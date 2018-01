VN Báo Động Trà Sữa Độc Chết Người

HANOI/SAIGON -- Làn sóng báo động về hiện tượng trà sữa độc hại đang gây kinh hoàng tại Việt Nam. Trong đó, trà sữa độc nghi ngờ hạt trânc hâu làm từ lốp xe hay đế giày.Báo Sao Star ghi nhận: Nữ sinh lớp 9 nguy kịch nghi do uống trà sữa đã tử vong sau 1 tuần điều trị.Như đã thông tin từ trước, gia đình bé T.T.U. (14 tuổi, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết, trưa 11/1 bé U. đi chợ cách nhà gần 1 km và có ghé quán uống trà sữa. Sau đó về nhà bé ăn cơm với mẹ. Đến khoảng 2-3 giờ chiều thì bé xuất hiện triệu chứng vừa ói, vừa tiêu chảy và mệt. Chất ói ra màu xanh và thấy xuất hiện các hạt như hạt trà sữa.Nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, bé U. được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Cam Lâm và BVĐK tỉnh Khánh Hòa chữa trị. Đến ngày 18/1, bé U. được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1.Tại đây, BS Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh nhi bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa và tổn thương đa cơ quan.Người nhà nghi ngờ bé bị ngộ độc do uống phải trà sữa không rõ nguồn gốc. Ngay sau đó, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cam Lâm đang xác định nguyên nhân gây ngộ độc bệnh nhi.Bản tin ghi lời bác sĩ Trần Minh Thành - khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chia sẻ thêm: “Sau khi em uống trà sữa thì xuất hiện tình trạng nôn ói. Ở Đài Loan đã từng phát hiện tình trạng bệnh nhân nhập viện, nôn ói như thế này, chụp phim mới biết hạt trân châu làm từ lốp xe hoặc đế giày”.Sau một tuần điều trị, ngày hôm nay (25/1), các bác sĩ Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.SG cho biết bệnh nhi T.T.U. đã tử vong.Trong khi đó báo CafeF/Thời Đại ghi nhận về Hà Nội: Phát hiện cửa hàng trà sữa Ding Tea sử dụng trân châu không rõ nguồn gốc...Qua kiểm tra cửa hàng trà sữa Ding Tea cơ quan chức năng phát hiện lô hàng nguyên liệu hạt trân châu không rõ nguồn gốc. Lô hàng này sau đó đã bị niêm phong để làm rõ nguồn gốc.Ngày 25/1, thông tin từ đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố Hà Nội về ATVSTP được biết, đơn vị này vừa phát hiện cơ sở trà sữa trân châu Ding Tea có nguyên liệu hạt trân châu không rõ nguồn gốc.Theo đó, ngày 19/1 trong quá trình kiểm tra cửa hàng trà sữa trân châu Ding Tea (địa chỉ số 80 - 82, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), đoàn phát hiện 3 thùng hạt trân châu giống nhau, duy chỉ có 2 thùng hạt trân châu là cơ sở có thể xuất trình nguồn gốc thuộc công ty TNHH TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong, còn lại 1 thùng hạt trân châu không xuất trình được nguồn gốc xuất sứ.Thùng hạt trân châu này ngay sau đó đã bị niêm phong, đưa về trụ sở của đoàn liên nghành để xử lý. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã lấy mẫu hạt trân châu và thạch Agar-agar ball của công ty TNHH TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong để tiến hành xét nghiệm phân tích chất lượng VSATTP.