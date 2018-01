Anh: Có Bộ Mới Giải Quyết Nạn Dân Anh Cô Đơn

LONDON -- Chính phủ Anh quóc hy vọng sẽ biến xã hội Anh trở thành nơi không ai cô đơn nữa.Thủ Tướng Anh quôc Theresa May đã bổ nhiệm một người vào chức vụ Bộ Trưởng Đối Phó Nạn Cô Đơn để giải quyết vấn đề y tế xã hội này.Sự cô đơn bị xem là nguy hiểm hơn cả việc hút thuốc lá 15 điếu mỗi ngày.May nói rằng Anh quó6c có quá nhiều người rơi vào chỗ cô đơn là một thực tại buồn.Bộ Trưởng Đối Phó Nạn Cô Đơn là bà Tracey Crouch, sẽ soạn ra chính sách đôi phó, sẽ hợp tác với nhiều bộ, nhie2u sở khác để đo lường cụ thể hoàn cảnh cô đơn, môi trường nào dẫn tới cô đơn, và sẽ tìm những cách để giải quyết sự cô đơn của dân Anh quốc.Một cuộc nghiên cứu năm 2017 thực hiện bởi Jo Cox Commission on Loneliness cho thấy có hơn 9 triệu dân Anh “thường xuyên hay luôn luôn cô đơn,” cùng với cuộc nghiên cứu của chính phủ cho thấy 200,000 người cao niên Anh quốc không có nói hay giao tiếp gì với một người trong gia đình hay một người bạn trong hơn một tháng.Ủy hội có tên Jo Cox Commission on Loneliness nguyên thủy lập ra để tưởng niệm Cox, một Dân biểu Đảng Lao Động bị giết bởi một tay cực hữu thượng tôn da trắng hồi năm 2016 và là ngừi trước đó đã thúc giục Quốc hội Anh nghiên cứu về nạn cô đơn.