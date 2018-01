Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa

Trong lễ tưởng niệm.Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượg Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long (HAHHQCL) Nam California đã long trọng tổ chức lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa Lần Thứ 44 để tưởng nhớ đến 74 Anh hùng tử sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến lịch sử với Hải Quân Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1, 1974.Tham dự buổi lễ ngoài các chiến hữu trong binh chủng Hải Quân còn có qúy vị đại diện các hội đoàn Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các hội đồng hương, một số các đại diện đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ một số các đoàn thể trẻ và đồng hương.Về quan khách có qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quân Hạt và Thành Phố.Chủ tọa buổi lễ cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu nguyên Tư Lệnh Đặc Khu Rừng Sát.Điều hợp chương trình do HQ. Vũ Đình Thọ.Mở đầu buổi lễ HQ. Phạm Lăng Hội Trưởng Hội AHHQCL và Không Quân Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California tiếp đón và hướng dẫn vị chủ tọa duyệt hàng quân danh dự gồm đủ các binh chủng Hải, Lục, Không Quân, Nữ Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia đứng hai bên đường vào tượng đài Chiến Sĩ Việt My.Tiếp theo nghi thức rước Linh vị các anh hùng tử sĩ Hải Quân Hoàng Sa vào an vị trên bàn thờ trước tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.Sau đó nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng điều hợp.Tiếp theo, HQ.Phạm Lăng, Hội Trưởng Hội AHHQCL lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách cùng các chiến hữu và đồng hương ông tiếp:“Trận hải chiến Hoàng Sa đã đi vào lịch sử nhưng nỗi đau bị quân thù cướp biển do tổ tiên để lại chẳng bao giờ có thể quên được cho đến khi chúng ta giành lại được vùng lãnh hải đó. Sự hy sinh to lớn của các tử sĩ Hoàng Sa, chắc chắn để lại tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trong công cuộc chống ngoại xâm của cha, anh họ để bảo vệ đất nước. Nhân ngày giỗ thứ 44 hôm nay, xin các anh nhận nơi đây nén hương lòng tưởng nhớ sâu xa của tất cả chúng tôi. Các anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người, trong lòng quê hương và dân tộc Việt yêu quý...”Sau đó lời phát biểu của vị chủ tọa cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu, trong lời phát biểu thật xúc động, có lúc ông ngẹn ngào nói về sự hy sinh anh dũng của 74 chiến sĩ Hải Quân trong trận hải chiến Hoàng Sa cũng như các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vễ tổ quốc.Ông nói: “Cứ mỗi năm, trong nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại vào ngày 19 tháng Giêng thì câu nói “Anh hùng tử, khí hùng bất tử” lại được nhắc đến rất nhiều để tưởng nhớ anh hùng tử sĩ Hoàng Sa. Ngày 19 tháng giêng còn là ngày mà không người Việt Nam nào có thể quên được những hình ảnh hiên ngang dũng cảm của Hải Quân VNCH chống lại quân xâm lược Trung Cộng vẫn sáng ngời trong tâm trí người dân Việt. Hoàng Sa hai tiếng gọi thiêng liêng, ấm áp và bình dị từ trong tâm hồn, trong tiềm thức của người dân Việt Nam, nhưng để được cất cao hai tiếng gọi ấy là cả một thiên trường lịch sử hào hùng của Hải Quân VNCH đã đem xương máu để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Tại đây hôm nay có những chiến sĩ Hải Quân năm xưa giờ đây tóc đã bạc màu, nước mắt rưng rưng khi nhớ tới các đồng đội đã ngã xuống vì bảo vệ biển, đảo của Tổ Quốc. Trong cận kề giữa sự sống và cái chết, các anh đã nhường phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội, để rồi mãi mãi nằm lại ở Biển Đông.Thân xác các