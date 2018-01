Samsung Sẽ Ra Mắt Galaxy S9 & Galaxy S9 Plus Vào 25/2/2018

Khoảng cuối tháng 01/2018, Samsung đã gửi thư mời cho sự kiện Samsung Unpacked ra mắt bộ đôi Galaxy S9 & Galaxy S9 Plus. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 25/02/2018, trong khuôn khổ triển lãm MWC 2018.Không giống với Galaxy S8 được ra mắt vào tháng 03/2017, trong năm 2018, Samsung sẽ quay trở lại với lịch trình cũ của hãng với GalaxyS9. Thư mời gợi ý cho người dùng về thiết bị với số "9" màu tím, đi cùng những từ ngữ như "The Camera" và "Reimagined".Có vẻ như Samsung đang muốn đề cập tới những cải tiến mới về camera. Một số nguồn tin cho biết, camera sau trên Galaxy S9 sẽ có khả năng thay đổi khẩu độ giữa f/1.5 và f/1.7 tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng, f/1.5 cũng đang là khẩu độ lớn nhất trong thị trường smartphone hiện nay. Còn S9 Plus sẽ có 2 camera với 2 khẩu độ khác nhau. Ngoài ra, camera trên Galaxy S9 sẽ còn có khả năng quay video Slow-Motion ở độ phân giải FullHD với 480fps.Galaxy S8 chỉ có thể quay film tối đa ở độ phân giải HD với 240fps. Galaxy S9 sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 845 hoặc Exynos 9810. Một số thông tin cho biết, phiên bản tiêu chuẩn của Galaxy S9 sẽ có màn hình Super AMOLED kích thước 5.8 inch, camera đơn cùng dung lượng pin 3,000mAh, còn Galaxy S9 Plus sẽ có màn hình 6.2 inch, camera kép cùng dung lượng pin 3,500mAh.Nguoivietphone.com.