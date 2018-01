VN Xuất Cảng Hàng Tỉ Đô Trái Cây, Dân Trong Nước Khó Mua Trái Ngon

Trái cây ngoại đang chiếm áp đảo ở các siêu thị, trong khi trái ngon nội địa vừa hiếm vừa mắc.Năm 20174, rau quả (đứng đầu là trái cây tươi) Việt Nam xuất cảng đi Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Úc… tăng đột biến, thu về hàng tỉ USD, nhưng ngược lại, rau quả nhập cảng cũng tràn lan càng nhiều hơn ở thị trường nội địa, theo Người Lao Động (NLĐO).Trong hơn 3.51 tỉ USD thu về từ xuất cảng rau quả của năm 2017, trái cây tươi chiếm hơn 75%, tương đương hơn 2.63 tỉ USD. Tuy nhiên, số rau quả nhập cảng cũng trị giá trên 1.55 tỉ USD, tăng đến hơn 68% so với cùng kỳ năm 2016. Rốt cuộc, trước mắt người tiêu thụ trong nước thì trái cây ngoại phong phú đủ loại hạng, còn trái ngon nội địa rất khó tìm, khó mua.NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập cảng Vina T&T (TP. Sài Gòn) - chuyên xuất cảng trái cây đi Mỹ, cho biết việc trái cây xuất cảng tăng đột biến đã dẫn đến điều bất tiện là phần lớn quả ngon, chất lượng cao đều dành cho xuất cảng, người tiêu dùng trong nước khó mua được. Bản thân ông nhận thấy đặc sản trái cây các vùng miền của Việt Nam rất nhiều mà cả người sành ăn trái cây cũng khó biết rành. Đặc biệt, về những loại trái cây chất lượng cao được tuyển chọn theo tiêu chuẩn xuất cảng đi thị trường khó tính, người tiêu dùng muốn mua cũng khó, mà mua được thì cũng với giá rất mắc mỏ.Trong khi đó, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trái cây Việt Nam chủ yếu được tiêu thụ dạng tươi, thị trường trong nước là chính, chiếm 80% tổng sản lượng sản xuất và phần lớn được phân phối ở kênh chợ truyền thống do 90% người tiêu dùng mua ở kênh này nhưng chất lượng trái cây không đồng đều. Còn các kênh phân phối hiện đại - tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn - như siêu thị, cửa hàng trái cây thì chỉ phục vụ cho một số rất nhỏ người tiêu dùng.NLĐO dẫn lời ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại và Du lịch Suối Lớn (Đồng Nai) - chuyên về xoài, cho biết HTX cũng có những hợp đồng giá tốt, trái ngon bán thẳng cho các siêu thị, doanh nghiệp… nhưng sản lượng còn ít. Còn bán cho thương lái thì đến tay người tiêu dùng giá bị đẩy lên mấy bậc so với giá tại vườn. “Chuyện nông dân bán giá 1 đồng, người tiêu dùng Việt mua 3 đồng là bình thường vì lâu nay, thị trường Việt Nam không công bằng cho nông dân và người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tổ chức lại chuỗi cung ứng, cắt giảm các khâu trung gian cần phải có một đề án lớn với sự tham gia của nhiều thành phần mới giải quyết được và phải thực hiện trong nhiều năm" - ông Bảo nhìn nhận.Mặt khác, trước nhu cầu tiêu dùng trái cây cao cấp của người dân ngày càng cao nên một số doanh nghiệp chuyên xuất cảng bắt đầu phát triển thêm thị trường trong nước. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, không phải xuất cảng là bán được giá cao. "Có nhiều thời điểm giá bán đi Mỹ của chúng tôi còn rẻ hơn giá chợ đầu mối. Bởi nguồn hàng được mua trực tiếp từ nông dân với số lượng lớn, không phải qua trung gian gây đội giá. Do đó, thời gian tới công ty sẽ mở chuỗi cửa hàng bán lẻ trái cây đạt chuẩn xuất cảng tại Sài Gòn. Kế hoạch trong năm 2018 sẽ mở 4 cửa hàng để thăm dò thị trường" - ông Tùng nói.