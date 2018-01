Luật Sư Andrew Đỗ Nhậm Chức Chủ Tịch HĐ Giám Sát Quận Cam

Trong buổi lễ nhậm chức Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam của LS Andrew Đỗ.Orange County (Bình Sa)- - Tại hội trường Hội Đồng Giám Sát Quận Cam số 333 W. Santa Ana Blvd, Santa Ana CA 92701 vào lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Ba ngày 23 tháng 1 năm 2018, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã long trọng tổ chức lễ nhậm chức Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cho LS. Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Địa Hạt 1.Tham dự buổi lễ nhậm chức có qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các viên chức chính quyền Quận Hạt, các Thành Phố thuộc Quận hạt, về phía cộng đồng Việt Nam chúng tôi nhận thấy có mội số qúy vị đại diện các tôn giáo, qúy vị nhân sĩ, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đảng phái chính trị, và rất đông các cơ quan truyền thông Việt-Mỹ.Mở đầu buổi lễ Tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát lên chào mừng và cảm ơn tất cả những người tham dự, ông giới thiệu phu nhân là Bà Chánh Án Cheri Phạm cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay, sau đó ông giới thiệu đến mọi người về những hình ãnh sinh hoạt rất ngắn.Tiếp tục chương trình với bài Diễn Văn nhậm chức, mở đầu ông kính chào và xin cảm tạ sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Ông tiếp: Tôi rất lấy làm vinh dự với một đặc ân được đứng trước quý vị để phát biểu Bài Diễn Văn Đầu Năm về tình trạng của Quận hạt trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam.Để mở đầu tôi xin được cảm tạ các đồng viện của tôi: Phó Chủ Tịch Shawn, Nelson, Các Giám Sát Viên Michelle Steel, Todd Spitzer và Lisa Barlett.) về những sự hỗ trợ liên tục và những cam kết kiên định của họ để bảo đảm Quận Cam trở thành một điển hình của sự tốt đẹp nhất trong quốc gia này.Tôi cũng xin chân thành cảm tạ các nhà lãnh đạo cộng đồng và các dân cử hiện diện tại đây ngày hôm nay như:…Hơn 30 năm trước đây, khi tôi bắt đầu trong cương vị một người công bộc, cho dù trong vai trò luật sư cải thí công, phụ tá Biện Lý, làm việc tại tầng lầu năm hay trong cương vị Giám Sát Viên, Quận Cam luôn luôn như là một tổ ấm đối với tôi, và quan trọng hơn cả đây là một cơ hội để tôi có thể đền đáp và cải thiện quận hạt này. Hiền thê của tôi (Chánh Án Hình Sự Cheri Phạm) và tôi đều là những di dân đến từ Việt Nam, cả hai chúng tôi đều là những công bộc, chúng tôi đều quyết tâm đền đáp lại cho quận hạt những gì mà Quận Cam đã cống hiến quá nhiều cho gia đình chúng tôi.Để có thể đền đáp lại được trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát là một vinh dự lớn lao mà tôi không thể nào mơ ước. Tuy nhiên, cá nhân tôi hiện đang tràn ngập với những cảm xúc trách nhiệm mà tôi cũng như các đồng viện hiện tại đang tiếp tục theo đúng truyền thống vĩ đại và lịch sử của quận hạt chúng ta. Cùng nhau, trong năm nay, chúng ta có thể cống hiến những thành quả to tát bằng cách tự nâng cao phẩm cách. Tinh thần vị kỷ, và phục vụ là chìa khóa của sự thành công của chúng ta trong khuôn khổ quận hạt. Thành tựu không phải chỉ đạt những mục tiêu lớn, nhưng thành quả phải được liên tục và luôn luôn phát triển…Đơn cử, Quận hạt tiếp tục làm những gì có thể để xây dựng một Hệ Thống Chăm Sóc (System of Care) bao gồm các dịch vụ chửa trị tâm thần, điều dưỡng y tế cộng đồng, hướng dẫn gia cư, cư trú khẩn cấp, và hỗ trợ gia cư thường trực để trợ giúp thành phần này có cơ hội tự chủ cuộc sống. Ba năm trước đây, việc xử dụng thời gian của nhân viên tận tình cho kế sách và bỏ ra ngân khoản chi dùng nhằm giải quyết tệ nạn vô gia cư mà một rủi ro mà Hội Đồng này đã can đảm thực hiện...Một thí dụ khác trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư một cách đầy sáng tạo là việc thành lập Trung Tâm Tạm Trú Courtyard. Trong khi chúng ta đang trong tiến trình tìm kiếm một Trung Tâm Tạm Trú Khẩn Trương, chúng ta nhận thức được rằng câu trả lời đích thực ngay trước mắt chúng ta là Trạm Xe Buýt OCTA bỏ trống ngay đối diện bên kia đường. Khi tôi tiên phong trong việc mở cửa trung tâm tạm trú này, có nhiều người vô gia cư đã ở tản mát trong khu