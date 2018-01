Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Thông Báo Cư Dân: Đi Máy Bay Nội Địa Phải Có Thẻ Căn Cước mới, Real ID

(Garden Grove, CA) – Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn xin thông báo cùng cư dân California, bắt đầu từ Ngày 22 Tháng Giêng, 2018, Nha Lộ Vận California (DMV) sẽ cấp một loại Thẻ Căn Cước hoặc Bằng Lái Xe mới, gọi là REAL ID. Theo Đạo Luật REAL ID năm 2005, những ai đi máy bay hoặc vào các tòa nhà chánh quyền liên bang, phải trình thẻ REAL ID, sổ thông hành Mỹ, hoặc thẻ căn cước quân đội, bắt đầu từ Ngày 1, Tháng Mười, 2020.“Nếu sử dụng bằng lái xe hoặc thẻ căn cước để đi qua cổng phi trường, hoặc vào các cơ sở liên bang, quý vị sẽ thấy điều này sắp thay đổi,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu, “Trong nhiệm vụ là Nhà Lập Pháp tiểu bang, chúng tôi đang làm việc nhanh chóng để đáp ứng tiêu chuẩn mới do chính quyền liên bang đưa ra, và sẽ có thẻ REAL ID bằng lái xe và thẻ căn cước tại tất cả văn phòng Nha Lộ Vận DMV khắp Tiểu Bang California.”Theo văn phòng Nha Lộ Vận DMV, cư dân nào muốn ghi danh làm thẻ REAL ID được sử dụng như là bằng lái hoặc thẻ căn cước phải làm những điều sau đây:-Lấy hẹn đến văn phòng Nha Lộ Vận DMV địa phương sau Ngày 22 Tháng Giêng, 2018.-Có thể làm hẹn qua Internet bằng cách vào trang mạng www.dmv.ca.gov, hoặc gọi số điện thoại 1-800-777-0133.-Cung cấp bằng chứng danh tánh (ví dụ: giấy khai sinh tại Hoa Kỳ, sổ thông hành Mỹ, bằng nhập tịch hoặc quốc tịch, giấy phép được đi làm, thẻ thường trú nhân, hoặc sổ thông hành ngoại quốc với Mẫu 1-94 đã được chấp thuận).-Trình tài liệu chứng minh là cư dân California (ví dụ: hóa đơn điện nước, hợp đồng thuê nhà, hóa đơn trả nợ nhà, tài liệu y khoa).-Trình bằng chứng số An Sinh Xã Hội (ví dụ: thẻ An Sinh Xã Hội, Mẫu W-2, Mẫu SSA-1099, Mẫu Non-SSA-1099, giấy lãnh lương, với đầy đủ số An Sinh Xã Hội).Cư dân California, những người có sổ thông hành Mỹ, thẻ thông hành, thẻ căn cước quân đội, hoặc thẻ căn cước được Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA) chuẩn thuận, có thể dùng những thẻ này để lên máy bay hoặc vào các cơ sở liên bang, bao gồm các căn cứ quân sự. Khi lái xe, bỏ phiếu, nộp đơn xin hoặc nhận trợ cấp chính quyền liên bang, hay vào một cơ sở như bưu điện, hoặc vào bệnh viện hoặc nhận dịch vụ cấp cứu thì không cần phải có thẻ REAL ID hay thẻ căn cước . Cư dân dưới 18 tuổi không cần thẻ REAL ID hoặc thẻ căn cước khi đi máy bay.“Điều quan trọng cho cư dân, những người không đi lại bằng máy bay, hoặc không ra vào cơ sở liên bang, là phải biết rằng họ không bắt buộc phải có thẻ REAL ID. Tuy nhiên, đối vói người sử dụng phương tiện hàng không hoặc vào các cơ sở liên bang, thì Nha Lộ Vận DMV sẵn sàng giúp đỡ làm thủ tục,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu.Chi phí để làm thẻ REAL ID hoặc thẻ căn cước bằng giá với chi phí làm bằng lái xe hoặc thẻ căn cước hiện nay. Thẻ REAL ID sẽ có một hình đặc biệt trong đó có con gấu California và ngôi sao, nằm ở góc phải phía trên của thẻ.Mọi chi tiết về thẻ REAL ID xin vào trang mạng www.dmv.ca.gov.Về Thượng Nghị Sĩ Janet NguyễnThượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.