Hong Kong: Nhà Xuất Bản Sách Gui Minhai Bị Bắt Lại

HONG KONG - Nhà xuất bản Gui Minhai mới ra tù 3 tháng đã bị bắt lại.Con gái Angela Gui xác nhận với đài quốc tế Radio Sweeden: thân phụ bị bắt khi cùng 2 nhà ngoại giao Thụy Điển đáp xe điện đi Beijing hôm Thứ Bảy. 10 công an thường phục chận bắt ông trên xe điện ngay bên ngoài thủ đô như là bắt cóc – Angela cảm thấy rất quan ngại về sức khoẻ của cha.Ông Gui đi Beijing với ý định gặp bác sĩ Thụy Điển sau kết quả chẩn đoán 1 hình thức bệnh thần kinh phát sinh trong thời gian bị tù – theo 1 tờ báo Hong Kong, ông Gui đi Beijing để lấy sổ thông hành mới do Thụy Điển cấp.Ông Gui có quốc tịch Thụy Điển năm 1992, làm việc tại Hong Kong, mất tích lần đầu tiên vào cuối năm 2015. Sau đó, tin chính thức xác nhận ông bị tù cùng với 4 đồng nghiệp làm việc tại cùng nhà xuất bản – 4 người đuợc thả vài tháng sau còn ông Gui bị giam đến Tháng 10-2017.Bộ ngoại giao Thụy Điển hô hào Beijing nhanh chóng trả tự do ông Gui.