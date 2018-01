Biển Đông, Vi Cá Mập, Xe Hơi, Ngoại Tệ, Phá Sản...

Xuân NiệmTình hình nhân quyền Việt Nam qua hô sơ Formosa lộ rõ màu sắc búa liềm rồi... bất kể thế giới phản đôi. Trong khi đó, có nghi vấn vi cá mập mua là không có giấy phép?Bản tin RFA ghi nhận rằng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền- Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Đức Bình cùng Nguyễn Nam Phong và phóng thích họ ngay lập tức.Thông cáo báo chí của Human Rights Watch phổ biến trong ngày 24 tháng Một cho biết như vậy, một ngày trước khi phiên tòa xét xử Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong được dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.Bản tin VOA ghi rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày để “xây dựng lòng tin” và thắt chặt quan hệ an ninh với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực....Nhiều nhà phân tích cho rằng Hà Nội rất thận trọng trong việc cân bằng mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc cũng như các cường quốc khác như Nga và Nhật. Ngay trước khi ông Mattis tới Việt Nam, Hà Nội đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.Bản tin RFI kể chuyện Biển Đông: Mỹ hậu thuẫn Indonesia đối đầu với Trung Quốc....Bất chấp phản đối của Bắc Kinh, trong cuộc họp báo hôm qua (23/01) với đồng nhiệm Indonesia Ryamizard Ryacudu, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis đã tuyên bố Washington sẵn sàng công nhận tên mới mà Jakarta đặt cho vùng biển chung quanh quần đảo Natuna -- mà chuyện đổi tên đã bị TQ phản đối.Bản tin BBC kể: Một người làm về bảo tồn động vật cho BBC biết rằng quy trình cấp phép để khai thác và mua bán vây cá mập ở Chile rất ngặt nghèo.Bà Nguyễn Trang, nhà bảo tồn động vật hoang dã bị buôn bán trái phép, đồng thời hiện là nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Anh Quốc về bảo tồn động vật, trao đổi với BBC ngày 24/1:Bản tin VietnamNet nêu câu hỏi: Ô tô ngoại ngừng xuất khẩu vào Việt Nam: Điều gì đang diễn ra?Một số hãng ô tô như Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Ford, GM,... đã thông báo ngừng xuất khẩu ô tô vào Việt Nam. Ô tô nhập khẩu hiện chiếm khoảng 30% trong phân khúc xe cá nhân. Nguồn cung xe nhập khan hiếm, liệu giá có tăng?Báo TheLEADER viết: Việt Nam muốn có ngoại tệ để cải tổ nền kinh tế.Việt Nam, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới năm 2017 với mức tăng trưởng GDP 6,81%, đang chịu sức ép lớn từ mức nợ công cao. Điều này hạn chế khả năng chi tiêu và đầu tư công của Chính phủ.Theo HSBC Holdings Plc, trong năm nay, mức nợ công có khả năng sẽ vượt mức trần theo quy định của Nhà nước là 65% GDP. HSBC cũng cho rằng, Việt Nam là quốc gia có nhu cầu lớn nhất trong việc củng cố tài khóa ở khu vực Đông Nam Á.Báo Nhân Đạo & Đời Sống viết: Người Việt đang vay mượn để tiêu xài quá mức chi trả...Người Việt đang quá lạc quan vào thu nhập trong tương lai nên họ sẵn sàng đánh đổi, vay mượn nhiều hơn cho chi tiêu hiện tại.Báo cáo phân tích của VDSC đưa ra số liệu thống kê về tăng trưởng tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam. Theo báo cáo này, mức tăng là gần 60% trong năm 2017 và dự báo 3 năm tới tốc độc tăng trưởng cho vay bình quân của lĩnh vực tiêu dùng lên đến 29-30%/năm.Bản tin Vietnam Finance kê: Chi 151 triệu USD, tập đoàn Hàn Quốc thâu tóm Công ty tài chính Prudential Việt Nam.Shinhan Card - công ty con của Tập đoàn Shinhan Financial Group, đã đạt được thỏa thuận mua lại Công ty tài chính Prudential Việt Nam với giá 151 triệu USD.Bản tin BizLIVE kể: Đây là tuần thứ ba liên tiếp lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng.Báo Người Lao Động kể: Chỉ tính riêng khoản vay bổ sung 250 triệu USD từ ngân hàng Xuất khẩu Trung Quốc, Việt Nam phải trả nợ Trung Quốc đúng hạn cả gốc lẫn lãi 650 tỉ đồng/năm trong khi dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa biết khi nào mới hoàn thành....Dự án được khởi công tháng 10-2011, đến nay đã chậm tiến độ 3 năm.Báo Dân Việt ghi lời TS. Nguyễn Trí Hiếu: Cho phá sản cá nhân sẽ giảm nợ xấu trong vay tiêu dùng.Để giảm thiểu thấp nhất rủi ro về nợ xấu trong vay tiêu dùng, Chính phủ nên nghĩ đến chuyện cho phép cá nhân phá sản cũng như có hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân....Muốn giảm thiểu thấp nhất những tác động xấu của việc bùng nổ cho vay tiêu dùng đến nền kinh tế, Việt Nam nên làm theo những biện pháp mà các nước tiên tiến đã sử dụng như cá nhân cũng được phép tuyên bố phá sản như doanh nghiệp hay thành lập hệ thống chấm điểm tín dụng cá nhân.Bản tin VOV kể: Cầm cờ, đi xe máy cổ vũ sau trận thắng của U23 Việt Nam trước Qatar, một nam thanh niên bị xe container cán qua người thiệt mạng....ngày 23/1, trên tuyến đường Lê Lai, phường Máy Chai (Ngô Quyền, Hải Phòng), một người đàn ông đi xe SH màu trắng mang 15B-80568, phía sau chở một nam thanh niên (SN 1991), va chạm với xe container mang BKS 15C-02809 đi ngược chiều.Vụ va chạm khiến nam thanh niên ngồi sau bị cuốn vào gầm, bánh xe sau cán qua người. Chiếc xe máy SH văng xuống đường.Báo Tuổi Trẻ kể: Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng - một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh theo bình chọn của tạp chí Forbes - đang bị lún, lở xâm thực nghiêm trọng. Hoạt động xây dựng và khai thác nước ngầm ồ ạt các khu vực ven biển đã phải trả giá.Lún, lở xâm thực nghiêm trọng. Sóng biển táp vào bờ, gặm nham nhở các khu vực nhà hàng ven biển với tốc độ đáng quan ngại, có nơi lấn sâu đến 15m so với trước đó.Báo Lao Động nêu câu hỏi: Hà Nội thiếu gần 10.000 giáo viên vẫn không tuyển thêm: Giáo viên lo lắng, chất lượng giáo dục đi về đâu?Mặc dù thiếu gần 10.000 giáo viên (GV) và nhân viên trong ngành giáo dục, nhưng Hà Nội vẫn sẽ tạm dừng thi tuyển viên chức ngành này theo chỉ đạo của Ban thường vụ tại Hội nghị Thành ủy Hà Nội diễn ra ngày 15.1, khi thảo luận về dự thảo kế hoạch "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập".