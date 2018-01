Tổng Hội Biệt Động Quân, Hội BĐQ Nam Cali Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Trong tiệc tất niên và mừng xuân Mậu Tuất của Biệt Động Quân.Westminster (Bình Sa) -- Tại nhà hàng Parasel Seafood Restaurant 15583 Brookhurst, Thành Phố Westminster, Tổng Hội Biệt Động Quân - Hội Biệt Động Quân (BĐQ) Nam California đã tổ chức Dạ tiệc Tất Niên, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.Tham dự tiệc mừng Xuân ngoài đại gia đình BĐQ Nam Cali còn có qúy niên trưởng thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng, đại diện các quân binh chủng, quân trường và các hội đồng hương, trong số qúy niên trưởng có: Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, NT. Nguyễn Văn Đương, NT. Lê Bá Khiếu và phu nhân.Về phía dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, một số các cơ quan truyền thông...Điều hợp chương trình tổng quát do hai MC Đỗ Mạnh Trường và Nguyễn Ngọc Chấn.Chương trình văn nghệ do hai MC. Nguyễn Thanh Minh và Lê Duyên.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm do các chiến hữu BĐQ cùng các chị trong Ban Hợp Ca BĐQ.thực hiện.Sau đó Ban tổ chức mời Niiên Trưởng Nguyễn Văn Đương, Tổng Hội Trưởng BĐQ Nguyễn Minh Chánh, Hội Trưởng BĐQ Nam California Ngô Dư lên trước bàn thờ tổ quốc dâng hương cầu nguyện trong tiếng kèn truy niệm, mọi người im lặng để tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh vì tổ quốc.Tiếp theo ông Ngô Dư, Hội Trưởng, Trưởng Ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách, qúy niên trưởng, cùng toàn thể tham dự.Ông tiếp: “Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và đầm ấm, cuả đêm hội ngộ, mặc dù ngoài trời đang giá rét của mùa đông ,quý vị đang cùng nhau vui vẻ hàn huyên, ôn lại một thời giày shaut áo trận,với bao kỷ niệm buồn vui mà chúng ta vẫn luôn tự hào và hảnh diện là người lính VNCH đã hy sinh tuổi trẻ, lên đường bảo vệ quê hương. Lòng yêu nước, tình chiến hữu, vẫn luôn gắn bó bền chặt bên nhau cho đến nay, bên cạnh đó, cùng nhau thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các chiến sĩ BĐQ đã hy sinh, để bảo vệ miền nam tự do, nay đã nằm yên trong lòng đất mẹ…. Chúng ta tuy tuổi già sức yếu, nhưng sức mạnh tinh thần bất khuất kiên cường vẫn còn mãi trong tim, muốn có một Việt Nam trong tương lai có tự do dân chủ, nhân quyền độc lập tự chủ tự cường, chúng ta hảy đồng hành cùng thế hệ trẻ góp phần xây dựng phát triển sự trường tồn để bảo vệ đất nước, dù gặp muôn vàn khó khăn cam go và đầy thử thách. Chúng ta có trách nhiệm lèo lái con thuyền tuổi trẻ thẳng tiến trên dòng sông tri thức vô tận của nhân loại, tất cả đó đều nhờ vào sự đoàn kết của chúng ta….Tiếp theo,Tổng Hội Trưởng Tổng Hội BĐQ Nguyễn Minh Chánh lên chúc qúy Niên trưởng, qúy vị quan khách cùng toàn thể một năm mới An Vui Hạnh Phúc, sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đường đấu tranh cho một Việt Nam sớm có tự do, dân chủ.Ông cũng nhắc đến hiện tình quê hương Việt Nam vô cùng bi đát để nhắc nhở các chiến hữu mũ nâu, hôm nay nhân ngày cuối năm, chúng ta đừng quên Tết Mậu Thân 1968, Việt cộng đã nuốt lời hứa tấn công trên khắp lãnh thổ VNCH, và đặc biệt tại Huế đã giết trên 5000 người vô tội. Ông nói tiếp, “Vì thế, hôm nay tiễn năm cũ, đón năm mới, tôi cũng xin được mạo muội nói lên cảm nghĩ của một người tỵ nạn, cảm nghĩ của một quân nhân, cảm nghĩ của một người lính BĐQ; Chúng ta không thể nào quên được Tết Mậu Thân, không thể nào chấp nhận cái chế độ dã man, tàn ác như chế độ VC hiện nay.”“Cộng đồng người Việt tỵ nạn nói chung, các quân binh chủng và BĐQ nói riêng vẫn tiếp tục con đường chiến đấu, đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải thay đổi chế độ. Chúng ta biết rằng, con đường chiến đấu còn cam go, gian khổ nhưng chúng tôi tin tưởng ở thành phần trẻ, lớn lên trên đất Mỹ đang thành đạt và đi vào dòng chính nhưng vẫn nhớ về cội nguồn dân tộc mà cha, anh, chú, bác đã đi.”Ông cũng không quên nhắc nhở các chiến hữu hãy nhớ đến các đồng đội BĐQ và các chiến hữu trong QL/VNCH đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc, và nay đang phải sống tủi nhục tại quê nhà.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng cùng thưởng thức chương trình văn nghệ thật xuất sắc.Những điểm đặc biệt đáng ghi nhớ đó là lần đầu tiên BĐQ thực hiện lễ chào quốc kỳ bằng màn ảnh Video đại vĩ tuyến. Hình ảnh lá quốc kỳ Việt Mỹ lộng gió trên màn ảnh Video vĩ đại, giữa hội trường, phía sau Bàn thờ tổ quốc, trông rất trang nghiêm và sống động, trong phút mặc niệm, đã chiếu lên hình ảnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong nền trời âm u. Ánh sáng hội trường mờ mờ, khói sương phun ra quyện vào hình ảnh hai Chiến sĩ Việt Mỹ đứng giữa hai lá quốc kỳ tung bay hòa lẫn tiếng kèn đồng truy điệu của một quân nhân trổi lên, cả hội trường thực sự tĩnh lẳng, chỉ có thể nghe được tiếng sụt sùi của vài quả phụ, cô nhi thương tưởng đến chồng, cha đã khuất.Chương trình văn nghệ được phối hợp hài hòa giữa các hội đoàn bạn giúp vui, xen kẽ với phần văn nghệ chủ lực của hội Biệt Động Quân. Mọi người cùng vui và tham gia tích cực, thay vì hội nào tổ chức thì cả nhà người ta hát từ đầu đến cuối. Văn nghệ BĐQ có màn hoạt cảnh "Đám Cưới Nhà Binh" khá vui nói lên cái tình nhân bản của người Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.Theo ban tổ chức cho biết kể từ năm nay Hội Biệt Động Quân thay đổi, bỏ hẳn tiết mục xổ số gây qũy vì mục nầy vừa mất nhiều thì giờ vừa rẻ tiền, đôi khi rất khó chiụ cho khách tham dự cứ bị mời mua vé năm lần bẩy lượt, và, nếu có trúng thì ngoài một hai phần quà có giá trị, tất cả quà còn lại chỉ là những món đồ mua ngoài chợ trời để xổ số.Hoan hô Hội Biệt Động Quân Nam Cali đã làm một cuộc cải tiến mới cho sinh hoạt cộng đồng.Mọi chi tiết liên lạc: Ngô Dư (714) 383-4299, Trần Văn Như (949) 228-1736, Nguyễn Thanh Phong (714) 724-3593, Phan Thái Bình (714) 422-8868.