cơm áo, gạo tiền, thuốc men, học hành từ nhỏ đến lớn, không những cho chính họ mà còn cho con cái của họ đẻ ra ở HK nữa? Hãy làm bài toán lớp ba thử xem. Đành rằng khi họ được hợp pháp hoá thì bề lâu bề dài về sau dĩ nhiên họ cũng sẽ thi hành nghĩa vụ công dân như chúng ta. Kinh nhât tụng của tả phái Dân Chủ còn có chữ “trẻ em”. Chữ “trẻ em” (kids) mà họ không ngớt lặp lại ra vẻ như chỉ có họ yêu thương mà thôi. Bình dân chắc ai cũng hiểu, đó chỉ là thuật ngữ chính trị phải đạo, nhằm để chỉ trích đối phương cho thêm cay, thêm mặn, thêm độc, để chụp mũ những ai muốn giải quyết vấn đề một cách hợp lý hơn - là người tàn nhẫn đối với người vô tội như “trẻ em” mà thôi. Nào là các trẻ em này chỉ biết Mỹ là nước của họ, tiếng Mỹ là tiếng của họ, Mỹ là quê hương của họ. Sự thật, người trong diện DACA mà DC luôn gọi là trẻ em (kids), hoặc một vài người CH vì sợ mất lòng mà đôi lúc phải gọi theo, nhưng sự thật bây giờ họ hầu hết là người lớn cả rồi.

Một luận cứ khác mà DC luôn sử dụng là “mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Điều này không sai, nhưng từ ngữ đã bị lạm dụng, bị đánh lận, bị dùng để lừa mị người dân. Con người sinh ra đều bình đẳng về giá trị nhân bản nhưng về “dân quyền” thì không thể, bỡi con người là một thực thể xã hội. Người đạp rào du nhập vào nước khác một cách trái luật pháp làm sao có thể kể quyền của mình bình đẳng với công dân sở tại? Mấy ông tỵ nạn cũng lên xe DC, tuyên truyền ông Trump chống DACA, tức là kỳ thị cả chúng ta vì chúng ta cũng là dân tỵ nạn! Đây là lối nói một là đạo đức giả, hai là đã bị đầu độc, hoặc nếu không thì thiển cận. Bỡi chúng ta là người tỵ nạn, không lẽ các ông bà đã sớm mất trí nhớ nên quên là tỵ nạn gì. Và có ai trong chúng ta không trải qua thanh lọc - có người phải chờ dài cổ ở trại tỵ nạn để được cho nhập cư hợp pháp. Còn DACA tỵ nạn gì? Họ là người đạp rào nhảy vào đây, tức là dân bất hợp pháp, và chính chúng ta đã nuôi nấng họ. Dĩ nhiên, chúng ta có niềm cảm thông nhân loại, chúng ta thương yêu họ chư chính chúng ta, nhưng đổ đồng với chúng ta về mặt pháp lý là một luận cứ chính trị lố bịch. Bình dân cứ hỏi thẳng những kẻ bạo miệng rằng khi có kẻ đạp rào vào sân nhà của các ông bà và ở lì ra đó, ông bà làm thế nào?

Những người phản đối chính sách này đã tuyên bố bằng lẽ phải thông thường ai cũng hiểu, là tiểu bang của họ phải chi cả hàng trăm triệu dollars để chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, thi hành luật và các lợi ích công cộng khác liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp. Đơn cử như ở Taxas người ta đã ước tính phải chi phí $500 triệu để cấp giấy phép lái xe mới.

Hôm ngày 9/1/2017 vừa qua trong cuộc họp lịch sử được quay phim chiếu live trên truyền hình do tổng thống chủ tọa, ông đã nói rất rõ về nguyên tắc 4 điểm trọn gói, gắn chặt an ninh biên giời và di dân bề lâu bề dài.

1. Sửa đổi DACA thành một luật vĩnh viễn, rõ ràng để họ có quyền hạn hợp với Hiến Pháp.

2. Chấm dứt di dân dây chuyền. Dĩ nhiên còn phải bàn thảo chi tiết, cái lấy, cái bỏ cho rõ ràng.

3. Chấm dứt di dân kiểu sổ số. Chuyện rất buồn cười nhưng có thật!

4. Xây tường biên giới.

Đây là cuộc cải cách di dân lớn nhất, trọn vẹn nhất chưa từng thấy – cũng giống như cải cách thuế.

