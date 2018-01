Chùa Trấn Quốc, Mẫu Hạm, Di Dời, U-23, Giá Tiêu...

Xuân NiệmVậy là quân lực Mỹ kết thân với quân lực Việt Nam... và như một hình thức bày tỏ tôn trọng dân tộc chủ nhà, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ tới thắp hương ở Chùa Trấn Quốc... một hình ảnh đẹp tuyệt vời. Trong khi đó dân mình ai cũng lo chuyện Hán hóa đang diễn ra tiệm tiến ở mọi vùng đất nước, như dường cán bộ đã bị mua chuộc.Bản tin TTXVN kể chuyện công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu (sinh năm 1940), ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột vì đã bắt oan sai cho ông suốt 33 năm về trước vì một “lọ tinh dầu cam.”Trước đó, năm 1977, ông Sáu được điều từ miền Bắc vào làm kỹ sư nông nghiệp tại Nông trường Ea Kao tỉnh Đắk Lắk. Đến năm 1980, ông Sáu tố cáo một số cán bộ nông trường Ea Kao tham nhũng.Báo Pháp Luật kê chuyện TP Sài Gòn: Di dời 20.000 nhà trên, ven kênh rạch...Trong số các căn nhà trên và ven kênh rạch sẽ di dời, có khoảng 10.000 căn sẽ di dời trước năm 2020.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện thủ đô thiên đường XHCN: Yêu cầu kiểm tra vụ dân leo mái nhà tầng 10 để xuống đất.Thang máy tòa nhà bị hỏng thời gian dài không ai sửa, người dân chung cư tái định cư G9 (P.Xuân Tảo, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải trèo lên mái nhà, đi bộ qua mái tôn sang tòa nhà khác mới xuống được tầng 1.Bản tin RFI kể: Lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ ghé thăm Việt Nam trong tháng 3/2018, một sự kiện lịch sử đối với hai quốc gia cựu thù và nay trở thành gần như là đồng minh đang hợp lực chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.Bản tin VOA kể: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã dành riêng thời gian trong chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Hà Nội để thăm viếng ngôi chùa cổ nhất tại thủ đô của Việt Nam.Giữa các cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch hôm 25/1, Bộ trưởng Mattis đã tới thắp hương tại chùa Trấn Quốc, một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam trên Hồ Tây ở Hà Nội.Bản tin RFA kể tình hình dân lo âu vì ngân hàng được phép phá sản...khi những tin xấu về rủi ro khi gửi tiền tại ngân hàng khiến nhiều người quan ngại, thì nay thêm tin ngân hàng được phép phá sản. Mức qui định bồi thường tối đa cho người gửi tiền khi ngân hàng phá sản là 75 triệu đồng cũng khiến người dân hoang mang vì họ nghe nói người gửi 100 triệu cũng như người gửi 10 tỉ đồng cũng chỉ được bồi thường như nhau.Bản tin BBC kể: U23 Việt Nam 'nay đã ở trong lòng' người hâm mộ Hàn Quốc.Sau khi Hàn Quốc thất thủ trước Uzbekistan, người hâm mộ xứ Kim chi nay đặt sự ủng hộ đặc biệt vào U23 Việt Nam, theo nhà báo từ BBC Tiếng Hàn.Báo Kinh Tế & Tiêu Dùng kể: 33 doanh nghiệp là thành viên của Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) đã tới TP SG tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội ở đây.Chiều 24/1, ông Yasukazu Irino, Phó chủ tịch điều hành Tổ chức thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), cùng đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đến làm việc tại TPSG, cho biết, 33 doanh nghiệp này là thành viên của JETRO, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến Việt Nam với mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội ở đây.Nông Nghiệp VN kể về vụ tiêu 2017 - 2018: Mất mùa nặng, giá rớt thê thảm.Thời tiết biến đổi bất thường khiến vụ tiêu 2017 - 2018 nhiều nơi mất mùa nặng, đã thế, bước vào vụ thu hoạch giá rớt chỉ còn 60.000 - 65.000 đồng/kg, giảm gần phân nửa so với cùng thời điểm vụ trước khiến hàng nghìn hộ trồng tiêu đang mất ăn mất ngủ.Thời điểm cận kề tết Mậu Tuất 2018, người trồng tiêu tại Bình Phước đang trong tình cảnh đứng ngồi không yên bởi tiêu vừa mất mùa lại vừa rớt giá khiến thất thu nặng.Báo Đời Sống & Pháp Lý kể: Khách du lịch Hàn Quốc đón taxi đi quãng đường hơn 6km nhưng bị một hãng taxi tại Đà Nẵng chặt chém 700 nghìn đồng.Ngày 24/1, một tài khoản Facebook đăng tải vụ việc 3 du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch nhưng bị một hãng taxi chặt chém với số tiền rất cao. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.Báo Lao Động kể: Google xem xét lập cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam.Phó Chủ tịch Tập đoàn Google Kent Walker khẳng định tiếp tục hợp tác đào tạo công nghệ thông tin, thương mại điện tử, gỡ bỏ thông tin xấu trên Google, xem xét lập một số cơ sở R&D (nghiên cứu và phát triển) ở Việt Nam.Báo SGGP kể: Ngày 25-1, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn trả lời ý kiến của cử tri ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời phản ảnh về tuyến biển từ xã Khánh Hội, huyện U Minh đến thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đang diễn ra tình trạng một nhóm người chiếm ngư trường và buộc ngư dân trả trên 30 triệu đồng để được đánh bắt ở những khu vực này.Báo Hà Nội Mới kể: Cảnh báo về công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam.Chiều 24-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định công văn đang lưu hành trên mạng xã hội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học chiều 27-1 để cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam là giả mạo. Bộ GD-ĐT đang đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề này.