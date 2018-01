Hình Thời Trang: Áo Dài Việt Nam...

Thời Trang: Áo Dài Việt Nam...



Áo dài Việt Nam, mặc cùng với chiếc quần dài, ống rộng tha thướt đã lừng danh trên thế giới vì nét đẹp trang nhã, lịch sự, và nhất là không kém phần quyến rủ khi may vừa vặn ôm sát thân mình, lộ ra những đường cong rất nữ tính.

Chữ “Aodai” cũng được cho vào từ điển Oxford được giải thích là trang phục của phụ nữ Việt Nam may thành hai tà, dài gần chấm gót chân, phủ ngoài là chiếc quần dài, ống rộng.



Thời xưa thật là xưa, thập niên 60’s, chiếc áo dài còn chít eo bằng một sợi dây bên trong, để chiếc áo xiết sát vòng eo nhỏ của những thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất. Tiếc thay, ngày nay kiểu áo dài quá đẹp nầy không còn nhiều người biết may nữa.

Chiếc áo dài cổ tim, cổ thuyền, chấm phá tuyệt mỹ trên chiếc cổ thon đẹp của vị Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, được điểm trang chiếc kẹp hoa văn kiểu đặc biệt đính trên phần cổ áo, cho tới chiếc áo dài cổ cao quí phái trang đài của vị Đệ nhất phu nhân Nguyễn Văn Thiệu, với trang sức bằng chuổi ngọc trai sáng ngời vẫn là biểu tượng sắc đẹp của phụ nữ Việt Nam. Ngày nay, chiếc áo dài xinh đẹp vẫn còn được phái nữ ưa chuộng, nhất là ở hải ngoại, trong những dịp cưới hỏi, lễ, Tết trang trọng.

Bạn gái chúng ta hãy mặc áo dài trong ngày Tết nhé, vừa xinh đẹp, lại vừa trang trọng.





Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hình hành nghề, hình tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v… Hình, bài, thắc mắc thẩm mỹ xin vui lòng gởi về địa chỉ tòa soạn VB: thammy@vietbao.com, hay email ngocanh32@hotmail.com