vực hành chính, và chỉ được chăm sóc bởi các cơ quan thiện nguyện. Ngày này sau khi trung tâm hoạt động chỉ mới hơn một năm, Trung Tâm Tạm Trú Courtyard đã cung cấp nơi ăn chốn ở cho hơn 400 cá nhân mỗi đêm, cơ sở cung cấp ngay cả đến những dịch vụ vệ sinh thường nhật như chỗ tắm rửa và giặt tẩy quần áo. Trung tâm này đã được tổ chức toàn bị cung cấp hơn 1000 phần ăn nóng mỗi ngày qua sự tử tế của toàn thể các cơ quan thiện nguyện. Kể từ tháng 10, 2016, 221 cư dân tại đây đã được nối kết với chương trình gia cư thường trực và 130 người đã có công ăn việc làm, điều này có nghĩa họ tự đứng dậy và sẵn sàng đi làm mỗi ngày…Tương tự, chúng ta đã tạo dựng Khu Vực mang tên Bridges trên đường Kraemer Place. Kể từ khi đợt 1 được khai mạc hồi tháng 5, 2017, hơn 100 giường ngủ được cung cấp, 46 người đã tìm được gia cư thường trực và 27 người đã đi làm việc. Vào đầu mùa hè năm nay, trung tâm Bridges sẽ có 200 giường ngủ.Nội trong tài khóa này, chúng ta đã mướn thêm 8 chuyên viên đặc trách về tâm thần để gia tăng khả năng tiếp cận với các bệnh nhân, cung cấp $20 triệu Mỹ kim trong ngân khoản MHSA liên quan đến gia cư cho người vô gia cư bị tâm thần. Chúng ta cũng cung cấp $22 triệu đồng trong ngân khoản trợ giúp gia cư của chính phủ liên bang dùng cho việc phụ trợ gia cư cho các gia đình và cá nhân người vô gia cư. Quận hạt chúng ta đã cam kết giải quyết tình trạng vô gia cư hơn bao giờ hết…Trong khi vấn đề cung cấp chỗ ngủ tạm thời rất quan trọng, nhưng việc hỗ trợ gia cư thường trực là một vấn đề to tát trong trách nhiệm của chúng ta về vấn đề vô gia cư tại Quận Cam. Đó là lý do ngày đầu trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát, Phó Chủ Tịch Shawn Nelson và tôi đã yêu cầu nhân viên quận hạt xử dụng $15 triệu đồng trong ngân khoản MHSA cho việc chữa trị tâm thần và gia cư trợ giúp thường trực. Gia tăng các đơn vị gia cư nà trong quận hạt là một chính sách mà tôi ủng hộ và tiếp tục bảo vệ chính sách này. Đây là phương cách cung cấp gia cư và các dịch vụ đính kèm cho những người bị tâm thần trầm trọng hiện đang là thành phần vô gia cư. Sắp tới, chúng ta phải thực hiện chương trình này là một ưu tiên đầu tư bằng một giải pháp dài hạn…Về phương diện hành chánh quận hạt, Hội Đồng này đã làm việc cật lực để đảm bảo quận hạt có những cơ cấu hạ tầng cơ sở năng động đầy sáng kiến để phục vụ cư dân một cách hiệu quả nhanh chóng trong nhiều thập niên tới đây.Việc tái tạo Khu Vực Hành Chánh qua Kế Hoạch Chính Thiết Kế Trung Tâm Hành Chánh mới sẽ làm việc này, khởi đầu từ Cao Ốc 16. Việc xây cất hiện đang diễn tiến bên cạnh là một bằng chứng cho thấy chúng ta đeo đuổi lời hứa canh tân hóa Khu Vực Hành Chánh trong thế kỷ 21. Không những cao ốc 16 tiết kiệm được tiền thuế cho người dân bằng cách giảm thiểu diện tích thuê mướn phòng ốc, đồng thời còn cung ứng mọi dịch vụ xảy ra cùng một nơi cho tất cả các cơ quan. Cư dân sẽ không phải mất thời giờ đi đến từng cơ qua tại nhiều địa điểm khác nhau mỗi khi cần dịch vụ của quận hạt.Quận Cam có dân số đông hơn 21 tiểu bang, chúng ta có 18000 nhân viên phục vụ, và có một ngân sách thường niên lên đến $6 tỷ Mỹ kim. Là một định thế, chúng ta phải phục vụ với một kiến thức có tầm ảnh hưởng đến rất nhiều người.Mới đây chúng ta đã làm lễ vinh danh Ngày Martin Luther King Jr, và tôi không thể nào không nhớ đến một thông điệp của ông ta. Ông nói, chúng ta có thể đến từ nhiều con tàu khác nhau, nhưng chúng ta chỉ cùng trên một con tàu. Tất cả chúng ta tại quận hạt này, chúng ta có thể từ những cơ quan khác nhau, từ những thành phố khác nhau, khác nhau từ nguồn gốc, nhưng chúng ta là một quận hạt. Quận cam đã gia tăng phẩm trật. Đây là một ngày mới, thay đổi trong không khí và sự thay đổi ngay trước mắt. Tôi biết là quý vị có thể cảm thấy được. Hội Đồng này luôn luôn cho thấy chúng ta đi đúng đường để tạo thành một cộng đồng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng, quý vị sẽ cùng bước lên chuyến xe tốc hành này và cùng nhau chúng ta sẽ tiến về phía trước để tạo một tương lai sáng lạng cho con cháu chúng ta và cho cư dân Quận Cam.Sau bài diễn văn nhậm chức, Ban tổ chức mời mọi người sang phòng bên cạnh dùng bữa điểm tâm và uống cà phê để có dịp tiếp xúc cùmng các Giám Sát Viên và các viên chức chíng quyền Quật hạt.