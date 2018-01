Mỹ Tố Quân Assad Dùng Vũ Khí Hóa Học Tại Ghouta

DAMASCUS - Có tin binh lực Assad dùng vũ khí hóa học chống lại quân nổi dậy – chính quyền Trump hô hào cộng đồng quốc tế lên án chế độ độc tài Assad và tăng áp lực để Nga kềm hãm đồng minh Syria.Các nhà tranh đấu báo tin: mới đây lực luợng của chính quyền Assad dùng vũ khí hoá học tấn công Ghouta, ven đô Damascus, là vùng kiểm soát của đối lập, gây ra 20 thương vong. Khu vực này bị bao vây trong nhiều năm qua, bị bỏ đói và bị pháo kích trong mấy tháng qua.Tại thủ đô Paris, ngoại trưởng Tillerson cùng ngoại trưởng Pháp Le Drian mở hội nghị “International Partnership Against Impunity for the Use of Chemical Weapons” quy tụ 29 nước, để tăng áp lực với Damascus và Moscow.Tại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên Heather Nauert tuyên bố “Hãy làm rõ: Nga không muốn hay không thể kềm hãm chế độ Assad trong các hành động gây tổn thất nhân mạng thường dân – chúng tôi cương quyết quy truy nhiệm các phe dùng vũ khí hoá học đã sát hại nhiều thường dân tại Syria”.Ngoài ra, thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Steve Goldstein nhấn mạnh “Nga không hủy vũ khí hoá học của Syria, ngăn trở thanh tra quốc tế làm việc – đủ là đủ”.Tháng 4-2017, TT Trump ra lệnh bắn phi đạn tấn công phi trường xuất phát phi cơ dội bom hoá học tại Syria.Trong 1 phát biểu quan trọng, tuần qua ngoại trưởng Tillerson khẳng định: chế độ Assad kiểm soát hơn 50% lãnh thổ là nhờ hậu thuẫn quân sự của Moscow.