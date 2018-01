Hàng Không Đài Loan Cãi Với TQ

TAIPEI, Đài Loan -- Vậy là xích mích... giữa Đài Loan và Hoa Kục.Bản tin RTI ghi thông tin từ Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan:Tạm thời ngừng cấp giấy phép cho các chuyến bay tăng thêm trong dịp Tết giữa hai bờ eo biển.Bản tin cho biết Trung Quốc đại lục đã đơn phương khởi động đường bay M503 hướng lên phía Bắc và 4 đường bay tiếp nối, bất chấp lời cảnh cáo của phía Đài Loan.Hai hãng hàng không của Trung Quốc đại lục là China Eastern Airline và Xiamen Airline vẫn thực hiện các chuyến bay trên tuyến đường này.Do vậy Cục Hàng không dân dụng tuyên bố tạm thời sẽ không cấp giấy phép cho tổng cộng 176 chuyến bay tăng thêm trong dịp Tết.Ngày 19/1 Phó Cục Hàng không Dân dụng Hà Thục Bình cho biết, Trung Quốc đại lục đơn phương khởi động đường bay M503 và 4 đường bay tiếp nối, không những không thảo luận trước với phía Đài Loan, mà còn bay gần khu vực tình báo hàng không Taipei, không tuân thủ theo Bản thoả thuận mà song phương đã ký kết vào năm 2015, khiến cho mức rủi ro về an toàn đường bay càng thêm tăng cao, Cục Hàng không Dân dụng đã hai lần yêu cầu các Hãng hàng không nên tạm ngưng sử dụng đường bay này, đối với những doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng, sẽ tạm thời không cấp giấy phép cho các chuyến bay tăng thêm trong dịp Tết.Bà Hà Thục Bình cho biết, hiện nay vẫn đang thẩm xét thủ tục xin cấp giấy phép cho các chuyến bay, Cục Hàng không Dân dụng sẽ đánh giá ý kiến của các nơi, cũng kêu gọi Hai bờ eo biển nên có sự thảo luận hiệp thương về vấn đề đường bay M503, giải quyết mối lo ngại an toàn đường bay giữa hai bờ eo biển.Bà Hà Thục Bình nói: “Trên cơ bản chúng tôi sẽ tiến hành một sự đánh giá tổng hợp, cũng sẽ tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng, hy vọng về vấn đề này hai bên có thể tiến hành một cuộc thảo luận, giải quyết vấn đề rủi ro an toàn đường bay.”Đối với sự lo ngại nếu không cho phép các chuyến bay tăng thêm trong dịp Tết của hai Hãng Hàng không China Estern Airline và Xiamen Airline, phía Trung Quốc sẽ ra tay trả đòn thậm chí là ảnh hưởng đến đường bay định kỳ giữa hai bờ eo biển, bà Hà Thục Bình nhấn mạnh, tất cả đều chỉ là giả thiết, Cục Hàng không Dân dụng sẽ tổng hợp ý kiến đánh giá của các đơn vị liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng.