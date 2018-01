Trump Đổi Ý: Sẽ Xét Nhập Tịch Di Dân Lậu

WASHINGTON -- Tổng Thống Trump lần đầu tiên dịu giọng về vấn đề di dân... nhưng chỉ mới bàn về thành phần trẻ.TT Trump nói hôm Thứ Tư rằng ông cởi mở về việc cho bảo vệ các di dân trẻ bất hợp pháp một lộ trình vào nhập tịch công dân Mỹ trong từ 10 tới 12 năm.Theo tin CBS News, Trump nói rằng ông xem xét một lộ trình nhập tịch Mỹ đôi với tất cả người trong diện DACA (vào Mỹ khi còn thơ ấu, do ba mẹ di dân lậu dẫn vào Mỹ).Trump sẽ nói về kế hoạch di trú này vào Thứ Hai tới.TT Trump nói với các phóng viên CBS News là việc đưa các di dân bất hợp pháp trong diện DACA và quốc tịch Mỹ cần từ 10 tới 12 năm.Trump nói, “Đã có những di dân làm việc cực nhọc. Dù là họ làm chủ công ty nhỏ hay làm bất cứ việc gì -- nếu họ làm việc tốt... Tôi nghĩ rằng nên có một biệt đãi sau nhiều năm học làm việc cực nhọc trong nước Mỹ.”Được phóng viên hỏi là Trump có thể nới rộng hạn chót (ngày 5 tháng 3/2018) để từng bước kết thúc DACA nếu không có một thương lượng ở Quốc Hội lúc đó, Trump nói, “Có thể.”Trump nói với CBS News, “Vâng, tôi có thể làm như thế. Tôi không bảo đảm là tôi sẽ làm những gì.”Trump nói rằng Trump cũng muốn có 5 tỷ đôla để an ninh biên giới, 25 tỷ đô xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico, tổng cộng là 30 tỷ đô.Trump nói là Trump tin là sẽ có khoản tiền đó gộp lại.Trong khi vận động tranh cử năm 2016, Trump liên tục cam kết là sẽ trục xuất di dân bất hợp pháp, nghĩa là 11 triệu người, chứ không riêng chương trình DACA do Barack Obama lập ra cho giới trẻ.Việc Trump đổi ý là một chiến thắng của các dân cử Dân Chủ, khi đói hỏi không giải quyết DACA sẽ không giải quyết ngân sách.Một thực tế cũng nên thấy: không có di dân, ngành xây cất Hoa Kỳ sẽ thê thảm, vì 54% công nhân ngành xây dựng là di dân, cả hợp pháp và bất hợp pháp.