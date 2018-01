Nam Bắc Hàn Hòa Dịu Vì Thế Vận

SEOUL, Nam Hàn -- Hai miền Nam-Bắc Hàn hòa dịu nhờ Thế Vận Hội... Tuy nhiên, câu hỏi là, có phải Tổng Thống Nam Hàn đã nhượng bộ quá nhiều?Bản tin RFI ghi rằng vào lúc đoàn tiền trạm của Bắc Hàn chuẩn bị trở về lại Bình Nhưỡng sau hai ngày công tác tại Nam Hàn, một phần công luận tại Seoul cho rằng tổng thống Moon Jae In đã đi "quá đà", nhượng bộ quá nhiều để chiều ý Kim Jong Un.Theo một thăm dò dư luận, 73 % những người Nam Hàn được hỏi cho rằng không cần thiết để Bình Nhưỡng và Seoul lập một đội tuyển nữ trong bộ môn khúc côn cầu trên băng. Một tờ báo thuộc cánh bảo thủ của Nam Hàn nhận định, chính quyền của tổng thống Moon Jae In cần tách bạch giữa thể thao và chính trị. Bên cạnh tâm trạng hoài nghi đó, báo chí Seoul trong hai ngày qua đã đặc biệt theo dõi phái đoàn tiền trạm Bắc Hàn đến tham quan các địa điểm mà đoàn sẽ trình diễn. Đoàn gồm 7 nghệ sĩ Bắc Hàn do ngôi sao của dòng nhạc Pop tại Bình Nhưỡng, Hyon Song Wol, dẫn đầu.RFI ghi rằng từ thủ đô Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường thuật:"Hàng trăm phóng viên đi theo phái đoàn của Bắc Hàn, đúng theo kiểu những nhà báo săn tin. Họ không rời ca sĩ Hyon Song Wol nửa bước, bất luận là cô bước lên xe lửa, đi xe buýt hay dùng điểm tâm.Được mời đi thăm hết rạp hát này đến địa điểm biểu diễn khác, ngôi sao Bắc Hàn này tuyệt đối không nói câu nào trước công chúng. Cô luôn nở nụ cười có phần gượng gạo, ăn mặc rất lịch sự, trong một chiếc khăn choàng bằng lông thú và một chiếc áo khoác màu đen. Phái đoàn Bắc Hàn đi qua biên giới bằng đường bộ, nơi cửa khẩu thông thương được đóng chặt.Nếu như một phần lớn công luận Nam Hàn tán đồng việc Bắc Hàn tham gia Thế Vận Hội Mùa Đông, thì ngược lại chuyện tuần hành chung dưới một màu cờ nhân dịp lễ khai mạc và cùng tổ chức một đội khúc côn cầu trên băng gây nhiều tranh cãi. Đảng đối lập chính tại Seoul cho rằng, đội tuyển hỗn hợp hai miền Nam và Bắc này sẽ góp phần tô điểm thêm hình ảnh của Kim Jong Un. Đảng này thậm chí còn chỉ trích chính quyền biến Thế Vận Hội Pyeongchang thành Thế Vận Hội Bình Nhưỡng".Trong khi đó, bản tin KBS từ Seoul ghi nhận tình hình chính giới Nam Hàn tranh cãi quanh vấn đề đoàn tiền trạm miền Bắc.Phát biểu hôm thứ Hai (22/1), Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Woo Won-sik bày tỏ lấy làm tiếc về phát biểu của đảng Nam Hàn tự do trước đó mong rằng chuyến tàu hòa bình đến Pyeongchang bị ngừng.Ông Woo chỉ trích rằng việc đảng Nam Hàn tự do gọi Olympic Pyeongchang là Thế vận hội Bắc Hàn là động thái bôi nhọ, khinh thường những nỗ lực xây dựng hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho sự kiện thể thao lần này tại Nam Hàn.Đại diện đảng cầm quyền đề cập đến việc nghị sĩ đảng Nam Hàn tự do Na Gyeong-won năm năm trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Olympic đặc biệt (Special Olympics) từng kêu gọi Bắc Hàn tham gia Olympic nhưng lại gửi thư lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) phản đối việc hợp nhất đoàn thể thao hai miền.Về phần mình, Chủ tịch đảng Nam Hàn tự do Hong Jun-pyo cho rằng Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang đang bị biến thành Olympic Bình Nhưỡng. Ông Hong nói hầu hết các báo chí đều chỉ đăng những bài viết tẻ nhạt về một người phụ nữ đến từ miền Bắc.Chủ tịch đảng đối lập cho rằng lễ hội thể thao quốc tế đang bị lợi dụng để Bình Nhưỡng có thêm thời gian hoàn thiện khả năng hạt nhân.KBS cũng ghi nhận là trong khi đó, hai phe ủng hộ và phản đối việc hợp nhất với Đảng vì Nhân dân của đảng Chính nghĩa thể hiện hai chiều ý kiến trái ngược. Phe ủng hộ hợp nhất cho rằng Thế vận hội không còn đơn thuần là Thế vận hội nữa mà đã biến thành một sự kiện chính trị khi Chính phủ Nam Hàn bắt buộc phải lôi kéo được Bắc Hàn. Còn ngược lại, phe phản đối hợp nhất bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ hai miền trong đối thoại và hợp tác liên quan đến Thế vận hội.