Việc đóng cửa chính phủ,

Hôm tối thứ Sáu vừa qua 19//1/2018 lưỡng viện QH đã đưa ra luật tạm thời chuẩn chi ngân sách quốc gia ngay vào thời han chót trong đêm. Dân Chủ đã thất thủ trận “chứng minh ông Trump không đủ khả năng làm tổng thống” (tức là unfit to be president). Cuốn sách “Khẩu chiến và Cuồng nộ” của chàng Wolff, cộng với tổ chức “Nhiệm vụ Cảnh báo” và cuốn sách chưa ra đời chắc sẽ chết non, có tựa “Trường hợp Nguy hiểm của Donald Trump” của bà Lee, một bác sĩ tâm thần có khả năng “ngoại cảm” chẩn bệnh từ xa nhưng không có bằng hành nghề, đã bị tổng thống đánh bại dễ như trở bàn tay qua 45 phút chủ trì cuộc họp rất đẹp mắt vào ngày 9/1/2018 nói trên. Sau đó cái s***thole của ông Durbin tung ra chỉ nhằm đánh phèn la lèo lái dư luận, tuyên truyền làm cho xã hội bất an mấy ngày, và còn có mục tiêu đánh lạc hướng, che lấp thành công chưa từng thấy trong năm đầu về kinh tế, an ninh mà tổng thống tổng đã làm và sẽ tổng kết nhân ngày tròn năm (20/1/2018). Nay đến DACA, Dân Chủ cũng làm rùm beng, nhưng rồi trong màn kịch nào DC cũng thích đóng vai phản diện để thua. Và cái thua của DC là gi?

Trong nghị trình của tổng thống Trump các vấn đề thuộc di dân đều phải dựa trên nguyên tắc cốt lõi là bảo vệ biến giới, an ninh quốc nội và sự bình ổn xã hội lâu dài. Cụ thể như hợp pháp hoá DACA dĩ nhiên TT sẽ làm, nhưng với điều kiện là phải có cái tường để chặn di dân lậu tràn qua biên giới và tạo cái DACA mới; và hệ quả của việc hợp pháp hoá DACA là gì, nếu không phải là cái dây chuỗi (chain immigration) mà họ sẽ đẻ ra dài hàng dặm mà người dân Mỹ sẽ phải è cổ ra để tiếp tục gánh.

Vấn đề DACA này đâu có ăn nhập gì với việc tạm thời chuẩn chi ngân sách quốc gia? Thế nhưng DC đã đánh liều, lại nổi trống kèn môt - hai đòi kèm DACA vào luật chi ngân sách tạm thời, nếu không thì họ sẽ bỏ phiếu chống để đóng cửa chính phủ! Người hùng của DACA oai hết chỗ nói. Nhưng cái miệng hố tổn thống đã khoanh sẵn, DC vì chỉ biết chống mà không biết xây, biết lấy mà không biết bỏ, biết tấn mà không biết thối, nên mới tự đào lấy cái hố mà nhảy vào!

Theo lẽ phải thông thường, có ai đã vi phạm luật pháp, muốn được tha bỗng mà lại đi ép chính phủ người ta, công dân người ta phải tha mình, cấp phép, chấp nhận mình, nếu không thì mình sẽ đóng cửa chính phủ? DC lại đi tiên phong, kích động và đã đặt quyền lợi của di dân bất hợp pháp DACA lên trên cổ dân chúng HK, kể cả quân đội đang đang đứng trước lằn tên mũi đạn, đến công nhân viên chức, đến trẻ em bệnh tật…

Để tránh chính phủ phải đóng cửa vì không có tiền, đạo luật chuẩn chi tạm thời được đem ra bầu.. DC thấy đây là cơ hội tốt, lấy đó làm đòn bẩy để bứng CH phải chấp nhận yêu sách cho DACA. Dưới sự chỉ huy của các tướng tiên phong như Chuck Schumer, Dick Durbin, lão tướng Bernie Sander và các nữ tướng Nancy Pelosi, Elizabeth Warren,… toàn bộ DC bỏ phiếu chống, và kết quả là chính phủ đóng cửa! DC vừa chỉ trích đây là lỗi của Tổng thống, và viện dẫn vu vơ một vế câu của ông đã nói vào ngày 2/5/2017: “… Đất nước chúng ta cần đóng cửa vào tháng chín tới để sửa chữa tình trạng bừa bộn”. Và thực tế, có lẽ họ không khỏi run vì đang làm một việc trái đạo lý. Thượng viện CH tuy là đa số nhưng chỉ hơn DC có hai phiếu, họ đã dốc hết túi phiếu của đa số không tuyệt đối để bỏ phiếu thuận, chỉ cần 10 phiếu nữa của DC để đủ túc số thông qua, nhưng DC đã dùng10 phiếu đó mà bắt quân, dân, cán, chính của HK làm con tin. DC đã bỏ phiếu chống và chỉ trích rằng CH có WH, có lưỡng viện mà không làm nên việc nên mới đóng cửa chính phủ. Hay chưa! Ông Trump đã làm gì? Các em lớp Ba đến lớp Năm cũng nên lấy cơ hội này mà tập làm toán xem sao?

