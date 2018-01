Rút Súng, Đốt Bằng, Tìm Mộ Nguyễn Du, Taxi…

Xuân NiệmVậy là y hệt như phim cao bồi bắn súng, bất bình là rút súng ra pằng pằng… Vậy mà, khi công an hỏi tới, hóa ra là súng nhựa. Hay, có phải công an chạy tội cho người khoe súng chăng?Báo SGGP kể về vụ tài xế ô tô rút súng đe dọa sau tai nạn ở Hà Tĩnh: "Súng bằng nhựa"…Ngày 23-1, nguồn tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bước đầu đã xác định được danh tính của người lái xe ô tô mang BKS 38A-114.71 sử dụng khẩu súng ngắn màu đen dọa bắn sau khi va chạm giao thông vào chiều 21-1 tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc.Đó là ông Tô Quang Nghĩa (51 tuổi, trú tại thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).Báo Thanh Niên kể về một Cử nhân Trường ĐH Kinh tế TP.SG đốt bằng tốt nghiệp…Một đoạn video đưa lên Facebook đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Video dài khoảng 2 phút miêu tả cảnh một nam thanh niên dùng hoá chất đốt tấm bằng cử nhân ĐH. Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với nam thanh niên này có tên P.A.T. và được biết T. đốt bằng cử nhân vì lý do cá nhân.Báo Kiến Thức kể UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho hay đã nắm được sự việc người phụ nữ xua đuổi, quất khăn vào mặt du khách Tây chụp ảnh ở "Tuyệt tình cốc" và đang tiến hành kiểm tra lại.Tối ngày 22/1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục quát mắng và đuổi du khách nước ngoài, không cho chụp ảnh ở “Tuyệt tình cốc” vì đòi 10.000 đồng tiền “dịch vụ” khiến dư luận vô cùng bất mãn.Báo Người Đưa Tin ghi rằng trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm nơi nguyên táng của đại thi hào Nguyễn Du ở Huế. Sau nhiều giả thiết đưa ra với các ý kiến trái ngược nhau, mới đây, UBND TP.Huế đã tổ chức một cuộc tọa đàm về địa điểm nghi là nơi nguyên táng của đại thi hào Nguyễn Du.Theo đó, đại thi hào Nguyễn Du mất năm 1820 khi đang là quan triều Nguyễn và an táng tại Huế. Các tài liệu lịch sử đều chép nơi án táng là Bàu Đá, xã An Ninh, huyện Quảng Điền, thuộc dinh Quảng Đức (tức Thừa Thiên - Huế ngày nay). Thông tin tưởng là rõ, nhưng giới nghiên cứu cả nước tìm kiếm từ lâu nay vẫn chưa ra.Báo Pháp Luật nêu câu hỏi: Vì sao người Việt đổ xô đi Mỹ, Úc, Nhật...ăn Tết?...Đại diện công ty du lịch Bến Thành cho hay dù chưa có thống kê cụ thể nhưng theo quan sát, năm nay du khách đặt tour tết từ giữa tháng 11. Đến nay, khách đặt tour tết du lịch nước ngoài tăng mạnh, ước khoảng 35-40%. Và các tour Nhật Bản, Hàn Quốc đã “cháy” .Báo Tiếng Dân ghi lại từ FB Nguyễn Hoài Nam: Vụ trộm cắp dầu máy bay ở TP.SG, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến bỏ lọt hàng chục tội phạm!Dày công đeo bám suốt từ tháng 7-12/2016, bất chấp nguy hiểm để ghi những thước phim cập cảnh, sau đó cung cấp cho C45 và Bộ Công an lập chuyên án triệt phá tháng 3/2017. Vậy mà thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến bỏ lọt hàng chục tội phạm, chỉ đề nghị truy tố tố 28 bị can (2 bỏ trốn đang bị truy nã), 25 đối tượng bị xử phạt hành chính. 