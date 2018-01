Quận Cam: Họp Mặt Cựu SVSQ Trừ Bị Khóa 18 Thủ Đức

Trong buổi họp mặt.Garden Grove (Bình Sa)-- Tại nhà hàng Diamond Seafood Restaurant, Garden Grove vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 20 tháng 01 năm 2018 cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 18 Thủ Đức đã tổ chức buổi “Họp Mặt Vui Xuân” và vinh danh những người vợ đã một đời hy sinh cho con, lặn lội nuôi chồng trong những năm dài trong các trại tù cộng sản.Tham dự buổi họp mặt co: Niên trưởng cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, NT. Vũ Trọng Mục, NT. Nguyễn Văn Ức, NT. Ngô (Gia Đình Hậu Nghĩa); Ban Chấp Hành Hội Thủ Đức do niên trưởng Nguyễn Trọng Thu; Hội Đồng Hương Quốc Gia Quảng Ngãi, một số cựu SVSQ các Khóa 25,26, 27 Thủ Đức và một số cựu SVSQ Khóa 18 từ San Diego lên.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm. Tiếp theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Hội Trưởng lên chào mừng và cảm ơn qúy niên trưởng, qúy quan khách cùng toàn thể đồng môn và gia đình, ông tiếp: “Hôm nay ông Trời cho chúng ta một buổi sáng tuyệt đẹp. Ngoài kia có dân cư buôn bán tấp nập, phảng phất đâu đây một không khí Xuân Mậu Tuất. Ngoài kia cũng có nắng vàng ấm áp như chào đón lễ Tất Niên của Khóa 18 Thủ Đức…Tôi đại diện Khóa 18 gửi đến toàn thể quý vị lòng thành thật biết ơn, quý vị đã bỏ ít thời gian quý báu và đường sá xa xôi đến đây dự buổi lễ tất niên này. Sự hiện diện của quý vị và bằng hữu là một vinh dự rất lớn cho chúng tôi.”ông cũng đã cho biết buổi họp mặt hôm nay có ba phần chính, trước hết là Vui Mừng được gặp lại nhau; thứ hai là vinh danh các cô dâu của Khóa 18. Hôm nay cô dâu lớn tuổi nhất là 65, còn cô dâu trẻ nhất mới có một tháng. Cô dâu lớn nhất đã chịu bao nhiêu gian nan khổ cực nhưng cô dâu thứ hai mới có một tháng. Thật là can đảm! Dám làm cô dâu Khóa 18! Và thứ ba là chúc mừng 55 năm thành hôn của anh Nguyễn Kim Quang. Chúc quý vị một buổi tất niên thật vui vẻ.Tiếp theo Ban tổ chức mời cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu lên phát biểu. Trong lời phát biểu, Ông nói: “ các chàng trai xuất thân từ Khóa 18, nhiều người đã hy sinh đền nợ nước, nhiều người nay trở thành tàn phế nhưng tinh thần quốc gia vẫn không hề nao núng, tình chiến hữu, nghĩa đồng môn vẫn không sứt mẻ.”Nhân dịp đầu Xuân, ông xin chúc tất cả các chiến hữu Khóa 18 và gia đình một mùa Xuân thanh bình, an vui hạnh phúc.Sau đó Cựu Đại Úy Bùi Trọng Nghĩa, Khóa 18 lên có đôi lời vinh danh các nàng dâu Khóa 18. Mở đầu ông đọc lại mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm để nói về công ơn của các chị trước và sau ngày 30 tháng Tư, 1975, ông nói người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm thua các chị xa, và ông kể những nỗi truân chuyên mà người vợ tù “cải tạo” phải gánh chịu, ông Bùi Trọng Nghĩa đơn cử một vài trường hợp mà các chị đang có mặt hôm nay là chứng nhân cho lời ông nói. Trong những lời trình bày ông Nghĩa cũng đã gợi lại cho mọi người nhớ về một qúa khứ tang thương sau ngày 30-4 năm 1975…Sau đó, ban tổ chức mời các chị vợ tù Khóa 18 lên sân khấu cùng với các ông phu quân để nhận những bó hoa từ các anh trao. Đặc biệt, trong số các Sĩ quan Khóa 18 hiện diện có anh chị Nguyễn Kim Quang, hôm nay là ngày kỷ niệm thành hôn của anh chị vừa đúng nửa thế kỷ.Sau phần vinh danh, tiệc hội ngộ bắt đầu, trong luc nầy mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ ”hát cho nhau nghe” do anh Đào Hữu Di Khóa 18 điều hợp, chương trình văn nghệ “Cây nhà lá vườn” nhưng cũng đã thể hiện được tính hào hoa của những chàng Sĩ Quan một thời dọc ngang trên khắp các chiến trường, nhưng tâm hồn văn nghệ vẫn không bao giờ mất đi dù tuổi đời cũng đã “Thất Thập Cổ Lai Hy”.Trước khi chia tay, mọi người còn hẹn nhau ngày hội ngộ kỳ tới.Thế mới thấy được “Tình Huynh Đệ Chi Binh” lúc nào cũng còn mãi trong mỗi người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.