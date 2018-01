Pence Tới Israel: Năm 2019, Tòa ĐS Mỹ Dọn Tới Jerusalem

JERUSALEM - Trong phát biểu tại QH Israel, PTT Mike Pence loan báo : sứ quán Hoa Kỳ tại Tel Aviv không dời tới Jerusalem vào cuối năm nay – ông Pence nhắc lại quyết định của TT Trump ngày 6-12 công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và cho biết Bộ ngoại giao đã đuợc chỉ thị chuẩn bị để di chuyển toà ĐS.Pence nói trước qu6c hội Israel hôm Thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ dọn tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem vào năm tới, tức là năm 2019.Thời điểm 2019 là sớm hơn thời điểm Bộ Ngoại Giao Mỹ nói tới khi TT Trump quyết định hồi tháng trước là Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Lúc đó, Bộ Ngoaị Giao Mỹ nói xây khu tòa đại sứ mới sẽ cần 6 năm và tốn từ 600 triệu tới 1 tỷ đô cho phù hợp an ninh.Khi Pence bắt đầu nói chuyện, có 12 dân biểu gốc Ả Rập và một dân biểu Do Thái -- những vị naỳ trước đó đã nói sẽ tẩy chay bài diễn văn của Pence -- đứng dậy, hô khẩu hiệu phản đối quyết định cuả Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, nói rằng như thế là ủng hộ cướp đất. Một số người cầm khẩu hiệu bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập: Jerusalem là thủ đô của Palestine.An ninh đã đưa các dân biểu phản đối ra ngoaì hội trường.Jerusalem là thánh điạ 3 tôn giáo: Do Thái Giáo, Ky Tô Giáo, Hồi Giáo.