125 đối tượng bị điều tra.Hà nội Mới kể chuyện TP Sài Gòn: Hiệp hội Taxi TP Sài Gòn vừa gửi đơn thỉnh cầu tới Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể về việc đề nghị Nhà nước sớm có giải pháp cứu vãn khả năng phá sản của hàng trăm doanh nghiệp Taxi truyền thống trong cả nước.Bản tin Sputnik kể: Nga và Việt Nam đã chuẩn bị một kế hoạch hợp tác quân sự và tập trận chung từ năm 2018 đến năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết...."Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch cho ba năm tới — từ 2018 đến 2020 — hợp tác trong lĩnh vực quân sự, tổ chức các sự kiện chung, các cuộc gặp gỡ, tập trận", ông Shoigu cho biết.Bản tin VTC kể: Rau răm, mồng tơi, rau dền Việt Nam bỗng 'đắt như vàng' trên chợ Amazon.Những loại nông sản, hoa quả vốn rất bình dân tại Việt Nam, nhưng khi chúng vươn tới thị trường quốc tế lại có giá trị gấp nhiều lần.Giá cả của những mặt hàng này được tính trên nhiều đơn vị khác nhau: Với trái cây thì bán theo pound (xấp xỉ 0,45kg), bán theo miếng, bán theo quả... Số lượng càng lớn, nông sản càng tươi mới, giá cả càng cao, và ngược lại.Bản tin VOV kể: Gia đình nạn nhân trong vụ nổ súng khiến 16 người thương vong ở Đắk Nông vừa làm đơn xin miễn tội chết cho hung thủ gây án.Ngày 22/1, bà Điểu Thị Mai (32 tuổi, vợ của nạn nhân Điểu Tào) cho biết, vừa gửi đơn tới TAND và VKSND cấp cao tại TP.SG xin giảm nhẹ hình phạt cho phạm nhân Đặng Văn Hiến trong vụ nổ súng ở tiểu khu 1535, xã Quảng Trực khiến 16 người thương vong.Theo đơn, bà Mai còn xin giảm nhẹ tội cho Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường với lý do các bị cáo phạm tội do quá bức xúc trước việc làm của Công ty Long Sơn.Báo Người Lao Động kể: Trong lần về thăm lại ngôi trường cấp 3 nơi cô đã từng học học tập, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê bất ngờ được 1 thầy giáo tặng chiếc xe mô hình cày mô hình tự chế.Sáng 23-1, trong chuyến về trở về quê hương sau hơn nửa tháng đăng quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê có dịp về thăm lại trường THPT Lê Hữu Trác (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) – nơi cô từng học tập.Báo Lao Động ghi nhận: Tất cả tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện được thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về GDĐT giai đoạn 2013 -2016 đều bị phát hiện có trường hợp bổ nhiệm sai quy định, bổ nhiệm thừa, cán bộ thiếu tiêu chuẩn... Dư luận lo ngại về mức độ phổ biến này có dẫn đến tình trạng “loạn” bổ nhiệm....cả 9/9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có những sai phạm trong công tác bổ nhiệm.Bản tin TTXVN ghi nhận: Chiều 22/1, Trạm thu phí Cần Thơ-Phụng Hiệp, quận Cái Răng, Cần Thơ tiếp tục ùn tắc kéo dài khi nhiều tài xế lưu thông qua trạm không chịu mua vé, vì cho rằng BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp không thực hiện việc miễn, giảm giá vé như thông báo của Bộ Giao thông Vận tải....nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình dừng xe, không mua vé qua trạm, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, buộc BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp phải xả trạm.Báo Dân Việt kể chuyện Bình Định và 10 nữ tiếp viên “thoát y” tiếp bia: Chủ quán bị phạt tiền.Nữ tiếp viên sẵn sàng nhảy các điệu múa “thoát y” và tắm bia để mua vui cho khách khi có yêu cầu.Ngày 23.1, Công an tỉnh Bình Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với ông Nguyễn Thế Cường (SN 1983) - chủ quán karaoke Lâm Nhi (TP Quy Nhơn) với số tiền 16,5 triệu đồng.