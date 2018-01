Tuyên Bố Nhân Quyền Năm 2018

Bản văn “Nhận định và Tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018” vừa phổ biến mấy hôm nay, thu góp nhiều chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức nhân quyền.Một trong những người chủ động vận động này, và là người chấp bút cho bản văn là Linh mục Phan Văn Lợi.Bản văn được soạn thảo trong không khí căng thẳng, theo đoạn kết bản Tuyên bố viết:“Tuyên bố tại Việt Nam, trong bầu khí đàn áp qua những phiên tòa sắp xét xử các công dân yêu nước: Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn văn Thượng (23-01-2018); Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Trần Hoàng Phúc (31-01-2018)....”Đài Á Châu Tự Do RFA đã phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi, và được linh mục giải thích, đặc biệt nêu lên khả thể về những cuộc biểu tình rộng lớn có thể bùng nổ ra trong tương lai vì lòng dân bất mãn:“Trong thời gian vừa rồi, tình hình ở Việt Nam tồi tệ về mọi mặt, và song song đó là việc đàn áp của nhà cầm quyền đối với người dân, các nhà đấu tranh hay các blogger đã rất mạnh mẽ, vì có lẽ họ muốn dẹp yên tiếng nói phản kháng ngày càng cất cao của người dân Việt Nam trước những tệ nạn mà họ đang gây ra cho đất nước......Có lẽ ý thức của người dân thì càng ngày càng nhiều rồi, bởi vì chính cái cuộc sống với những cái bế tắc, bất ổn, suy sụp làm cho họ thấy rằng chế độ này rõ ràng không là gì cả. Nhưng vấn đề là họ có can đảm đứng lên hay không? Theo như tôi nghĩ, bắt chước kinh nghiệm của các nước Cộng sản Đông Âu vào thập niên 90, 80 thế kỷ trước cũng như là thập niên gần đây bên Trung Đông thì chỉ có những cuộc biểu tình của quần chúng đông đảo, rộng khắp thì mới có thể làm cho chính quyền chuộng tay và có thể dồn nhà cầm quyền vào góc tường để bắt buộc họ chấp nhận những đòi hỏi chính đáng của người dân.Nhưng vấn đề ở Việt Nam lúc này, điều đó là khó thực hiện và chúng tôi luôn luôn cố gắng thúc đẩy những người có khả năng triệu tập quần chúng, chúng tôi đã có nhiều lời nhắc nhở hoặc là nói nặng nói nhẹ, đặc biệt là với các lãnh đạo tinh thần, tức là nói tôn giáo đó, họ có những người dưới quyền của mình, những tín đồ đó, những tín đồ đó có thể là dễ vâng lời, nhất là trong đạo Công giáo, phải tổ chức chặt chẽ, những hàng lãnh đạo có huấn luyện đầy đủ, và tín đồ có tinh thần kỷ luật và vâng phục.Trong năm qua, cuộc biểu tình thành công nhất, đông đảo nhất là tại giáp phận Vinh và các giáo xứ. Khi đó họ đã biểu tình 10, 15 ngàn người cho nên khó bị đàn áp lắm. Thậm chí họ đến công quyền để nói ý kiến của họ. Nếu tấm gương này được nhân ra cả nước, tất cả mọi tôn giáo đều bắt chước cái đó, hàng trí thức, dân sự, giáo sư cũng làm những cuộc biểu tình như thế như bên Đông Âu và bên Trung Đông thì lúc đó chúng tôi nghĩ rằng mới xoay chuyển được tình thế.”Đặc biệt, linh mục Phan Văn Lợi nói rằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được áp dụng ngày 1/1/2018 còn siết gắt hơn “các văn bản trước đây pháp lệnh tôn giáo 2004, pháp lệnh 297. Cho nên Hội đồng giám mục Việt Nam đã có những nhận định xác đáng về văn kiện này và cho rằng nó không cổ vũ cho nhân quyền, không tôn trọng tự do tín ngưỡng. Hội đồng liên tôn Việt Nam hoàn toàn bác bỏ vì chúng tôi thấy đây chỉ là 1 công cụ ràng buộc giáo hội hoặc bắt giáo hội phải im lặng.”Trên Báo Tiếng Dân (https://baotiengdan.com/) có hướng dẫn cách ký tên vào Bản Nhận định và Tuyên bố về nhân quyền đầu năm 2018:“Tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Chiến dịch đàn áp của đảng Cộng sản ngày càng khốc liệt. Việc lên tiếng phản đối do đó là điều cần thiết.Kính mời Quý Tổ chức và Quý Cá nhân tham gia góp ý và ký tên. Các Tổ chức xin ghi tên người đại diện. Các Cá nhân xin ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, tỉnh thành (nếu ở hải ngoại thì ghi tên quốc gia).Kính cảm ơn. Xin hồi báo theo địa chỉ email này: witness2005@gmail.com.Nhóm Dự thảo.”