anh mất đi, nhưng tâm hồn các anh vẫn còn sống mãi cùng dân tộc, cùng những quả tim nóng bỏng đang sôi sục với lòng yêu nước kiên cường, bất khuất. Đó là tiền đề của cuộc sống đúng nghĩa cho các thế hệ nối tiếp. Trong mỗi buổi lễ “ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa ” đã không thiếu những giọt nước mắt của đồng bào nhớ thương, cảm phục vẫn rơi trên thảm cỏ xanh trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Giờ đây tiếng kèn truy điệu đang thổn thức, chia xẻ đau thương, mang dư âm của tiếc thương nhung nhớ như kêu gọi anh linh các chiến sĩ hãy trở về cùng với người thân và đồng đội. Sự hy sinh cao cả của các anh đã vun đúc lòng yêu nước và tinh thần chống ngoại xâm của các thế hệ trẻ luôn được lịch sử nhắc tên với nỗi day dứt không nguôi như một vết thương của Tổ Quốc chưa bao giờ lành. Chúng tôi cùng đồng bào tỵ nạn cộng sản xin thắp nén hương tri ân các anh chiến sĩ Hải Quân - những người đã quên mình, hy sinh vì Tổ quốc.Đây như một lời nhắc nhở cho các thế hệ trẻ hôm nay hãy sống, theo gương các anh hùng tử sĩ, hãy nỗ lực góp sức trẻ của mình cống hiến cho công cuộc đấu tranh dành lại quê hương, đất nước, cho xã hội tươi đẹp, xứng đáng với những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa đã được đồng bào trong và ngoài nước đồng đón nhận bởi đây chính là tâm tư, tình cảm của toàn dân Việt Nam. Trong năm vừa qua với những cuộc biểu tình ngày19 tháng 1, 2017, đặc biệt là tại Hà Nội, Nghệ An và Saigon người dân đã vinh danh 75 tử sĩ VNCH. Những người dân Miền Bắc, những con người một thời đã gọi các chiến sĩ VNCH là “ lính ngụy,” nay thành kính đứng cúi đầu tưởng nhớ đến anh linh những anh hùng Hải Quân VNCH “vị quốc vong thân”. Sự thật về cuộc hải chiến Hoàng Sa không được đưa vào những giáo trình lịch sử trong nhà trường. Vì vậy phần lớn thế hệ trẻ chúng tôi (Trần Văn Tâm học sinh Hà Nội) vẫn sống một cách vô tâm, gạt đi xương máu của ông cha mà không hề hay biết.Ngày xưa vua Lê Thánh Tông đã nói rằng: “ Nếu dám đem một thước đất, một tấc biển của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di…”Cuối cùng ông nói: “Chúng tôi xin nghiêng mình với tất cả những ai đã không thể trở về sau trận chiến Hoàng Sa và những ai đã trở về với một phần xương máu đã để lại nơi chiến trường. Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm hướng về Quê Hương khốn khổ để góp sức đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng khắp đất nước Việt Nam. Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam!”“Các anh Hải Quân VNCH ở Hoàng Sa, hãy trở về đây!. Về với người thân và đồng đội đang chờ!" Biển cả hãy trả cho chúng tôi những con người với ý chí kiêu hùng bất khuất và niềm tin. Chúng ta ai cũng có một cuộc đời để sống và một lần để chết, nhưng các anh đã sống được mọi người yêu thương, và chết được người đời ghi nhớ, xót xa và tiếc nuối.”Tiếp theo nghi thức lễ truy điệu, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa.Trong lúc nầy các MC. Lần lượt xướng danh các Anh hùng Tử Sĩ Hoàng Sa, trong lúc xướng danh các vị đại diện giới trẻ, các hội đoàn mỗi người cầm một cành hoa lên đặt trên bàn thờ các tử sĩ, tên đầu tiên được đọc lên đó là tử sĩ Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng HQ 10 và 73 tử sĩ anh hùng khác.Sau đó là phần tế lễ theo nghi thức cổ truyền do ban tế lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại dưới sự điều hợp của ông Phan Như Hữu, Chánh tế do ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh và các phụ tế.Sau phần tế lễ là lễ thắp nhang tửng niệm dành cho quan khách và đồng hương tham dự.Xen lẫn chương trình với phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Tình Nghệ Sĩ trình diễn để tưởng nhớ đến các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa.