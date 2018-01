Nhân Quyền Tố Ấn Độ Cổ Vũ Độc Tôn Đạo Hindu

NEW YORK - Tổ chức Human Rights Watch lên án các thành viên của đảng cầm quyền Ấn Độ cổ vũ độc tôn Hindu – định hướng này khuyến khích bạo động chống lại Hồi Giáo và các tín nguỡng thiểu số.Phúc trình về tình hình nhân quyền 2017 của HRW cho biết: nhà cầm quyền New Dehli không phòng ngừa hay điều tra ngay các vụ bạo động của phe Hindu trong khi các viên chức cao cấp của đảng cầm quyền công khai đề cao độc tôn Hindu và chủ nghĩa quốc gia cực đoan.Đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP) là đảng chính trị dưới quyền lãnh đạo của Thủ Tướng tại chức Narendra Modi.Giám đốc Meenaksh Ganguly phụ trách châu Á tại HRW nhấn mạnh: nhà cầm quyền tự chứng tỏ không muốn bảo vệ tín đồ của các đạo thiểu số - theo bà Ganguly, nỗ lực ngăn ngưà bạo động và truy tố những kẻ có trách nhiệm là những việc hệ trọng phải làm.Đạo Hindu chiếm đa số tại Ấn Độ thờ bò và cấm giết bò.Từ khi BNJ trở thành đảng cầm quyền năm 2014, bạo động và đấu tố leo thang. 2 người Hồi Gíáo bị tình nghi trộm bò bị đánh đến chết hồi Tháng 5-2017 ở 1 làng thuộc tiểu bang Assam trong vùng đông nam. Qua Tháng 6, trên đoàn xe lửa tại vùng ven đô New Dehli, 20 người đàn ông đánh 4 tín đồ Hồi Giáo – kết quả: 1 vị thành niên bị đâm chết và 2 người bị thương.