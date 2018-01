Nghệ Sĩ Văn Chung Qua Đời Tại Quận Cam

Danh hài Văn Chung (giữa) và các NS Linh Tâm, Cavin Hiệp, Thanh Kim Mỹ (Nguồn: Báo Người Lao Động).QUẬN CAM -- Nghệ sĩ Văn Chung, người nghệ sĩ có tiếng cười đặc biệt và cũng đã mang đến cho khán thính giả người Việt trong và ngoài nước suốt 60 năm qua nụ cười thoải mái, vừa từ giã cõi đời vào lúc 11 giờ đêm ngày 22 tháng 1 năm 2018 tại Bệnh Viện UCI, thành phố Orange, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 91 tuổi, theo bản tin hôm 23 tháng 1 của trang mạng báo Người Lao Động cho biết.Bản tin báo Người Lao Động viết rằng, “Theo thông tin từ các nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ, nghệ sĩ Văn Chung nhập viện nhiều ngày qua do căn bệnh tim khiến ông khó thở.“"Cách đây hơn 10 năm, ông đã phải đặt máy trợ tim trong lồng ngực. Căn bệnh này khiến ông khó di chuyển khi đi lưu diễn xa. Khi gia đình đưa vào cấp cứu, ông vẫn còn tỉnh táo. Dù đang thở oxy nhưng ông vẫn nhận biết khi chúng tôi vào thăm. Sự ra đi của ông là điều mất mát lớn đối với sân khấu cải lương tại hải ngoại" – NSƯT Ngọc Đáng cho biết.“Là kép hát với giọng ca rất mùi, từng có trên 60 năm gắn bó trên sân khấu, nghệ sĩ Văn Chung được xem là một trong những nghệ sĩ hài tiên phong của sân khấu cải lương. Ông chuyển sang diễn hài sau này và đã trở thành danh hài trên sân khấu cải lương với giọng cười đặc trưng rất độc đáo, chuyên thể hiện các tính cách "hám của ngọt", ngang tàng, hống hách trong các vở cải lương nổi tiếng.“Sự nghiệp nghệ thuật của danh hài Văn Chung được nhắc đến với các vai diễn được ông khắc họa ấn tượng trong các vở: "Tuyệt tình ca", "Tìm lại cuộc đời", "Khách sạn Hào Hoa", "Tiền rừng bạc biển", "Gái bán bar", "Thảm kịch tuổi xanh"…“Năm 1948, nghệ sĩ Văn Chung theo học cổ nhạc với nhạc sĩ Bảy Quới, sau đó được nhạc sĩ Bảy Quới giới thiệu vào Ban Việt Nam cổ nhạc của danh ca Tám Thưa. Giọng hát của ông đã gieo vào lòng khán giả mộ điệu nhiều cảm xúc mỗi khi được phát sóng lên đài. Đặc biệt là sau khi nghệ sĩ Văn Chung thành hôn với nghệ sĩ Thanh Hương – con gái của NSND Năm Châu, được mệnh danh là đệ nhất đào thương - ông càng trở nên nổi tiếng hơn.“Nghệ sĩ Văn Chung và nghệ sĩ Thanh Hương được rất nhiều hãng đĩa lúc ấy mời thu thanh những bộ đĩa tuồng cải lương và bài vọng cổ. Thời đó, nghệ sĩ Văn Chung nỗi danh qua bộ đĩa: "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà" do hãng Pathé thu thanh. Sau này, ông được NSND Năm Châu nhận vào gánh hát Việt Kịch Năm Châu và được diễn các vở tuồng như : "Chiếc ngai cuối mùa", "Đôi cánh hạc vàng", "Tình ghen vương giả", "Gió ngược chiều", "Hàm Lệ thái tử nước Đan Mạch"…“Đến năm 1957, nghệ sĩ Văn Chung gia nhập vào gánh hát Kim Chưởng – Thanh Hương. Cả hai vợ chồng ông nổi danh với vai diễn trong vở tuồng "Nhặc cánh mai vàng" của soạn giả Thu An. Năm 1960, ông và người vợ của mình rời đoàn Kim Chưởng – Thanh Hương, tách ra lập gánh hát Thanh Hương -Văn Chung.“Sau khi hôn nhân với nghệ sĩ Thanh Hương tan vỡ, ông quay trở lại Sài gòn và gia nhập gánh hát Dạ Lý Hương. Tại đây, nghệ sĩ Văn Chung vẫn ca vọng cổ nhưng là vọng cổ hài và diễn hài. Văn Chung được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn hài từ giữa thập niên 1960. Ngoài ra, nghệ sĩ Văn Chung cũng thành công khi tham gia đóng những vai hề trong nhiều bộ phim như: "Lệnh bà xã", "Triệu phú bất đắc dĩ", "Chàng ngốc gặp hên", "Con ma nhà họ Hứa"….”Báo Người Lao Động cho biết thêm sinh hoạt sân khấu của nghệ sĩ Văn Chung tại hải ngoại như sau:“Những năm tháng sang Mỹ định cư cùng các con và người vợ sau này, Văn Chung đã là người nghệ sĩ giữ lửa cho sân khấu cải lương trên đất Mỹ. Ông có nhiều cố gắng trong việc truyền nghề và giữ nghề, định hướng cho các diễn viên trẻ diễn xuất, ca ngâm đúng chuẩn. Ông tham gia chương trình Cổ nhạc phương Nam cùng với NS Phượng Liên, Tuấn Châu, NSƯT Ngọc Đáng, Philip Nam, Cẩm Thu… và gắn bó trên sàn diễn thường xuyên.“"Ông là linh hồn của chương trình này, được khán giả trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ yêu kính. Qua những bài nói chuyện, phân tích và thị phạm cùng với ban nhạc cổ Hoàng Phúc, Hoàng Khải và chúng tôi, ông đã hướng những tâm hồn xa quê đến gần hơn với cội nguồn văn hóa Việt. Vĩnh biệt bác bảy Văn Chung, từ hôm nay, chúng tôi đã mất đi một người cha, người bác là điểm tựa cho nghề" – NS Tuấn Châu xúc động.”Xin cảm ơn tiếng cười của nghệ sĩ Văn Chung và cầu nguyện ông về miền vĩnh cửu.