TT Trump Trả Lời DB Schumer: Không Xây Tường, Không Có DACA

WASHINGTON - Sau khi có tin thủ lãnh DC Thượng Viện rút lại đề nghị tài trợ kế hoạch xây dựng tường biên giới, TT Trump trả lời ngay “sẽ không có DACA.”Twitter phát từ chủ nhân Bạch Ốc lúc 8 giờ 7 phút sáng Thứ Tư ghi đại ý “Schumer khóc nhè thừa hiểu, sau thất bại vừa qua, rằng nếu không có Tường, thì không có DACA”. Lãnh đạo hành pháp nhấn mạnh “Chúng ta phải có an toàn và an ninh, cùng 1 binh lực mạnh, vì toàn dân”.Báo New York Times báo tin nghị sĩ Chuck Schumer rút lại đề nghị hôm Chủ nhật, nhưng chỉ tiết lộ hôm Thứ Ba, đánh dấu 1 diễn biến mới trong thương luợng về cách bảo vệ khoảng 800,000 di dân gọi là Dreamers tránh bị trục xuất.Trong khi đó, nghị sĩ Schumer tiếp tục đả kích chiến thuật điều đình của TT Trump – hôm Thứ Bảy, ông Schumer nói “Thương luợng với mục tiêu không ngừng di động là việc bất khả”.