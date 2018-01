Đức Cha Phêrô chủ tọa lễ mãn khóa tập huấn "Lãnh đạo Bản thân" cho 70 nữ tu Học viện Liên Dòng GP. Vinh do Huynh Trưởng Nghĩa Sinh đảm trách

ĐỨC CHA PHÊRÔ CHỦ TỌA LỄ MÃN KHÓA LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

Kính mời quý vị xem hình ảnh và bài tường thuật của Ban Truyền thông Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII về nội dung khóa học và về nghi thức lễ mãn khóa tập huấn "Lãnh đạo Bản thân" được dành riêng cho 70 nữ tu liên dòng Giáo phận. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh đã đến chủ tọa buổi lễ, ban huấn từ và trao Chứng chỉ Tham dự cho quý nữ tu liên dòng Thừa sai Bác Ái và Mến Thánh Giá giáo phận.

Khóa tập huấn do Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, Huynh trưởng Nghĩa Sinh đảm trách phần giảng huấn 30 tiết học, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 1 năm 2018. Ngoài phần giảng huấn, Thầy Giuse cũng chia sẻ với quý tham dự viên về những trải nghiệm lãnh đạo của Thầy ở trong cũng như ngoài nước. Thầy đã lắng nghe các nữ tu thuyết trình nhóm và khuyến khích, hỗ trợ quý soeurs làm việc nhóm cùng ghi nhận khả năng chuyên môn ưu tú của mỗi nữ tu qua các sinh hoạt lượng giá.





BÀI VIẾT CỦA BAN TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN LIÊN DÒNG

Học kỹ năng lãnh đạo không chỉ để điều hành người khác nhưng trước hết là lãnh đạo chính mình trở nên con người tốt hơn… Năng lực lãnh đạo không phải là ngày một ngày hai mà có được nhưng là cả một quá trình phấn đấu học hỏi và rèn luyện từng ngày, vì thế bản thân mỗi học viên cần nhận thức được tầm quan trọng của việc tự huấn luyện bản thân nên những người có ích cho Giáo Hội và Xã Hội. Trong đời sống hằng ngày, để phát triển một tổ chức, một tập đoàn, một công ty hay chỉ một nhóm nhỏ đều cần đến một người lãnh đạo tài năng và giàu kinh nghiệm. Cũng vậy, trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội cũng cần đến những linh mục, tu sĩ, giáo dân, giới trẻ có khả năng lãnh đạo và điều hành, cách riêng cho người nữ tu trong thời đại mới.

Vốn là người biết “nhìn xa trông rộng” và thao thức cho sự nghiệp trồng người, thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu đã nhận thấy được điều cần thiết và tối quan trọng cho công tác đào tạo và huấn luyện kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ tu sĩ. Chính vì vậy, thầy đã không quản ngại vất vả để đến với Giáo phận Vinh trao ban món quà quý giá mà Thầy đã đúc kết từ những điều đã được học hỏi, đã sống, đã trải nghiệm cho các học viên thuộc Học Viện Liên Dòng Giáo phận qua khóa học: Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm.

Trong suốt một tuần vừa học vừa thực hành, chiều hôm qua, ngày 20 tháng 1 năm 2018 tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục đã diễn ra buổi lễ tổng kết khóa học và trao bằng kỹ năng lãnh đạo cho 70 học viên thuộc Học Viện Liên Dòng Giáo phận. Trong buổi lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên - Giám Mục phụ tá Giáo phận, chị Giám sư Học Viện Maria Hoàng Thị Xuân, cùng người thầy khả kính Giuse Nguyễn Trung Hiếu. Trong lời huấn từ của Đức Cha Phêrô, ngài đã nói lên giá trị của tấm bằng, không là đề cao kiểu bằng cấp như ta thường hiểu nhưng là giá trị của những công lao cùng với những cố gắng để có được thành quả tốt đẹp. Nó như một chứng thư cho người nhận và còn giúp ích cho người khác vượt thoát khỏi những bất trắc trong cuộc sống. Đức Cha đã đưa ra một ví dụ về một người phụ nữ Việt Nam đi nước ngoài làm ăn, vướng vào tội ăn cắp, bị công an bắt giữ, nhưng được Đức Cha xác nhận cho bà qua một “chứng thư” để họ có thêm bằng chứng cho việc tránh khỏi những quy kết về tội mà bà đã phạm.

Ngài nói: “Tôi có viết rằng: Tôi không rõ bà này đã ăn cắp vì lý do gì, có thể vì đói, vì túng quẫn hay vì một lý do nào khác, nhưng tôi thấy bà này rất siêng năng đi lễ, điều đó chứng tỏ bà là một tín hữu tốt lành…”. Và sau đó, người ta xem xét và bà đã không phải ngồi tù. Điều đó cho thấy tấm bằng trở nên như một chứng thư có giá trị. Ngài còn đề cao tấm gương hy sinh và lòng nhiệt thành của thầy Giuse Nguyễn Trung Hiếu đã sẵn sàng rời xa gia đình hàng tháng, hằng năm để giúp đỡ hết miền này sang vùng khác vì sự nghiệp giáo dục mà làm cho danh Chúa được nhiều người biết đến hơn. Qua khóa giảng dạy cho các học viên tai Học Viện, với lòng nhiệt thành và hăng say phục vụ, không những thầy đã hướng dẫn cho các học viên về kiến thức kỹ năng lãnh đạo mà còn trao ban chính con người của thầy với phong cách của một người lãnh đạo thật sự “lôi cuốn” và khiêm nhường; những giờ lên lớp của thầy đã làm cho các học viên có được tinh thần hăng say học tập thật sôi nổi, đồng thời thầy còn truyền cảm hứng qua những bài hát, những vũ điệu, những câu hò hết sức sôi động và đầy ý nghĩa: “Đường xa… zô ta… thì mặc đường xa… zô ta… nhưng lòng ta quyết… zô ta… còn xa hơn đường… zô tà, zô tà là hò zôta… zô ta…”.

Chỉ với một thời gian học ngắn ngủi nhưng các học viên đều cảm thấy rất vui và nhận thấy được sự cần thiết của những điều được học để phục vụ cho sứ mạng của mình. John Maxwell, tác giả quyển sách “21 nguyên tắc vàng cho nghệ thuật lãnh đạo” đã nói: “Thước đo chính xác nhất cho nghệ thuật lãnh đạo là sự ảnh hưởng”. Chính Thầy Nguyễn Trung Hiếu đã tạo nên tầm ảnh hưởng nơi mỗi học viên, làm cho mỗi người có thêm sự tự tin, năng động cùng với niềm thao thức cho sự dấn thân phục vụ mọi người, bởi các nữ tu cũng là “người của mọi người” nên dù ít hay nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến người khác. Học kỹ năng lãnh đạo không chỉ để điều hành người khác nhưng trước hết là lãnh đạo chính mình trở nên con người tốt hơn.

Năng lực lãnh đạo không phải là ngày một ngày hai mà có được nhưng là cả một quá trình phấn đấu học hỏi và rèn luyện từng ngày, vì thế bản thân mỗi học viên cần nhận thức được tầm quan trọng của việc tự huấn luyện bản thân nên những người có ích cho Giáo Hội và Xã Hội.

