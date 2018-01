Mẫu Hạm Mỹ Sẽ Vô VN, Nga Tố Mỹ Bao Vây TQ

HÀ NỘI - Hoa Kỳ bắt đầu năm 2018 bằng tín hiệu không nhầm lẫn về tham vọng của Trung Cộng tại Biển Đông, theo tinh thần “chiến lược quốc phòng mới” mô tả Trung Cộng là “đối thủ chiến lược”.Tuần này, bộ trưởng quốc phòng của nội các Trump công du Vietnam và Indonesia, 2 thành viên then chốt của ASEAN có tranh chấp biển đảo với Trung Cộng.Hôm Thứ Tư, bộ trưởng quốc phòng Tuớng Jim Mattis mô tả Indonesia là “bản lề của vùng Indo-Pacific” cùng lúc công nhận hành động của Jakarta trong việc đặt lại tên vùng biển gần nhóm đảo Natuna là “North Natuna Sea”. Vùng này đuợc biết là giàu tài nguyên năng luợng thuộc “lãnh hải kinh tế” của Indonesia nhưng trùng lặp với “đường chín đoạn” của Trung Cộng.Bộ trưởng Mattis gặp TT Widodo và cuộc duyệt binh của quân đội Indonesia gồm hoạt cảnh cắt đầu rắn uống huyết.Thông cáo báo chí của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ loan báo: 2 bên khảng định khả năng hợp tác an ninh hàng hải và mô tả chuyến đi 3 ngày của bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis là thành công tốt đẹp.Chuyến đi Vietnam của bộ truởng quốc phòng Hoa Kỳ cũng nhằm đào sâu hợp tác quốc phòng.Hôm Thứ Năm, Tướng Mattis ngỏ lời cảm ơn Hà Nội về sự hợp tác trừng phạt Bắc Hàn làm mất nguồn than đá nhập cảng Vietnam bằng giá rẻ.Với Hà Nội, Washington là đối trọng cấp thiết để đương đầu tham vọng hàng hải của Trung Cộng tại Bển Đông, nhất là khi ASEAN không có hành động chung thách thức Beijing.Hôm 20-1, Hoa Kỳ đưa khu trục hạp USS Hopper tới gần bãi cạn Scaborough, là đối tượng tranh chấp giữa Trung Cộng và Philippines. Giới phân tích tin rằng đây có thể sắp là điểm nóng. Tàu USS Hopper đến trong hoạt động gọi là “Tự do hàng hải” của hải quân Hoa Kỳ.Trong khi đó bản tin của thông tấn Nga Sputnik tiếng Việt hôm Thứ Năm cho biết rằng:"Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực, do đó đối với Việt Nam tự do hàng hải và khả năng tiếp cận Biển Đông có ý nghĩa quyết định về mặt kinh tế và, tất nhiên, trong lĩnh vực đảm bảo an ninh", — Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ "chăm sóc" đến lợi ích của Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, giáo sư Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nước Đông Nam Á, Australia và Châu Đại Dương của Viện Phương Đông (Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga) cho biết: "Chuyến công du của James Mattis và những lời tuyên bố như vậy là một biểu hiện rõ ràng của chính sách xây dựng hàng rào (hedge policy) mà Mỹ đang thực thi". "Chính sách này là gì? Hoa Kỳ đang tập trung nỗ lực để giữ vai trò chủ đạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, họ cố gắng tạo ra vòng vây bao quanh Trung Quốc, để xung quanh Trung Quốc có các quốc gia có thể đối phó với sức mạnh ngày càng tăng và những tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. Washington có ý định đấu tranh với Trung Quốc bằng bàn tay của người khác, họ phớt lờ lợi ích của các quốc gia nhỏ và vừa trong khu vực nằm giữa hai siêu cường.”Ngoài ra, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm 25 tháng 1 cho biết rằng một hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ viếng thăm Việt Nam trong năm nay. Bản tin VOA viết như sau:“Một tàu sân bay của hải quân Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam lần đầu tiên sau chiến tranh, Bộ Quốc phòng Việt Nam xác nhận.“Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 25/1 cho biết là dự kiến tàu sẽ ghé thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm nay. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết Bộ trưởng Mattis đã thảo luận với người đồng cấp phía Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, về chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ trong một cuộc họp kín.“Ý tưởng tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam được đưa ra trong chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tới Mỹ vào giữa năm ngoái.“Ông Davis được AP trích lời cho biết bộ Quốc phòng Việt Nam đang chờ sự thông qua của các quan chức cấp cao trong chính phủ, nhưng thông báo của Bộ trưởng Mattis cho thấy dường như mọi việc đã êm xuôi.“Trong một cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 25/1, Bộ trưởng Mattis nói: “Xin cám ơn ông đã tăng cường hợp tác bằng chuyến thăm sắp tới của tàu sân bay của chúng tôi tới Đà Nẵng vào tháng 3.”“Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định với VOA rằng tàu sân bay này sẽ cập cảng Tiên Sa, nơi trước đây là căn cứ hải quân của Mỹ ở Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam.“AP nhận định chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ có phần chắc sẽ làm Trung Quốc tức giận vì đây là một động thái quan trọng của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực.”