Vụ Án ‘Vũ Nhôm’ Có Thể Đe Dọa An Ninh, Kinh Tế VN

SINGAPORE - Chương trình chống tham nhũng của lãnh tụ đảng CS Vietnam Nguyễn Phú Trọng đã tràn qua biên giới với vụ trùm địa ốc Phan Văn Anh Vũ cũng là thượng tá công an của chế độ độc đảng toàn trị tại Vietnam.Vũ bị truy tố tội tiết lộ bí mật nhà nước có thể bị trừng phạt bằng án tử hình.Hà Nội yêu cầu Singapore dẫn độ, Vũ thuê luật sư chống lại và tìm kiếm quy chế tị nạn tại Đức - Vũ và gia đình đã trốn ra khỏi nước khi công an đến khám nhà ngày 21-12. Vũ bị bắt tại biên giới Singapore-Malaysia ngày 28-12 về tội di trú.Singapore không có hiệp ứơc dẫn độ với Vietnam.Là người của đơn vị tình báo tổng quát số 5 của công an Vietnam, Vũ biết chi tiết trường hợp Trịnh Xuân Thanh bị điệp viên Việt Nam bắt cóc đưa về nước xử tội, gây căng thẳng ngoại giao với liên bang Đức.Tin tức từ Việt Nam cho biết Vũ sẵn sàng làm nhân chứng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nên báo giới Singapore tin rằng Hà Nội sắp đối đầu khủng hoảng ngoại giao với thị quốc Singapore.Vụ án Vũ “Nhôm” và bằng chứng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đe dọa cuộc đàm phán tự do mậu dịch với Liên Âu giữa lúc Hà Nội dồn sức đa đạng hoá giao thương để giảm lệ thuộc Trung Cộng và Hoa Kỳ giải kết với đề án xuyên Thái Bình Dương (TPP).Asia Times báo động: hành động của Nguyễn Phú Trọng gây rủi ro nguy hiểm với các quyền lợi kinh tế và an ninh của Vietnam.