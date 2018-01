Đài Loan: Bất Mãn Vì Trump...

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan bày tỏ lo ngại vì chính phủ Trump có quá nhiều nhượng bộ Trung Quốc... và gây thiệt hại cho chính nghĩa của Đài Loan, một quốc gia có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc..Bản tin RTI ghi nhận: Website của chính phủ Mỹ gỡ bỏ quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố: vô cùng thất vọng.Vào ngày 24-1, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Chương trả lời phương tiện truyền thông cho biết, đã bày tỏ cho phía Mỹ biết sự quan ngại nghiêm khắc của Đài Loan đối với việc webstie của cơ quan chính phủ Mỹ gỡ bỏ quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc.Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức cho tới nay, có một số website của các cơ quan chính phủ của Mỹ thay đổi phiên bản, hình Quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc tại trang giới thiệu Đài Loan thuộc website của Quốc Vụ viện Mỹ bị gỡ bỏ trước tiên vào tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra nội dung của website của Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) mặc dù khi đó cũng có đổi mới, nhưng ít nhất tới đầu tháng 10 năm ngoái vẫn thấy hình ảnh Quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc được thiết kế có hình tròn vẫn còn trên website này, nhưng sau lần sửa đổi mới nhất vào ngày 21-12 năm ngoái thì Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc cũng đã biến mất và thay vào vị trí trước đây là một khoảng trống, còn ở các vị trí tương tự thì vẫn thấy quốc kỳ của các quốc gia khác.Vào ngày 24-1, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan Lý Hiến Chương trả lời phương tiện truyền thông cho biết, đã bày tỏ cho phía Mỹ biết sự quan ngại nghiêm khắc của Đài Loan đối với việc webstie của cơ quan chính phủ Mỹ gỡ bỏ quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc.Ông Lý Hiến Chương chỉ ra, trong quá trình trao đổi giữa Đài Loan và Mỹ, nước Mỹ mặc dù nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp như trước đây, và bảo đảm chính sách của chính phủ Mỹ đối với Đài Loan là không hề thay đổi, nhưng những trường hợp như nêu trên sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của dân chúng Đài Loan về hiện trạng mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, ông Lý Hiến Chương nói: “Chúng tôi bày tỏ với phía Mỹ không những phía Đài Loan không thể lý giải nổi, mà cũng không thể chấp nhận, ngoài ra cũng cảm thấy vô cùng thất vọng, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ sự quan ngại nghiêm khắc của phía Đài Loan. (Trung Quốc đại lục) gây sức ép cho Đài Loan trong lĩnh vực mạng internet vốn tự do, mở cửa; cách làm như vậy hoàn toàn không có ích đối với sự phát triển mối quan hệ hai bờ.”Ngoài ra, đối với việc Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc đối thoại về quyền bổ nhiệm các giám mục, theo ông Lý Hiến Chương trả lời chỉ ra, Bộ Ngoại giao Đài Loan đều có tìm hiểu và chú ý mật thiết đến sự tương tác của cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đồng thời cũng thường xuyên nghiên cứu phân tích các tình hình liên quan, về phía Tòa Thánh cũng đều gửi báo cáo cần thiết cho phía Đài Loan. Ông Lý Hiến chương cho biết, Tòa Thánh cũng rất khẳng định sự tích cực đối với các Giáo hội và các con tin Thiên Chúa Giáo, sự tự do tín ngưỡng, sự dân chủ về chính trị và sự bảo đảm nhân quyền của Đài Loan; sự giao lưu hợp tác giữa các Ủy ban, các tổ chức từ thiện Thiên Chúa giáo của Tòa Thánh với Đài Loan cũng rất phát triển, và cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động quốc tế tại Đài Loan, phía Đài Loan hy vọng thông qua sự hợp tác giao lưu với Tòa Thánh, có thể tuyên truyền giới thiệu tinh thần và thành quả tự do tín ngưỡng và hòa hợp tôn giáo của Đài Loan, trở thành tấm gương cho khu vực.