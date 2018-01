Trump Được Đón Tiếp Ở Davos, Họp Với TT May, TT Netanyahu; TT Trump Sẽ Chính Thức Thăm Anh Quốc Vào Cuối Năm Nay

DAVOS - Chương trình làm việc ngày Thứ Năm 25-1 của TT Trump tại Davos, nơi họp “Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới - WEF” gồm các buổi hội đàm với Thủ Tướng Theresa May và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu.Trước khi gặp Thủ Tướng Israel, TT Trump tuyên bố “Tài trợ cứu giúp người tị nạn Palestine không đuợc cấp trừ phi thẩm quyền Palestine ngồi vào bàn họp để thương thuyết hoà bình”. Ông nói “Tiền đã sẵn sàng” và chê trách Palestine là bất kính vì đã không tiếp PTT Mike Pence khi ông Pence du hành Trung Đông tuần qua. Lý lẽ của TT Hoa Kỳ thứ 45 là loại trừ vấn đề quy chế của Jerusalem trong tiến trình hoà đàm, không nói tới nữa, là giúp đàm phán dễ dàng hơn.Ông không đề ra khung thời gian, nhung cả quyết đã có đề án hoà bình mà ông mô tả là tuyệt với Israel, cũng là tuyệt với Palesrine. Tuy nhiên, ông Trump nhận rằng Israel cần nhân nhượng. TT Trump tiết lộ: sứ quán mới tại Jerusalem có thể mở cửa 1 phần trong năm tới – theo lời ông: dự án sứ quán mới đi trước kế hoạch nhiều năm.Cuộc diện kiến Trump-Netanyahu tai Davos là cuộc gặp gỡ thứ tư từ khi tỉ phú New York trở thành TT - ông Trump mô tả quan hệ song phương là chưa bao giờ mạnh hơn.CNN tường thuật: các đại biểu dự hội nghị Davos chen kín các bậc thang tại hội trường chờ đón TT Trump. Phóng viên nghe tiếng xì xào trong đám đông “Đây là giây phút chờ đợi”. TT Trump tươi cười vẫy tay với đám đông và nói “Chúng tôi rất phấn khích tới đây – Hoa Kỳ tiến triển tốt, tiếp tục tốt đẹp. Hai ngày tại đây sẽ là vô cùng nồng nhiệt”.New York Times mô tả cảnh tượng này như là giây phút biện minh cho doanh nhân chưa từng đuợc WEF mời và nay đến hội thảo quốc tế ở địa vị nguyên thủ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.TT Trump khẳng định “Các quan hệ với Thủ Tướng UK là rất tốt đẹp, 1 số người không nhất thiết không tin nhưng ông rất tôn kính Thủ Tướng Theresa May và việc làm của bà”. Thực tế là có 1 số bất đồng giữa 2 nhà lãnh đạo hành pháp.Hôm Thứ Năm chính phủ Anh nói rằng TT Trump sẽ thăm Anh Quốc vào cuối năm nay.Thủ Tướng Anh Theresa May và TT Trump đã kết thúc cuộc họp báo tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới bằng việc yêu cầu các viên chức đúc kết những chi tiết của cuộc thăm viếng của TT Hoa Kỳ trong năm 2018.Tại nơi họp thường niên của “Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới – WEF Davos”, TT Trump hội đàm với TT Paul Kagame, 1 trong các quốc trưởng của châu Phi mà 2 tuần truớc ông gọi là “hố phân, nguồn gốc của di dân châu Phi”.Cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster xác nhận chương trình diện kiến Trump-Kagame. Chưa rõ TT Trump sẽ tiếp nguyên thủ châu Phi nào khác tại Davos.