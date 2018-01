Mỹ Không Thúc Palestine Hòa Đàm Khi Thiếu Thiện Chí

LIÊN HIỆP QUỐC - Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại LHQ khẳng định: không hối thúc nhóm lãnh đạo Palestine hoà đàm khi thiếu thiện chí tìm kiếm giải pháp hoà bình bằng thương luợng.Trong phát biểu hôm Thứ Năm tại HĐ Bảo An, ĐS Nikki Haley chỉ trích tuyên bố ngày 14-1 của lãnh tụ Mahmoud Abbas tại HĐ Trung Ương Palestine theo đó sẽ chỉ chấp nhận 1 ủy hội quốc tế làm trung gian điều giải tiến trình đàm phán với Israel.ĐS Haley mô tả phát biểu ấy không là lời lẽ của 1 nhà lãnh đạo can đảm và có thiện chí tìm kiếm hoà bình. Bà Haley xác quyết: Hoa Kỳ vẫn theo đuổi chủ trương giúp 2 phe hoà giải, nhưng không hối thúc.Cũng tại HĐ Bảo An, sứ giả Palestine là Riyad Mansour (lên tiếng trước ĐS Haley) mô tả lên án tương tự của Israel, là gây bất bình, gây phân tâm trong cộng đồng quốc tế với chủ tâm trốn trách nhiệm gây ra bế tắc.