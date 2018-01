Trump Ra Lệnh Đuổi Mueller, Cố Vấn Từ Chối, Dọa Ra Đi

WASHINGTON -- Tổng Thống Donald Trump hồi tháng 6/2018 đã lên kế hoạch ra lệnh sa thải Robert S. Mueller III, người công tố đặc biệt chỉ huy cuộc điều tra về việc Nga quậy phá bầu cử Mỹ 2016, theo báo The New York Times đêm Thứ Năm.Baó này dẫn ra 4 người được nghe về chuyện này.Nhưng rồi Trump lùi lại, sau khi cố vấn Bạch Ốc là Donald F. McGahn II, hăm dọa từ chức chứ không chịu thực hiện lệnh sa thải Mueller.Đó là lần đầu tiên Trump được biết có ý định sa thải công tố đặc biệt.Báo này nói là Mueller có nghe chuyện đó mấy tháng gần đây, trong khi các điều tra viên của ông phỏng vấn các viên chức Bạch Ốc cao cấp đương nhiệm hay đã rời chức về việc có phải Trump đã cản trở công lý.Lúc đó Trump nêu lý luận rằng Mueller có 3 mâu thuẫn quyền lợi khi thi hành cuộc điều tra, theo lời 2 viên chức kể với New York Times.Trump nói là Mueller có thể thành kiến về Trump vì tranh chấp nhiều năm trưóớc về lệ phí ở câu lạc bộ Trump National Golf Club tại Sterling. Mueller lúc đó là giám đốc FBI rút khỏi cương vị hội viên ở đó.Trump cũng cảm thấy là Mueller có thể thiên lệch vì từng làm ở một công ty luật trước đó đaị diện ccon rể Trump là Jared Kushner.Mueller cũng từng được phỏng vấn để trở lại chức giám đốc FBI một ngày trước khi đươc bổ nhiệm làm công tố đặc biệt hồi tháng 5/2017.