Bên ngoài thì đàn bà, con gái đội mũ tai mèo đòi quyền thân thể, như phá nạo thai, và DACA trương biểu ngữ xuống đường quyết chiến! Toàn quốc có cả trên dưới triệu người xuống đường, và TTDC tha hồ mà chỉ trích Trump. Họ đã quên làm toán trừ; bình dân ở nhà, những người chắc làm chắc ăn, chân thật, đức độ có thừa trong số 321 triệu đang nhìn, và họ đang nghĩ gì, họ có đồng tình với người biểu tình, hay việc làm của DC không? Mặc cho họ làm gì thì làm, nói gì thì nói, câu hỏi này ta để cho con cháu tiểu học có cơ hội tập làm văn nghị luận.

Ba ngày chính phủ đóng cửa để cho DC và TTDC của họ tha hồ chỉ chỏ, đổ lỗi cho TT. Mục tiêu của họ ngoài DACA còn nhằm bối phết hình ảnh của TT và treo màn che không cho người dân nghĩ đến sự thành công của tổng thống. Bài trước bình dân đã nói DACA là cái hố kế tiếp. Bây giờ DC đã sụp rồi!

Mặc cho DC múa võ, tổng thống tỉnh bơ, khoanh tay ngồi nhìn và mỉm cười chơi game chờ gọi là “waiting game”. Còn phó TT Pence đi xoa dịu quân đội: hãy yên tâm chính phủ sẽ không bao giờ bỏ rơi qúi vị, như tôi lo cho con của tôi đang ở trong hàng ngũ cùng quí vị. Thật vậy, không run sao được, rốt cuộc mấy ông tướng nói trên lăng xăng chạy tới chạy lui lo gỡ cái gút của mình vừa mới thắt trước khi quân, dân, cán, chính lên tiếng ra mặt chửi lại! Và sau cùng họ phải bầu thuận khai mương cho tiền chảy vào cho chính phủ mở cửa hoạt động cho đến ngày 8 tháng Hai với tỷ số 81/100 do toàn bộ cộng Hoà 51 + 30 DC. Thượng nghị sĩ Joe Manchin DC người trung dung đã phát biểu hối tiếc DC đã sai lầm! Còn phái cực tả như các bác Schumer, Warren, Sander và một số đông DC cấp tiến khác ở Hạ viện còn gõ trống tiếp tục chỉ trích các ông tướng trên đã nhượng bộ, kể cả tổ chức cực tả Moveon.org cũng lên tiếng chỉ trích phe mình!

Bình dân xin hỏi không nhượng bộ điều đúng thì còn làm gì? Mọi thứ đều nằm trong dự tính của TT, thế mà có nhiều báo đến nay còn nói Trump không biết làm gì nên mới xảy ra chuyện! Ôi chao, bình dân nào không cười thì uổng phí cơ hội. Rốt cuộc ai thắng ai trong ván bài này?

Ông Trump quả là một người chơi poker rất lịch lãm như Ngụy Vũ Radio thường nói. Ván này ông đã đại thắng nữa (big win)! Làm sao trách được vì ông đã nói rất rõ trong cuộc họp với các đại diện của lưỡng đảng ở Bạch ốc hôm 9/1 vừa qua rồi.

Thua thì cũng đã thua rồi, hãy xem trong nguyên tắc 4 điểm trọn gói của TT có điều nào là du di được (flexible) để tránh thua lần nữa? Bình dân thấy chỉ có một thôi. Đó là di dân dây chuyền (chain immigration) vì trong điều này còn nhiều yếu tố có thể xét lại. Còn lại ba điều kia dính rất chặt với nhau theo hệ lụy nhân quả, không dễ gì tổng thống nhường bước. DACA sẽ được giải quyết hợp lý hợp tình bằng một luật vĩnh viễn. Những ai được ở lại thực hiện giấc mơ của mình thì nên cảm ơn người đã đẩy vấn đề đến chung cuộc không ai khác hơn là ông lão tổng thống. Nhưng trước hết phải coi trọng nhân vị - tức là biết vị trí của mình, biết trọng đạo lý thông thường (common sense) thay vì theo phải đạo chính trị - vì ở đó hư thực bất phân.

Người Việt hầu như ai cũng biết "thuận thiên giả tồn, và nghịch thiên giả vong". Chữ thiên ở đây không phải là ông Trời. Làm việc đúng theo lẽ tự nhiên thì tồn tại; ngược lại có mưu đồ bất chính, toan lấy giả làm chân, làm điều nghịch lý thì ắt sự thất bại đang chờ ở phía trước bỡi chính định luật cân bằng tự nhiên của vật lý. Đây là qui luật hiện tiền bất biến giữa nhân và quả. Già miệng thế nào cũng không thể lấy DACA đặt lên cổ của người dân bản xứ. Mặc dù tình người ai cũng có, dân chưa nói gì không cò nghĩa là tất cả hơn 300 triệu người đều khờ. Và sự thật đã chứng minh trong kỳ bầu cử vừa qua. Màn kịch DC bất hợp tác và chống Trump còn dài và DC tiếp tục đóng vai thua ngày càng có nhiều thành tích. Bình dân hãy bớt giờ xem phim Tàu và tha hồ mà xem tiếp những live show kế tiếp.

Vĩnh Tường

